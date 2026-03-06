Brasileiro que trilha caminho visando a Fórmula 1, Pedro Clerot teve sua estreia oficial na Fórmula 3 na madrugada desta sexta-feira (6). O piloto da Rodin Motorsport foi o sétimo colocado após demonstrar um desempenho forte no único treino livre do final de semana no circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália, mas sofreu com o trânsito na classificação, e vai largar da 19ª posição nas duas corridas do final de semana.

Clerot mostrou bom desempenho na única sessão de treinos livres do final de semana, evoluindo volta a volta para terminar entre os dez mais velozes. O piloto admitiu que o resultado o deixou mais confiante, mas a tentativa de volta rápida na classificação acabou atrapalhada pelo trânsito, impedindo-o de ficar entre os primeiros colocados.

“A gente teve um bom treino livre, tive bastante confiança no carro, com um balanço bom, e da equipe. Tinham algumas coisas para melhorar, mas estava bem. Na classificação, sofri muito com o balanço do carro e com o trânsito na minha última volta. Perdi de dois a três décimos no último setor, e isso me colocaria em oitavo. A gente não quer, mas isso faz parte na F3. Foi minha primeira classificação e é bom como aprendizado. Vamos para as corridas agora”, disse Clerot.

Clerot também rasgou elogios ao circuito australiano. É a primeira vez em que o piloto disputa uma etapa em Albert Park, e, antes de partir para o final de semana de estreia na F3, o primeiro campeão da história da F4 Brasil trabalhou no simulador no traçado localizado em Melbourne. De acordo com o brasileiro, é uma das suas pistas favoritas em todo o calendário.

“A pista é muito legal. Uma das minhas favoritas do ano. Acho que vai ser uma das que eu mais vou aproveitar por ser um circuito de rua. Estou curtindo bastante aqui. Estar em um final de semana junto com a F1 e correr em pistas tão icônicas quanto esta é sempre bom. Estou feliz e bem animado em poder continuar meu trabalho neste ano e buscar bons resultados”, completa Clerot.

Ainda nesta sexta-feira (06), a partir de 21h15, será disputada a corrida Sprint. A corrida principal tem largada marcada para 18h50 de sábado (07). As atividades da F3 podem ser acompanhadas no Brasil pela F1TV.

