F3: Câmara erra e larga em último em Monza; Barrichello será 29º
Brasileiro liderava seu grupo durante classificação, mas saiu da pista na curva 5
Brad Benavides, AIX Racing
A Fórmula 3 dividiu o grid para a realização do treino de classificação para a etapa de Monza, neste fim de semana. O brasileiro, já campeão, Rafa Câmara foi um dos destaques da sessão, mas de maneira negativa.
O piloto pernambucano chegou a ter a pole position provisória, mas em sua única tentativa em volta rápida foi detectada que ele excedeu os limites de pista na curva 5. Com isso, Rafa sairá da 30ª e última posição.
A pole position ficou com Brad Benavides, a primeira da carreira, com o tempo de 1min38s120.
Fefo Barrichello, companheiro de equipe de Benavides e que estreia neste fim de semana, fez parte do segundo grupo e foi o 15º. Como o grupo de Câmara foi o mais lento, o filho de Rubinho sairá em 29º, uma colocação à frente do pernambucano.
F1 'à venda', STROLL CONTRARIA REGI LEME, Max fluente em português, BORTOLETO CONFIANTE, Sainz e cia
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E
Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva
Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel
Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários