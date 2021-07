F3: Caio Collet parte para etapa em uma de suas pistas favoritas

A Fórmula 3 terá neste final de semana a disputa de sua quarta etapa em rodada tripla. Os 30 pilotos da categoria desembarcam na pista de Hungaroring, em Budapeste, uma das favoritas do brasileiro Caio Collet, da MP Motorsport.

Os treinos no circuito de 4,381 km e 14 curvas começarão na sexta-feira (30), com a tomada de tempos a partir das 8h50 (de Brasília). No sábado (31), as provas terão suas largadas às 5h35 e 12h55 (de Brasília). A corrida 3 completará o fim de semana no domingo (1), a partir das 5h45 (de Brasília). Em virtude dos Jogos Olímpicos, o Bandsports ainda não confirmou as transmissões ao vivo.

Oitavo colocado na temporada e com dois pódios, Collet vai em busca de um final de semana “limpo”, como o piloto definiu. Após problemas na última etapa no circuito Red Bull Ring, na Áustria, o brasileiro quer voltar a brigar pela pole e pódios. E nada melhor do que buscar a recuperação em uma de suas pistas favoritas.

“Estou bem animado para correr em Budapeste. É uma das minhas pistas favoritas. Mesmo tendo corrido só uma vez, foi uma pista que gostei bastante de andar e acredito que com o carro de Fórmula 3 vai ser ainda mais legal”, declarou o brasileiro, que em 2019 venceu as duas provas entre os rookies na Fórmula Renault Eurocup, em sua única passagem pelo autódromo.

“As duas últimas etapas da FIA F3 não foram fáceis para nós, mas o carro esteve bem rápido. Acredito que evoluímos bastante em termos velocidade e mostramos isso em Red Bull Ring, mas infelizmente não conseguimos os resultados e os pontos, o que foi um pouco frustrante”, lembrou Collet, de 19 anos.

Na pista austríaca, o brasileiro chegou a registrar a pole position, mas perdeu a volta por exceder os limites da pista e partiu de quarto. Nas corridas de sábado, enfrentou problemas e ficou fora da zona de pontos.

No domingo, a má sorte parecia persistir. Na largada da corrida 3, o carro de Collet ficou parado no grid e ele caiu para 30º e último lugar. Felizmente, o brasileiro conseguiu uma grande recuperação, cruzando a linha de chegada em sétimo lugar.

“Agora é focar na etapa em Budapeste. Fazer uma boa classificação, brigar pela pole mais uma vez, buscar ao menos dois pódios e pontuar nas três corridas. Ter um final de semana ‘limpo’ e com bons resultados é o meu principal objetivo”, finalizou o piloto, que é integrante do programa Alpine Academy.

