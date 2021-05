F3: Caio Collet encerra testes em Jerez com sexto melhor tempo

Os pilotos da Fórmula 3 não tiveram muito tempo para descansar, após a disputa da primeira etapa de 2021, no fim de semana passado, em Barcelona. Nesta quarta e quinta-feira (12 e 13), 29 competidores já aceleraram nos testes em Jerez de la Frontera, também na Espanha.

Após uma boa estreia, quando conquistou um pódio e pontuou em todas as corridas, Caio Collet completou 161 voltas nos testes e ficou satisfeito com o trabalho de acerto do seu carro com a equipe MP Motorsport.

No combinado dos dois dias, Collet registrou o sexto melhor tempo (1min29s193). A sessão da manhã desta quinta-feira foi a mais rápida de todas, com o francês Clement Novalak fazendo a volta mais veloz dos testes (1min28s677). Mais uma vez, a diferença foi bastante apertada entre os pilotos. Os vinte primeiros desta sessão ficaram separados por menos de um segundo.

“Os testes foram bem positivos”, disse Collet. “Fiquei sempre entre os seis, oito primeiros no geral dos dois dias. Testamos muitas coisas diferentes no carro, para ver como ele se comportava. Fiquei feliz com as reações. Vamos levar algumas coisas que testamos aqui para a próxima etapa”, ressaltou Collet, que só volta a competir nos dias 24, 25 e 26 de junho em Paul Ricard, na França.

“As simulações de corridas foram muito boas. Tem sido um ponto forte meu. Mas eu preciso melhorar na entrega de uma volta só. Acho que ainda está faltando um pouco mais de mim, de me acostumar um pouco mais com o carro”, comentou o piloto de 19 anos.

Em Barcelona, Collet foi o 10º no classificatório. Nas corridas, terminou em terceiro na prova 1, quinto na prova 2 e oitavo na última disputa do fim de semana. O piloto, que integra a Alpine Academy, está em sexto na tabela de pontos do campeonato.

“Agora, teremos um intervalo até a próxima corrida e vou descansar um pouco, relaxar, pra voltar ainda mais focado para iniciar os trabalhos da segunda etapa”, completou o brasileiro.

Confira os 10 primeiros em Jerez de la Frontera

Clement Novalak (Fra) Trident 1min28s677 Frederik Vesti (Din) ART Grand Prix 1min28s935 Enzo Fittipaldi (Bra) Charouz Racing System 1min29s060 Jack Doohan (Aus) Trident 1min29s061 Victor Martins (Fra) MP Motorsport 1min29s144 Caio Collet (Bra) MP Motorsport 1min29s193 Jack Crawford (EUA) Hitech Grand Prix 1min29s196 Alex Smolyar (Rus) ART Grand Prix 1min29s207 Juan Manuel Correa (EUA) ART Grand Prix 1min29s215 Jonny Edgar (GB) Carlin Buzz Racing 1min29s219

F1: TRETA de MERCEDES e RED BULL ganha novo capítulo após BRONCA de Hamilton; entenda ASA FLEXÍVEL

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.