Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

F3 Albert Park

Ugo Ugochukwu vence primeira na F3 em prova movimentada na Austrália; Clerot é 8º e Barrichello, 18º

Americano da Campos aproveita entradas do carro de segurança para garantir triunfo em Melbourne, dividindo o pódio com Freddie Slater e Taiko Kato

Redação Motorsport.com
Editado:

Ugo Ugochukwu venceu sua primeira corrida na Fórmula 3 ao cruzar a linha de chegada da etapa principal da Austrália, disputada neste sábado (7) na primeira colocação. A prova terminou sob regime do carro de segurança e teve Freddie Slater em segundo e Taito Kato fechando o pódio em terceiro. Os brasileiros Pedro Clerot e Fernando Barrichello foram oitavo e 18º, respectivamente.

O americano da Campos faz a segunda temporada na categoria, depois de um fraco 2025 no cockpit da Prema, em que ele foi apenas o 16º no campeonato. Em 2026, porém, já assumiu a liderança da tabela de pilotos logo ao fim da rodada inicial. O outro vencedor do fim de semana foi Bruno del Pino, que faturou a sprint.

Leia também:

Como foi a corrida principal do GP da Austrália de Fórmula 3

Na largada, Théophile Nael, que largou na pole position, manteve a liderança, com Slater ultrapassando Ugochukwu. O futuro ganhador, porém, recuperou-se rapidamente e ultrapassou tanto o britânico quanto o francês para assumir a ponta nos estágios iniciais em Melbourne.

Na última curva da oitava volta, Brando Badoer, que estava em quinto, rodou, e mais um carro que estava atrás dele saiu da pista e parou, forçando a entrada do safety car. A corrida foi retomada na volta 12.

Perto do final da corrida, Nicolas Lacorte, que aparecia em terceiro, diminuiu o ritmo e os dois carros à sua frente começaram a se distanciar. Como resultado, os pilotos atrás dele se aglomeraram, levando a uma disputa acirrada, e Kato aproveitou a oportunidade para subir ao quinto lugar.

Pedro Clerot terminou a corrida principal da etapa da Austrália da F3 em oitavo e marcou primeiros pontos da temporada.

Pedro Clerot terminou a corrida principal da etapa da Austrália da F3 em oitavo e marcou primeiros pontos da temporada.

Foto de: Dutch Photo Agency

Quase ao mesmo tempo, Nael, que estava em segundo, recebeu uma penalização de cinco segundos por queimar a largada no reinícío. O ritmo do francês diminuiu gradualmente, com os dois Tridents e o japonês da ART se aproximando logo atrás. Assim que Slater tomou sua frente de novo, o carro atrás dele parou na lateral da pista, resultando na segunda entrada do carro de segurança na prova.

Enquanto a corrida seguia sob regime de safety car, Noah Stronstedt, que estava em quarto, também recebeu uma penalização de dez segundos por um contato com outro piloto, fazendo com que Kato herdasse a terceira posição e entrasse no pódio. A etapa terminou em ritmo lento. Ugochukwu confirmou a vitória, seguido de Slater e Kato, que herdou a terceira posição após as punições e entrou no pódio.

Clerot, que largou da 17ª colocação, não se envolveu em problemas e aproveitou todas as confusões em pista para chegar em um ótimo oitavo lugar e conquistar seus primeiros pontos na temporada de estreia na Fórmula 3. Barrichello, que saiu de último, também ganhou várias posições para concluir em 18º e deixa a Austrália com saldo positivo, apesar de não ter pontuado.

Confira o resultado da corrida principal da etapa da Austrália na Fórmula 3

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1
U. UgochukwuCampos Racing
 2 23

42'59.653

   169.409   25
2
F. SlaterTrident
 5 23

+0.693

43'00.346

 0.693 169.364   18
3
T. KatoART Grand Prix
 10 23

+2.272

43'01.925

 1.579 169.260   15
4
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 16 23

+2.716

43'02.369

 0.444 169.231   12
5
M. GładyszART Grand Prix
 11 23

+3.253

43'02.906

 0.537 169.196   10
6
E. DelignyVan Amersfoort Racing
 15 23

+3.576

43'03.229

 0.323 169.175   8
7 B. BenavidesAIX Racing 26 23

+4.716

43'04.369

 1.140 169.100   6
8
P. ClerotRodin Motorsport
 17 23

+4.963

43'04.616

 0.247 169.084   4
9
J. NakamuraHitechGP
 25 23

+5.346

43'04.999

 0.383 169.059   2
10
M. ColnaghiMP Motorsport
 7 23

+5.784

43'05.437

 0.438 169.030   1
11
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
 14 23

+5.983

43'05.636

 0.199 169.017    
12
T. NaëlCampos Racing
 1 23

+6.290

43'05.943

 0.307 168.997    
13
T. TaponenMP Motorsport
 8 23

+6.529

43'06.182

 0.239 168.982    
14
F. McLaughlinHitechGP
 24 23

+6.802

43'06.455

 0.273 168.964    
15
A. GiustiMP Motorsport
 9 23

+7.218

43'06.871

 0.416 168.937    
16
B. BadoerRodin Motorsport
 18 23

+7.778

43'07.431

 0.560 168.900    
17
P. HeuzenroederCampos Racing
 3 23

+8.483

43'08.136

 0.705 168.854    
18
F. BarrichelloAIX Racing
 28 23

+8.836

43'08.489

 0.353 168.831    
19
N. LacorteDAMS Lucas Oil
 29 23

+9.142

43'08.795

 0.306 168.811    
20
G. XieDAMS Lucas Oil
 31 23

+9.401

43'09.054

 0.259 168.794    
21
Y. DavidAIX Racing
 27 23

+9.977

43'09.630

 0.576 168.757    
22
C. HoRodin Motorsport
 19 23

+10.473

43'10.126

 0.496 168.724    
23
M. De PaloTrident
 6 23

+11.182

43'10.835

 0.709 168.678    
24
N. StrømstedTrident
 4 23

+11.621

43'11.274

 0.439 168.650    
25
J. GarfiasPrema Powerteam
 22 23

+11.871

43'11.524

 0.250 168.633 2  
dnf
M. ShinHitechGP
 23 19

+4 Voltas

33'55.574

 4 Voltas 177.353    
dnf
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
 30 7

+16 Voltas

11'53.554

 12 Voltas 186.398    
dnf
K. LeART Grand Prix
 12 1

+22 Voltas

1'55.143

 6 Voltas 165.019 1  

Newey EXPÕE Honda NA MORAL! Leclerc 'sem fé' na Ferrari. JÁ HAMILTON... RBR SINCERONA, Bortoleto e +

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F3: Del Pino vence sprint na Austrália encerrada após 9 voltas; Clerot é 15º e Barrichello 27º
Próximo artigo F3: Pedro Clerot faz corrida combativa, fatura top 10 e pontua na Austrália

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Hadjar tem problema na unidade de potência e abandona o GP da Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Hadjar tem problema na unidade de potência e abandona o GP da Austrália

F3: Pedro Clerot faz corrida combativa, fatura top 10 e pontua na Austrália

F3
F3
Albert Park
F3: Pedro Clerot faz corrida combativa, fatura top 10 e pontua na Austrália

Caio Collet estreia em ovais na Indy, no GP de Phoenix, entre os 20 melhores

Indy
Indy
Phoenix Raceway
Caio Collet estreia em ovais na Indy, no GP de Phoenix, entre os 20 melhores

Últimas notícias

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália