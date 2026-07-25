Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

F3 Hungaroring

F3: Barrichello chega em nono na sprint da Hungria e pontua pela primeira vez; Nael vence

Kanato Le e Ernesto Rivera completaram o pódio no Hungaroring; Pedro Clerot, da Rodin, terminou em 21º

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Fernando Barrichello

Théophile Nael, da Campos Racing, conquistou a vitória na corrida sprint da etapa da Hungria da Fórmula 3, com Kanato Le e Ernesto Rivera completando o pódio. Fernando 'Fefo' Barrichello chegou na nona colocação, pontuando pela primeira vez na categoria de formação, enquanto o compatriota Pedro Clerot, da Rodin, terminou em 21º. 

Leia também:

Nael largou em sexto, mas fez uma excelente largada e rapidamente se colocou na disputa pela vitória. 

A corrida teve um início conturbado, já que Gerrard Xie assumiu a liderança na largada, embora tudo tenha mudado na segunda curva, quando Jin Nakamura bateu na traseira do carro do japonês e, em seguida, colidiu com Maciej Gladysz. Ambos abandonaram a corrida, enquanto Xie sofreu um furo no pneu e caiu para o final do pelotão após a intervenção do safety car.

Na retomada da corrida, Kanato Le manteve a liderança à frente de Nael, Rivera e Mattia Colnaghi. O francês permaneceu várias voltas dentro do alcance do DRS até realizar uma manobra brilhante sobre Le na primeira curva para assumir a primeira posição, a partir da qual começou a construir uma vantagem que ninguém conseguiu diminuir.

Atrás deles, Rivera manteve-se firme nas posições do pódio durante toda a corrida. O mexicano chegou a se aproximar dos dois líderes na parte central da prova e chegou a pressionar Le nas últimas voltas pela segunda colocação, embora o piloto da ART tenha resistido aos ataques para conquistar seu primeiro pódio na F3.

Rivera cruzou a linha de chegada em terceiro, garantindo um excelente resultado para a Campos Racing, com dois de seus pilotos entre os três primeiros.

Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Foto: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Colnaghi também voltou a mostrar um desempenho consistente. O argentino ficou na quarta colocação praticamente a corrida toda e chegou a ficar a apenas três décimos de Rivera.

Mais atrás, Ugo Ugochukwu parecia estar a caminho de terminar entre os cinco primeiros após várias manobras de ultrapassagem, mas uma penalidade de cinco segundos por obter vantagem ao sair da pista na primeira volta mudou completamente seu resultado. O piloto norte-americano caiu para o décimo lugar, o que permitiu que Freddie Slater herdasse o último ponto disponível, atrás de Barrichello.

A sprint deixou o campeonato bagunçado antes da corrida principal de domingo. Ugochukwu e Slater estão empatados com 104 pontos no topo da classificação, enquanto Nael reduziu a diferença com sua segunda vitória do ano e agora soma 75 pontos.

Fórmula 3 - Hungaroring, Hungría - Carrera Sprint

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
T. Naël Campos Racing
 1 19

32'33.347

   153.334   10    
2
K. Le ART Grand Prix
 12 19

+2.715

32'36.062

 2.715 153.122   9    
3
E. Rivera Campos Racing
 3 19

+3.839

32'37.186

 1.124 153.034   8    
4
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 19

+4.126

32'37.473

 0.287 153.011   7    
5
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 19

+6.198

32'39.545

 2.072 152.849   6    
6
T. Taponen MP Motorsport
 8 19

+8.030

32'41.377

 1.832 152.707   5   1
7
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 19

+13.283

32'46.630

 5.253 152.299   4    
8
J. Wharton Prema Powerteam
 21 19

+15.298

32'48.645

 2.015 152.143   3    
9
F. Barrichello AIX Racing
 28 19

+15.690

32'49.037

 0.392 152.113   2    
10
F. Slater Trident
 5 19

+17.164

32'50.511

 1.474 151.999   1    
11
Y. David AIX Racing
 27 19

+18.802

32'52.149

 1.638 151.873        
12
L. Sharp Prema Powerteam
 20 19

+19.375

32'52.722

 0.573 151.828        
13
A. Giusti MP Motorsport
 9 19

+19.760

32'53.107

 0.385 151.799        
14
T. Kato ART Grand Prix
 10 19

+20.238

32'53.585

 0.478 151.762        
15
J. Garfias Prema Powerteam
 22 19

+20.551

32'53.898

 0.313 151.738        
16
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 19

+20.899

32'54.246

 0.348 151.711        
17
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 19

+21.385

32'54.732

 0.486 151.674        
18
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 19

+21.572

32'54.919

 0.187 151.660        
19
F. McLaughlin HitechGP
 24 19

+22.014

32'55.361

 0.442 151.626        
20
N. Strømsted Trident
 4 19

+22.277

32'55.624

 0.263 151.605        
21
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 19

+22.717

32'56.064

 0.440 151.572        
22
C. Ho Rodin Motorsport
 19 19

+23.198

32'56.545

 0.481 151.535        
23
M. Shin HitechGP
 23 19

+23.810

32'57.157

 0.612 151.488        
24
S. Hanna AIX Racing
 26 19

+24.570

32'57.917

 0.760 151.430        
25
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 19

+24.870

32'58.217

 0.300 151.407        
26
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 19

+25.430

32'58.777

 0.560 151.364        
27
M. De Palo Trident
 6 19

+30.982

33'04.329

 5.552 150.940        
28
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 19

+37.156

33'10.503

 6.174 150.472 1      
dnf
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 0

 

         Acidente  
dnf
J. Nakamura HitechGP
 25 0

 

         Acidente  
Ver resultados completos

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F3: Taponen conquista pole na Hungria; Barrichello larga em 17º e Clerot em 27º

Principais comentários
Mais de
Federico Faturos

F1: Norris supera Ferraris e lidera TL3 na Hungria; Bortoleto é 11º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Norris supera Ferraris e lidera TL3 na Hungria; Bortoleto é 11º

F1: Cadillac se pronuncia sobre rumores de possível saída de Bottas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Canadá
F1: Cadillac se pronuncia sobre rumores de possível saída de Bottas

F1: Alpine volta com as cores do Mercado Livre em Miami e terá pacote de atualizações

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Miami
F1: Alpine volta com as cores do Mercado Livre em Miami e terá pacote de atualizações

Últimas notícias

F1: Hungaroring homenageia Senna, Piquet, Hamilton e outros como nomes de curvas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Hungaroring homenageia Senna, Piquet, Hamilton e outros como nomes de curvas

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria

F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"

F1: Atualização "mudou bastante o ânimo de todos" na Aston Martin, diz Alonso

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Atualização "mudou bastante o ânimo de todos" na Aston Martin, diz Alonso