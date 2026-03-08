Ugo Ugochukwu vence primeira na F3 em prova movimentada na Austrália; Clerot é 8º e Barrichello, 18º
Americano da Campos aproveita entradas do carro de segurança para garantir triunfo em Melbourne, dividindo o pódio com Freddie Slater e Taiko Kato
Ugo Ugochukwu venceu sua primeira corrida na Fórmula 3 ao cruzar a linha de chegada da etapa principal da Austrália, disputada neste sábado (7) na primeira colocação. A prova terminou sob regime do carro de segurança e teve Freddie Slater em segundo e Taito Kato fechando o pódio em terceiro. Os brasileiros Pedro Clerot e Fernando Barrichello foram oitavo e 18º, respectivamente.
O americano da Campos faz a segunda temporada na categoria, depois de um fraco 2025 no cockpit da Prema, em que ele foi apenas o 16º no campeonato. Em 2026, porém, já assumiu a liderança da tabela de pilotos logo ao fim da rodada inicial. O outro vencedor do fim de semana foi Bruno del Pino, que faturou a sprint.
Como foi a corrida principal do GP da Austrália de Fórmula 3
Na largada, Théophile Nael, que largou na pole position, manteve a liderança, com Slater ultrapassando Ugochukwu. O futuro ganhador, porém, recuperou-se rapidamente e ultrapassou tanto o britânico quanto o francês para assumir a ponta nos estágios iniciais em Melbourne.
Na última curva da oitava volta, Brando Badoer, que estava em quinto, rodou, e mais um carro que estava atrás dele saiu da pista e parou, forçando a entrada do safety car. A corrida foi retomada na volta 12.
Perto do final da corrida, Nicolas Lacorte, que aparecia em terceiro, diminuiu o ritmo e os dois carros à sua frente começaram a se distanciar. Como resultado, os pilotos atrás dele se aglomeraram, levando a uma disputa acirrada, e Kato aproveitou a oportunidade para subir ao quinto lugar.
Pedro Clerot terminou a corrida principal da etapa da Austrália da F3 em oitavo e marcou primeiros pontos da temporada.
Foto de: Dutch Photo Agency
Quase ao mesmo tempo, Nael, que estava em segundo, recebeu uma penalização de cinco segundos por queimar a largada no reinícío. O ritmo do francês diminuiu gradualmente, com os dois Tridents e o japonês da ART se aproximando logo atrás. Assim que Slater tomou sua frente de novo, o carro atrás dele parou na lateral da pista, resultando na segunda entrada do carro de segurança na prova.
Enquanto a corrida seguia sob regime de safety car, Noah Stronstedt, que estava em quarto, também recebeu uma penalização de dez segundos por um contato com outro piloto, fazendo com que Kato herdasse a terceira posição e entrasse no pódio. A etapa terminou em ritmo lento. Ugochukwu confirmou a vitória, seguido de Slater e Kato, que herdou a terceira posição após as punições e entrou no pódio.
Clerot, que largou da 17ª colocação, não se envolveu em problemas e aproveitou todas as confusões em pista para chegar em um ótimo oitavo lugar e conquistar seus primeiros pontos na temporada de estreia na Fórmula 3. Barrichello, que saiu de último, também ganhou várias posições para concluir em 18º e deixa a Austrália com saldo positivo, apesar de não ter pontuado.
Confira o resultado da corrida principal da etapa da Austrália na Fórmula 3
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|
U. UgochukwuCampos Racing
|2
|23
|
42'59.653
|169.409
|25
|2
|
F. SlaterTrident
|5
|23
|
+0.693
43'00.346
|0.693
|169.364
|18
|3
|
T. KatoART Grand Prix
|10
|23
|
+2.272
43'01.925
|1.579
|169.260
|15
|4
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|16
|23
|
+2.716
43'02.369
|0.444
|169.231
|12
|5
|
M. GładyszART Grand Prix
|11
|23
|
+3.253
43'02.906
|0.537
|169.196
|10
|6
|
E. DelignyVan Amersfoort Racing
|15
|23
|
+3.576
43'03.229
|0.323
|169.175
|8
|7
|B. BenavidesAIX Racing
|26
|23
|
+4.716
43'04.369
|1.140
|169.100
|6
|8
|
P. ClerotRodin Motorsport
|17
|23
|
+4.963
43'04.616
|0.247
|169.084
|4
|9
|
J. NakamuraHitechGP
|25
|23
|
+5.346
43'04.999
|0.383
|169.059
|2
|10
|
M. ColnaghiMP Motorsport
|7
|23
|
+5.784
43'05.437
|0.438
|169.030
|1
|11
|
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
|14
|23
|
+5.983
43'05.636
|0.199
|169.017
|12
|
T. NaëlCampos Racing
|1
|23
|
+6.290
43'05.943
|0.307
|168.997
|13
|
T. TaponenMP Motorsport
|8
|23
|
+6.529
43'06.182
|0.239
|168.982
|14
|
F. McLaughlinHitechGP
|24
|23
|
+6.802
43'06.455
|0.273
|168.964
|15
|
A. GiustiMP Motorsport
|9
|23
|
+7.218
43'06.871
|0.416
|168.937
|16
|
B. BadoerRodin Motorsport
|18
|23
|
+7.778
43'07.431
|0.560
|168.900
|17
|
P. HeuzenroederCampos Racing
|3
|23
|
+8.483
43'08.136
|0.705
|168.854
|18
|
F. BarrichelloAIX Racing
|28
|23
|
+8.836
43'08.489
|0.353
|168.831
|19
|
N. LacorteDAMS Lucas Oil
|29
|23
|
+9.142
43'08.795
|0.306
|168.811
|20
|
G. XieDAMS Lucas Oil
|31
|23
|
+9.401
43'09.054
|0.259
|168.794
|21
|
Y. DavidAIX Racing
|27
|23
|
+9.977
43'09.630
|0.576
|168.757
|22
|
C. HoRodin Motorsport
|19
|23
|
+10.473
43'10.126
|0.496
|168.724
|23
|
M. De PaloTrident
|6
|23
|
+11.182
43'10.835
|0.709
|168.678
|24
|
N. StrømstedTrident
|4
|23
|
+11.621
43'11.274
|0.439
|168.650
|25
|
J. GarfiasPrema Powerteam
|22
|23
|
+11.871
43'11.524
|0.250
|168.633
|2
|dnf
|
M. ShinHitechGP
|23
|19
|
+4 Voltas
33'55.574
|4 Voltas
|177.353
|dnf
|
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
|30
|7
|
+16 Voltas
11'53.554
|12 Voltas
|186.398
|dnf
|
K. LeART Grand Prix
|12
|1
|
+22 Voltas
1'55.143
|6 Voltas
|165.019
|1
