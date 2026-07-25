F3: Barrichello chega em nono na sprint da Hungria e pontua pela primeira vez; Nael vence

Théophile Nael, da Campos Racing, conquistou a vitória na corrida sprint da etapa da Hungria da Fórmula 3, com Kanato Le e Ernesto Rivera completando o pódio. Fernando 'Fefo' Barrichello chegou na nona colocação, pontuando pela primeira vez na categoria de formação, enquanto o compatriota Pedro Clerot, da Rodin, terminou em 21º.

Nael largou em sexto, mas fez uma excelente largada e rapidamente se colocou na disputa pela vitória.

A corrida teve um início conturbado, já que Gerrard Xie assumiu a liderança na largada, embora tudo tenha mudado na segunda curva, quando Jin Nakamura bateu na traseira do carro do japonês e, em seguida, colidiu com Maciej Gladysz. Ambos abandonaram a corrida, enquanto Xie sofreu um furo no pneu e caiu para o final do pelotão após a intervenção do safety car.

Na retomada da corrida, Kanato Le manteve a liderança à frente de Nael, Rivera e Mattia Colnaghi. O francês permaneceu várias voltas dentro do alcance do DRS até realizar uma manobra brilhante sobre Le na primeira curva para assumir a primeira posição, a partir da qual começou a construir uma vantagem que ninguém conseguiu diminuir.

Atrás deles, Rivera manteve-se firme nas posições do pódio durante toda a corrida. O mexicano chegou a se aproximar dos dois líderes na parte central da prova e chegou a pressionar Le nas últimas voltas pela segunda colocação, embora o piloto da ART tenha resistido aos ataques para conquistar seu primeiro pódio na F3.

Rivera cruzou a linha de chegada em terceiro, garantindo um excelente resultado para a Campos Racing, com dois de seus pilotos entre os três primeiros.

Mattia Colnaghi, MP Motorsport Foto: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Colnaghi também voltou a mostrar um desempenho consistente. O argentino ficou na quarta colocação praticamente a corrida toda e chegou a ficar a apenas três décimos de Rivera.

Mais atrás, Ugo Ugochukwu parecia estar a caminho de terminar entre os cinco primeiros após várias manobras de ultrapassagem, mas uma penalidade de cinco segundos por obter vantagem ao sair da pista na primeira volta mudou completamente seu resultado. O piloto norte-americano caiu para o décimo lugar, o que permitiu que Freddie Slater herdasse o último ponto disponível, atrás de Barrichello.

A sprint deixou o campeonato bagunçado antes da corrida principal de domingo. Ugochukwu e Slater estão empatados com 104 pontos no topo da classificação, enquanto Nael reduziu a diferença com sua segunda vitória do ano e agora soma 75 pontos.

Fórmula 3 - Hungaroring, Hungría - Carrera Sprint Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 T. Naël Campos Racing 1 19 32'33.347 153.334 10 2 K. Le ART Grand Prix 12 19 +2.715 32'36.062 2.715 153.122 9 3 E. Rivera Campos Racing 3 19 +3.839 32'37.186 1.124 153.034 8 4 M. Colnaghi MP Motorsport 7 19 +4.126 32'37.473 0.287 153.011 7 5 B. Badoer Rodin Motorsport 18 19 +6.198 32'39.545 2.072 152.849 6 6 T. Taponen MP Motorsport 8 19 +8.030 32'41.377 1.832 152.707 5 1 7 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 19 +13.283 32'46.630 5.253 152.299 4 8 J. Wharton Prema Powerteam 21 19 +15.298 32'48.645 2.015 152.143 3 9 F. Barrichello AIX Racing 28 19 +15.690 32'49.037 0.392 152.113 2 10 F. Slater Trident 5 19 +17.164 32'50.511 1.474 151.999 1 11 Y. David AIX Racing 27 19 +18.802 32'52.149 1.638 151.873 12 L. Sharp Prema Powerteam 20 19 +19.375 32'52.722 0.573 151.828 13 A. Giusti MP Motorsport 9 19 +19.760 32'53.107 0.385 151.799 14 T. Kato ART Grand Prix 10 19 +20.238 32'53.585 0.478 151.762 15 J. Garfias Prema Powerteam 22 19 +20.551 32'53.898 0.313 151.738 16 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 19 +20.899 32'54.246 0.348 151.711 17 U. Ugochukwu Campos Racing 2 19 +21.385 32'54.732 0.486 151.674 18 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 19 +21.572 32'54.919 0.187 151.660 19 F. McLaughlin HitechGP 24 19 +22.014 32'55.361 0.442 151.626 20 N. Strømsted Trident 4 19 +22.277 32'55.624 0.263 151.605 21 P. Clerot Rodin Motorsport 17 19 +22.717 32'56.064 0.440 151.572 22 C. Ho Rodin Motorsport 19 19 +23.198 32'56.545 0.481 151.535 23 M. Shin HitechGP 23 19 +23.810 32'57.157 0.612 151.488 24 S. Hanna AIX Racing 26 19 +24.570 32'57.917 0.760 151.430 25 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 19 +24.870 32'58.217 0.300 151.407 26 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 19 +25.430 32'58.777 0.560 151.364 27 M. De Palo Trident 6 19 +30.982 33'04.329 5.552 150.940 28 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 19 +37.156 33'10.503 6.174 150.472 1 dnf M. Gładysz ART Grand Prix 11 0 Acidente dnf J. Nakamura HitechGP 25 0 Acidente

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!