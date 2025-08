O brasileiro Rafael Câmara garantiu a pole position para a disputa da penúltima etapa da temporada 2025 da Fórmula 3. Na manhã desta sexta-feira (1º) no circuito de Hungaroring, na Hungria, o piloto da Trident registrou na parte final da classificação a marca de 1min32s510, tempo que lhe coloca na posição de honra para a corrida de domingo, que oferece mais pontos no final de semana.

Depois de liderar o único treino livre nesta sexta-feira, Câmara mostrou bom ritmo ao longo de toda a classificação. A volta que rendeu a pole position, porém, veio apenas nos instantes finais da sessão que definiu as posições de largada, e foi oito milésimos mais veloz em relação ao segundo melhor piloto da atividade.

“Estou muito feliz por estar nesta posição. Foi muito complicado garantir que a pressão estivesse correta e os pneus na temperatura ideal. Quando entrei no pitlane, pensei que tinha acabado, para ser sincero. Estou muito feliz com o resultado final. Foi muito importante para o campeonato. Ainda há muita coisa pela frente, então vou me concentrar em garantir duas boas corridas”, disse Rafael Câmara, que tem o patrocínio de Ambipar.

O resultado representa a quinta pole position de Câmara na atual temporada da Fórmula 3, da qual conta com três vitórias, todas em corridas principais, quatro pódios e seis top 5. A posição de honra para a rodada húngara do campeonato ainda faz com que o brasileiro some mais dois pontos na tabela de classificação, chegando aos 30 de vantagem para o segundo colocado.

A corrida Sprint ocorre neste sábado, às 5h05, enquanto a disputa principal tem largada a partir das 3h30 de domingo. O BandSports mostra as duas corridas ao vivo.

