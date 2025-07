A Fórmula 3 abriu o sábado em Silverstone com a corrida sprint da sétima etapa da temporada 2025. Aproveitando a pole invertida, Tasanapol Inthraphuvasak administrou muito bem o ritmo para vencer. Já Rafa Câmara, que lidera o campeonato, largou em décimo para terminar em oitavo, enquanto seu principal rival na briga pelo título, Nikola Tsolov, abandonou em incidente com Brando Badoer.

Inthraphuvasak largou na pole do grid invertido, depois de se classificar em 12º, e conseguiu manter a liderança contra o ataque de Ho. Enquanto Noel Leon teve uma largada ruim, perdendo várias posições no grid, Nael teve a melhor largada, conquistando o terceiro lugar e, algumas curvas depois, o segundo lugar. Mari Boya, que largou em nono, também subiu para sétimo.

No entanto, mais atrás, na curva 4, Brando Badoer derrubou o pole do domingo, Nikola Tsolov, que caiu para o fundo do grid, e Badoer foi o primeiro a abandonar. Isso forçou o acionamento do SC. Quando a corrida recomeçou, na volta 5, Stenshorne passou para terceiro, enquanto Câmara passou para os pontos, à frente de Wurz, que havia sido solicitado por sua equipe a deixar seus dois companheiros de equipe, Câmara e Stromsted, passarem.

Na 6ª volta, Theopile Nael assumiu a liderança, embora tenha feito isso do lado de fora da pista, rendendo uma investigação pelos comissários. Câmara não conseguiu acompanhar Ugochukwu, que foi para cima de Tramntiz. Na volta 10, Nael cedeu a liderança novamente para Inthraphuvasak, com Stenshorne aproveitando para se aproximar deles.

Faltando 7 voltas para o final, os pilotos começaram a sofrer com os pneus. Ugochukwu ultrapassou seu companheiro de equipe, Leon, para ficar em 7º, e Mari Boya fez uma manobra corajosa para tomar o 5º lugar de Ho.

A luta pelo pódio ainda estava viva, e Stenshorne atacou Nael e o ultrapassou. Os problemas de Nael deram opções a Van Hoepen, em quarto, e Boya, logo atrás dele. E, no final da volta 16, veio a manobra decisiva, quando, com Van Hoepen e Nael entrelaçados, ele os surpreendeu ao ultrapassar os dois na última curva.

Com os resultados do sábado, Rafa Câmara chega a 120 pontos na liderança do campeonato, contra 93 de Tim Tramnitz e 91 de Nikola Tsolov. Isso garante que o brasileiro sairá de Silverstone ainda na ponta da tabela, já que o domingo tem "apenas" 26 tentos em jogo.

A Fórmula 3 encerra o fim de semana em Silverstone no domingo com a corrida principal da sétima etapa, que terá Nikola Tsolov na pole position e Rafa Câmara em terceiro. A largada está marcada para 05h30, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

Confira o resultado da Sprint da F3 em Silverstone:

Informação principal Dados Adicionais Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 4 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 18 35'18.467 179.967 10 1 2 M. Stenshorne Hitech TGR 14 18 +1.748 35'20.215 1.748 179.818 9 3 M. Boya Campos Racing 10 18 +6.466 35'24.933 4.718 179.419 8 4 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 18 +8.856 35'27.323 2.390 179.217 7 5 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 18 +9.365 35'27.832 0.509 179.175 6 6 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 18 +11.291 35'29.758 1.926 179.013 5 7 N. León Prema Powerteam 2 18 +12.083 35'30.550 0.792 178.946 4 8 R. Câmara Trident 5 18 +12.757 35'31.224 0.674 178.889 3 9 C. Wurz Trident 6 18 +15.354 35'33.821 2.597 178.672 2 10 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 18 +16.767 35'35.234 1.413 178.553 1 11 T. Tramnitz MP Motorsport 17 18 +17.369 35'35.836 0.602 178.503 12 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 18 +18.108 35'36.575 0.739 178.441 13 A. Giusti MP Motorsport 19 18 +19.012 35'37.479 0.904 178.366 14 N. Strømsted Trident 4 18 +20.458 35'38.925 1.446 178.245 15 B. Benavides AIX Racing 28 18 +21.090 35'39.557 0.632 178.193 16 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 18 +21.449 35'39.916 0.359 178.163 17 J. Wharton ART Grand Prix 9 18 +22.072 35'40.539 0.623 178.111 18 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 18 +22.443 35'40.910 0.371 178.080 19 T. Taponen ART Grand Prix 8 18 +22.785 35'41.252 0.342 178.052 20 B. del Pino MP Motorsport 18 18 +26.438 35'44.905 3.653 177.748 21 L. Sharp Rodin Motorsport 24 18 +28.237 35'46.704 1.799 177.599 22 C. Voisin Rodin Motorsport 23 18 +29.486 35'47.953 1.249 177.496 23 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 18 +30.069 35'48.536 0.583 177.448 24 G. Xie Hitech TGR 16 18 +30.735 35'49.202 0.666 177.393 25 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 18 +31.715 35'50.182 0.980 177.312 26 J. Hedley AIX Racing 26 18 +32.180 35'50.647 0.465 177.274 27 N. Johnson Hitech TGR 15 18 +32.703 35'51.170 0.523 177.231 28 N. Marinangeli AIX Racing 27 18 +35.137 35'53.604 2.434 177.030 29 N. Tsolov Campos Racing 12 18 +37.697 35'56.164 2.560 176.820 dnf B. Badoer Prema Powerteam 1 0 Colisão

