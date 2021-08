O brasileiro Caio Collet conquistou nesta sexta-feira (27) um lugar na segunda fila do grid da corrida principal da quinta etapa da FIA Fórmula 3, que está sendo disputada em Spa-Francorchamps, na Bélgica.

Com a pista molhada, em virtude da chuva que caiu no circuito, o piloto da MP Motorsport registrou o quarto melhor tempo no classificatório (2min22s736), entre os 30 pilotos da categoria, e larga desta posição na corrida 3, que acontecerá no domingo (29). A pole position ficou com o australiano Jack Doohan (min21s953).

Para a primeira prova da rodada tripla, neste sábado (28), com o grid invertido, o brasileiro partirá da nona colocação. Logo após a disputa, os pilotos voltam à pista para a corrida 2, com o grid definido pela posição de chegada na prova 1, mas novamente com os 12 invertidos.

As provas terão suas largadas às 5h35 e 12h55 (horários de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Bandsports. No domingo, a corrida principal será disputada às 5h40 (de Brasília).

“Foi um bom classificatório. Voltamos para o Top-5, próximo de onde vínhamos largando no início da temporada, com exceção da última prova na Hungria”, lembrou Collet, de 19 anos.

Para o brasileiro, um bom lugar no grid também é muito importante em virtude das condições de tempo esperadas para o fim de semana. “O tempo está meio imprevisível, então é bom estarmos largando mais à frente. Acredito que seja um bom resultado para lutarmos por bons pontos e também buscar um pódio”, ressaltou Collet, que já foi ao pódio em Spa pela F-4 Francesa e pela F-Renault Eurocup.

“Nosso carro se mostrou bem no seco durante o treino livre e no molhado, então, vamos trabalhar ainda mais e fazer o nosso melhor nas corridas”, completou Collet, que é integrante do programa Alpine Academy.

Após 12 provas da temporada 2021 da FIA F-3, Collet ocupa a 10ª posição na tabela de pontos e já foi ao pódio em duas corridas, marcando pontos em cinco delas.

Confira o resultado do classificatório, que definiu o grid para a Corrida 3 em Spa (Top-15):

1. Jack Doohan (Aus) Trident 2min21s953

2. Victor Martins (Fra) MP Motorsport 2min22s657

3. Alex Smolyar (Rus) ART Grand Prix 2min22s722

4. Caio Collet (Bra) MP Motorsport 2min22s736

5. Logan Sargeant (EUA) Charouz Racing System 2min22s775

6. Clement Novalak (Fra) Trident 2min22s811

7. Frederik Vest (Din) ART Grand Prix 2min23s268

8. David Schumacher (Ale) Trident 2min23s753

9. Johnathan Hoggard (GB) Jenzer Motorsport 2min23s785

10. Roman Stanek (CZE) Hitech Grand Prix 2min23s816

11. Jack Crawford (EUA) Hitech Grand Prix 2min23s964

12. Lorenzo Colombo (Ita) Campos Racing 2min24s062

13. Arthur Leclerc (Mon) Prema Racing 2min24s254

14. Dennis Hauger (Nor) Prema Racing 2min24s288

15. Matteo Nannini (Ita) HWA Racelab 2min24s388

Grid Corrida 1 (12 primeiros invertidos):

1. Lorenzo Colombo (Ita) Campos Racing

2. Jack Crawford (EUA) Hitech Grand Prix

3. Roman Stanek (CZE) Hitech Grand Prix

4. Johnathan Hoggard (GB) Jenzer Motorsport

5. David Schumacher (Ale) Trident

6. Frederik Vest (Din) ART Grand Prix

7. Clement Novalak (Fra) Trident

8. Logan Sargeant (EUA) Charouz Racing System

9. Caio Collet (Bra) MP Motorsport

10. Alex Smolyar (Rus) ART Grand Prix

11. Victor Martins (Fra) MP Motorsport

12. Jack Doohan (Aus) Trident

13. Arthur Leclerc (Mon) Prema Racing

14. Dennis Hauger (Nor) Prema Racing

15. Matteo Nannini (Ita) HWA Racelab

Programação para a etapa em Spa-Francorchamps (Horários de Brasília):

Sábado, dia 28

5h35: Largada Corrida 1

12h55: Largada Corrida 2

Domingo, dia 29

5h40: Largada Corrida 3

Os 10 primeiros no campeonato, após 4 etapas:

1. Dennis Hauger (Nor) 152

2. Jack Doohan (Aus) 89

3. Olli Caldwell (GB) 86

4. Frederik Vesti (Din) 80

5. Alex Smolyar (Rus) 73

6. Clement Novalak (Fra) 70

7. Victor Martins (Fra) 66

8. Arthur Leclerc (Mon) 44

9. Matteo Nannini (Ita) 42

10. Caio Collet (Bra) 41

