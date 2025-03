F3: Câmara celebra vitória em estreia e liderança do campeonato

O brasileiro Rafael Câmara venceu neste sábado (15) a corrida principal da etapa de abertura da Fórmula 3, disputada no circuito de Albert Park, em Melbourne. O piloto, que integra o Ferrari Driver Academy e defende a Trident, estreou na categoria neste final de semana com a pole position da prova, que foi realizada debaixo de chuva. De quebra, o estreante sai da Austrália na liderança do campeonato.

A corrida teve o brasileiro liderando de forma dominante. Câmara, que liderou de ponta a ponta, chegou a abrir cinco segundos de frente para o segundo colocado. Um acidente já na 13ª volta de disputa encerrou a prova com bandeira vermelha, definindo a vitória em favor do atual campeão da FRECA.

“Estava forte hoje, em condições difíceis e pela primeira vez no molhado neste final de semana. Mas a equipe fez um trabalho incrível e, assim que começamos a corrida, me mantive na pista, e administrei o ritmo e os pneus. Estou muito feliz com o resultado e estou ansioso pela etapa do Bahrein”, disse Câmara, logo após a corrida.

“Foi a primeira vez que andei em um circuito de rua com pista molhada, então só havia uma linha para seguir. Foi muito complicado, pois, se você tentasse forçar um pouco mais o ritmo e saísse da linha, perderia completamente a aderência. Fui cuidadoso e fiz o meu trabalho”, completou o brasileiro.

Completada a primeira etapa da temporada 2025, Rafael Câmara lidera a F3 com 28 pontos, e tem nove de frente para o segundo colocado.

A temporada 2025 da F3 terá sequência entre os dias 11 e 13 de abril, com a disputa da etapa do Bahrein.

