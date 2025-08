No domingo, Rafael Câmara conquistou o título da Fórmula 3 de forma enfática. O brasileiro conquistou o título com uma vitória de ponta a ponta na pista molhada de Hungaroring, alcançando uma vantagem de 48 pontos sobre Mari Boya antes da rodada final em Monza.

Isso não deve ser uma grande surpresa, já que Câmara tem sido membro da Ferrari Driver Academy nos últimos quatro anos, 'subindo a escada' das categorias de base com o apoio do Scuderia.

O brasileiro tem sido consistentemente bem-sucedido em monopostos. Em 2022, foi vice-campeão no campeonato italiano de F4, atrás de ninguém mais ninguém menos que Andrea Kimi Antonelli. Sua primeira campanha na FRECA (Fórmula Regional Europeia) rendeu a quinta posição, enquanto o italiano triunfou mais uma vez. Porém, no ano passado, Câmara venceu com louvor, garantindo a vaga na F3.

Ainda assim, quando perguntado no pós-título da F3 se esperava ser tão forte antes da campanha de estreia nesse nível, ele admitiu: "Não, claro que não. Quero dizer, foi uma grande surpresa. Acho que depois de toda a preparação que fizemos, obviamente você sempre quer vencer e sempre entra em um campeonato pensando que pode vencer, que vai lutar pelo que puder. Mas eu não esperava começar como começamos na Austrália".

Em Melbourne, ele abandonou a sprint por causa de uma colisão com outros dois carros, antes de vencer a corrida principal no domingo.

Em poucas palavras, essa foi a campanha do brasileiro em 2025. Câmara foi apenas o 13º melhor em sábados, marcando apenas 18 pontos, enquanto nomes como Martinius Stenshorne, Nikola Tsolov e Tasanapol Inthraphuvasak conquistaram, respectivamente, 45, 44 e 42.

Mas há uma razão simples para isso: Câmara tem sido incrivelmente consistente em classificações, com uma posição média de 2,8 e nada menos que cinco pole positions em nove rodadas.

Desde que a precursora da F3, a GP3, foi criada em 2010, apenas um piloto foi tão dominante nos treinos classificatórios: Luca Ghiotto, também com cinco poles em nove rodadas e uma média de 2,7 na classificação, em 2015. O piloto italiano perdeu por pouco o título para Esteban Ocon, naquela que talvez tenha sido a campanha mais competitiva de todos os tempos na categoria.

"A única coisa que é um pouco diferente na Fórmula 3 em comparação com as outras categorias é que você tem um tempo muito limitado [de pista]", apontou Câmara, com apenas 45 minutos de sessão de treinos livres antes da classificação. "Às vezes, você nem está totalmente no limite no treino classificatório, especialmente em algumas corridas em que tivemos um composto diferente do treino livre para o classificatório, onde você nem sabe onde está a aderência".

"Mas entender onde está o limite e ser rápido logo de cara é um ponto forte para mim, pois sempre nas primeiras corridas já tínhamos um bom ritmo - e quando você começa já com um bom ritmo, é muito mais fácil configurar o que o carro precisa para melhorar. Eu também sinto que, como piloto, é mais simples saber o que você precisa fazer em cada corrida e acho que é por isso que o treino classificatório tem sido tão bom", continuou.

Isso significava que Câmara frequentemente começava as corridas sprint no meio do pelotão - 10,2 em média - devido ao fato de os 12 primeiros classificados serem invertidos no grid, o que explica seus resultados sem brilho no sábado.

No entanto, aos domingos, marcou impressionantes 138 pontos de 226 possíveis (incluindo bônus de pole position), muito mais do que o segundo e o terceiro melhores desempenhos de Boya (83) e Tim Tramnitz (67). Isso aconteceu principalmente por causa de quatro vitórias saindo da pole na Austrália, no Bahrein, na Espanha e na Hungria. Os pontos baixos foram um abandono saindo do P9 em Mônaco devido a uma roda solta e a 22ª posição em Silverstone, depois que apostou sem sucesso em pneus slicks em uma pista úmida.

Em outras palavras, não há dúvida de que Câmara teve o melhor desempenho durante a campanha de 2025. O jovem de 20 anos agora está de olho na F2, tentando imitar nomes como o garoto de ouro da Ferrari, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri e o compatriota Gabriel Bortoleto - todos os quatro conquistaram títulos consecutivos da GP3/F3 e da F2 como novatos. Essa não é uma façanha fácil, mas é a melhor maneira de chegar rapidamente à F1.

