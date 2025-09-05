Todas as categorias

F3 Monza

F3: Câmara erra e larga em último em Monza; Barrichello será 29º

Brasileiro liderava seu grupo durante classificação, mas saiu da pista na curva 5

Redação Motorsport.com
Editado:
Brad Benavides, AIX Racing

A Fórmula 3 dividiu o grid para a realização do treino de classificação para a etapa de Monza, neste fim de semana. O brasileiro, já campeão, Rafa Câmara foi um dos destaques da sessão, mas de maneira negativa.

Leia também:

O piloto pernambucano chegou a ter a pole position provisória, mas em sua única tentativa em volta rápida foi detectada que ele excedeu os limites de pista na curva 5. Com isso, Rafa sairá da 30ª e última posição.

A pole position ficou com Brad Benavides, a primeira da carreira, com o tempo de 1min38s120.

Fefo Barrichello, companheiro de equipe de Benavides e que estreia neste fim de semana, fez parte do segundo grupo e foi o 15º. Como o grupo de Câmara foi o mais lento, o filho de Rubinho sairá em 29º, uma colocação à frente do pernambucano.

 

F1 'à venda', STROLL CONTRARIA REGI LEME, Max fluente em português, BORTOLETO CONFIANTE, Sainz e cia

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Redação Motorsport.com F3
