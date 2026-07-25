F3: Barrichello chega em nono na sprint da Hungria e pontua pela primeira vez; Nael vence
Kanato Le e Ernesto Rivera completaram o pódio no Hungaroring; Pedro Clerot, da Rodin, terminou em 21º
Théophile Nael, da Campos Racing, conquistou a vitória na corrida sprint da etapa da Hungria da Fórmula 3, com Kanato Le e Ernesto Rivera completando o pódio. Fernando 'Fefo' Barrichello chegou na nona colocação, pontuando pela primeira vez na categoria de formação, enquanto o compatriota Pedro Clerot, da Rodin, terminou em 21º.
Nael largou em sexto, mas fez uma excelente largada e rapidamente se colocou na disputa pela vitória.
A corrida teve um início conturbado, já que Gerrard Xie assumiu a liderança na largada, embora tudo tenha mudado na segunda curva, quando Jin Nakamura bateu na traseira do carro do japonês e, em seguida, colidiu com Maciej Gladysz. Ambos abandonaram a corrida, enquanto Xie sofreu um furo no pneu e caiu para o final do pelotão após a intervenção do safety car.
Na retomada da corrida, Kanato Le manteve a liderança à frente de Nael, Rivera e Mattia Colnaghi. O francês permaneceu várias voltas dentro do alcance do DRS até realizar uma manobra brilhante sobre Le na primeira curva para assumir a primeira posição, a partir da qual começou a construir uma vantagem que ninguém conseguiu diminuir.
Atrás deles, Rivera manteve-se firme nas posições do pódio durante toda a corrida. O mexicano chegou a se aproximar dos dois líderes na parte central da prova e chegou a pressionar Le nas últimas voltas pela segunda colocação, embora o piloto da ART tenha resistido aos ataques para conquistar seu primeiro pódio na F3.
Rivera cruzou a linha de chegada em terceiro, garantindo um excelente resultado para a Campos Racing, com dois de seus pilotos entre os três primeiros.
Mattia Colnaghi, MP Motorsport
Foto: Andy Hone / LAT Images via Getty Images
Colnaghi também voltou a mostrar um desempenho consistente. O argentino ficou na quarta colocação praticamente a corrida toda e chegou a ficar a apenas três décimos de Rivera.
Mais atrás, Ugo Ugochukwu parecia estar a caminho de terminar entre os cinco primeiros após várias manobras de ultrapassagem, mas uma penalidade de cinco segundos por obter vantagem ao sair da pista na primeira volta mudou completamente seu resultado. O piloto norte-americano caiu para o décimo lugar, o que permitiu que Freddie Slater herdasse o último ponto disponível, atrás de Barrichello.
A sprint deixou o campeonato bagunçado antes da corrida principal de domingo. Ugochukwu e Slater estão empatados com 104 pontos no topo da classificação, enquanto Nael reduziu a diferença com sua segunda vitória do ano e agora soma 75 pontos.
Fórmula 3 - Hungaroring, Hungría - Carrera Sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
T. Naël Campos Racing
|1
|19
|
32'33.347
|153.334
|10
|2
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|19
|
+2.715
32'36.062
|2.715
|153.122
|9
|3
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|19
|
+3.839
32'37.186
|1.124
|153.034
|8
|4
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|19
|
+4.126
32'37.473
|0.287
|153.011
|7
|5
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|19
|
+6.198
32'39.545
|2.072
|152.849
|6
|6
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|19
|
+8.030
32'41.377
|1.832
|152.707
|5
|1
|7
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|19
|
+13.283
32'46.630
|5.253
|152.299
|4
|8
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|19
|
+15.298
32'48.645
|2.015
|152.143
|3
|9
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|19
|
+15.690
32'49.037
|0.392
|152.113
|2
|10
|
F. Slater Trident
|5
|19
|
+17.164
32'50.511
|1.474
|151.999
|1
|11
|
Y. David AIX Racing
|27
|19
|
+18.802
32'52.149
|1.638
|151.873
|12
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|19
|
+19.375
32'52.722
|0.573
|151.828
|13
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|19
|
+19.760
32'53.107
|0.385
|151.799
|14
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|19
|
+20.238
32'53.585
|0.478
|151.762
|15
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|19
|
+20.551
32'53.898
|0.313
|151.738
|16
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|19
|
+20.899
32'54.246
|0.348
|151.711
|17
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|19
|
+21.385
32'54.732
|0.486
|151.674
|18
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|19
|
+21.572
32'54.919
|0.187
|151.660
|19
|
F. McLaughlin HitechGP
|24
|19
|
+22.014
32'55.361
|0.442
|151.626
|20
|
N. Strømsted Trident
|4
|19
|
+22.277
32'55.624
|0.263
|151.605
|21
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|19
|
+22.717
32'56.064
|0.440
|151.572
|22
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|19
|
+23.198
32'56.545
|0.481
|151.535
|23
|
M. Shin HitechGP
|23
|19
|
+23.810
32'57.157
|0.612
|151.488
|24
|
S. Hanna AIX Racing
|26
|19
|
+24.570
32'57.917
|0.760
|151.430
|25
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|19
|
+24.870
32'58.217
|0.300
|151.407
|26
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|19
|
+25.430
32'58.777
|0.560
|151.364
|27
|
M. De Palo Trident
|6
|19
|
+30.982
33'04.329
|5.552
|150.940
|28
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|19
|
+37.156
33'10.503
|6.174
|150.472
|1
|dnf
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|0
|
|Acidente
|dnf
|
J. Nakamura HitechGP
|25
|0
|
|Acidente
|Ver resultados completos
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