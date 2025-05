F3: Câmara é 4º no treino livre único em Mônaco; Tsolov lidera

A Fórmula 3 abriu o fim de semana do GP de Mônaco nesta quinta-feira com o único treino livre da quarta etapa da temporada 2025. E enquanto Nikola Tsolov foi o mais rápido, o brasileiro Rafa Câmara terminou na quarta posição.

A sessão de 45 minutos de duração foi marcada por uma rápida bandeira vermelha, após o vice-líder e companheiro de Câmara na Trident, Noah Stromsted, bater na Sainte Devote a cinco minutos do fim. O timing da interrupção prejudicou os pilotos, que não conseguiram fazer suas últimas saídas direito.

No final, Tsolov foi o mais rápido com um tempo de 01min25s622, 0s219 à frente de Tim Tramnitz. Charlie Wurz foi o terceiro, a 0s443, com Rafa Câmara em quarto, a 0s466. Callum Voisin fechou o top 5.

A Fórmula 3 volta à pista de Mônaco ao longo dos próximos três dias. Na sexta, às 06h05, acontece a classificação, seguido da corrida sprint às 05h45 do sábado. O fim de semana chega ao fim no domingo com a corrida principal, que tem largada marcada para 03h. Você acompanha toda a ação no Bandsports e na F1TV Pro.

Informação principal Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 3 Informação principal Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 N. Tsolov Campos Racing 12 22 1'25.622 140.305 2 T. Tramnitz MP Motorsport 17 22 +0.219 1'25.841 0.219 139.947 3 C. Wurz Trident 6 22 +0.443 1'26.065 0.224 139.582 4 R. Câmara Trident 5 23 +0.466 1'26.088 0.023 139.545 5 C. Voisin Rodin Motorsport 23 19 +0.565 1'26.187 0.099 139.385 6 N. León Prema Powerteam 2 21 +0.619 1'26.241 0.054 139.298 7 M. Stenshorne Hitech TGR 14 22 +0.738 1'26.360 0.119 139.106 8 M. Boya Campos Racing 10 22 +0.768 1'26.390 0.030 139.057 9 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 21 +0.779 1'26.401 0.011 139.040 10 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 21 +1.038 1'26.660 0.259 138.624 11 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 17 +1.186 1'26.808 0.148 138.388 12 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 21 +1.187 1'26.809 0.001 138.386 13 A. Giusti MP Motorsport 19 22 +1.215 1'26.837 0.028 138.341 14 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 21 +1.255 1'26.877 0.040 138.278 15 G. Xie Hitech TGR 16 21 +1.260 1'26.882 0.005 138.270 16 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 20 +1.265 1'26.887 0.005 138.262 17 J. Dufek Hitech TGR 15 21 +1.314 1'26.936 0.049 138.184 18 T. Taponen ART Grand Prix 8 21 +1.327 1'26.949 0.013 138.163 19 B. Benavides AIX Racing 28 21 +1.447 1'27.069 0.120 137.973 20 B. del Pino MP Motorsport 18 22 +1.474 1'27.096 0.027 137.930 21 N. Strømsted Trident 4 19 +1.515 1'27.137 0.041 137.865 22 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 22 +1.626 1'27.248 0.111 137.690 23 J. Hedley AIX Racing 26 21 +1.698 1'27.320 0.072 137.576 24 L. Sharp Rodin Motorsport 24 19 +1.824 1'27.446 0.126 137.378 25 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 20 +2.036 1'27.658 0.212 137.046 26 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 20 +2.085 1'27.707 0.049 136.969 27 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 20 +2.129 1'27.751 0.044 136.901 28 B. Badoer Prema Powerteam 1 20 +2.446 1'28.068 0.317 136.408 29 J. Wharton ART Grand Prix 9 20 +2.532 1'28.154 0.086 136.275 30 N. Marinangeli AIX Racing 27 21 +3.183 1'28.805 0.651 135.276

