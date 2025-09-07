Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
F3 Monza

F3: Câmara escala pelotão e é quinto em Monza; Barrichello abandona e Inthraphuvasak conquista vitória emocionante

Disputas foram quentes no traçado italiano

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:

A última corrida da temporada da Fórmula 3 foi agitada, com uma vitória surpreendente e emocionante de Tasanapol Inthraphuvasak. O resultado de Rafa Câmara foi mais positivo do que o da Sprint, ele terminou em quinto, enquanto Fefo Barrichello teve que abandonar a corrida.

Leia também:

Brad Benavides teve uma boa largada, conseguindo segurar Ugo Ugochukwu na segunda posição, mas rapidamente o Safety Car precisou entrar em ação, quando o carro de Charlie Wurz, da Trident, parou no traçado.

O reinício da prova foi quente, com Ugochukwu se colocando logo atrás do líder e botando pressão para cima do piloto da AIX Racing. Inclusive, os dois chegaram a trocar de posição pouco antes da Curva 1, mas Benavides logo recuperou a ponta.

Na quinta volta, o carro de Barrichello acabou rodando, batendo e parou atravessado próximo à grama, obrigando o brasileiro a abandonar sua primeira corrida na categoria de acesso.

 

O traçado continuou traiçoeiro e na sétima volta, Ugo rodou, perdendo a segunda posição. Mais tarde, ele abandonou a corrida. A disputa, de fato, ficou com o pelotão da frente, entre Benavides e Nikola Tsolov, enquanto Câmara continuava tentando escalar o pelotão. Importante lembrar que o brasileiro largou na última posição.

Parte do resultado da corrida foi decidida na 17° volta, quando Inthraphuvasak assumiu a liderança, com Benavides perdendo duas posições. O piloto tailandês liderou a dobradinha da Campos no pódio e conquistou a vitória em Monza. Noel León conseguiu superar Benavides e assumiu a terceira posição.

Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
T. Inthraphuvasak Campos Racing
 11 22

44'11.907

   172.590   25    
2
N. Tsolov Campos Racing
 12 22

+0.732

44'12.639

 0.732 172.542   18    
3
N. León Prema Powerteam
 2 22

+2.152

44'14.059

 1.420 172.450   15    
4 United States B. Benavides AIX Racing 28 22

+3.844

44'15.751

 1.692 172.340   12    
5
R. Câmara Trident
 5 22

+5.107

44'17.014

 1.263 172.258   10    
6
N. Strømsted Trident
 4 22

+5.425

44'17.332

 0.318 172.237   8    
7
R. Bilinski Rodin Motorsport
 25 22

+5.802

44'17.709

 0.377 172.213   6    
8
A. Giusti MP Motorsport
 19 22

+6.325

44'18.232

 0.523 172.179   4   1
9
M. Boya Campos Racing
 10 22

+6.718

44'18.625

 0.393 172.154   2    
10
T. Tramnitz MP Motorsport
 17 22

+10.820

44'22.727

 4.102 171.888 1 1    
11
B. del Pino MP Motorsport
 18 22

+11.379

44'23.286

 0.559 171.852        
12
C. Voisin Rodin Motorsport
 23 22

+13.104

44'25.011

 1.725 171.741        
13
C. Ho DAMS Lucas Oil
 31 22

+13.153

44'25.060

 0.049 171.738        
14
B. Badoer Prema Powerteam
 1 22

+13.754

44'25.661

 0.601 171.699        
15
T. Taponen ART Grand Prix
 8 22

+14.975

44'26.882

 1.221 171.621        
16
J. Wharton ART Grand Prix
 9 22

+15.077

44'26.984

 0.102 171.614        
17
J. Hedley Van Amersfoort Racing
 21 22

+15.462

44'27.369

 0.385 171.589        
18
T. Naël Van Amersfoort Racing
 20 22

+15.645

44'27.552

 0.183 171.577        
19
N. Marinangeli AIX Racing
 27 22

+16.535

44'28.442

 0.890 171.520        
20
N. Johnson Hitech TGR
 15 22

+41.867

44'53.774

 25.332 169.907        
21
M. Stenshorne Hitech TGR
 14 22

+52.175

45'04.082

 10.308 169.260 1      
22
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 22

+1'08.355

45'20.262

 16.180 168.253        
23
L. Van Hoepen ART Grand Prix
 7 21

+1 Lap

44'51.530

 1 Lap 162.301 1      
dnf
I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing
 22 14

+8 Laps

32'36.935

 7 Laps 148.627 1   Abandono  
dnf
M. Zagazeta DAMS Lucas Oil
 30 12

+10 Laps

27'32.093

 2 Laps 150.805     Acidente  
dnf
L. Sharp Rodin Motorsport
 24 12

+10 Laps

27'47.917

 15.824 149.375 1   Abandono  
dnf
U. Ugochukwu Prema Powerteam
 3 6

+16 Laps

14'13.482

 6 Laps 145.306     Acidente  
dnf
F. Barrichello AIX Racing
 26 2

+20 Laps

5'03.443

 4 Laps 133.788     Acidente  
dnf
G. Xie Hitech TGR
 16 1

+21 Laps

2'31.643

 1 Lap 130.189 1   Abandono  
dnf
C. Wurz Trident
 6 0

 

         Acidente  
Ver resultados completos  

TELEMETRIA com RICO PENTEADO: O que esperar para o GP da ITÁLIA de F1, em MONZA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Livia Veiga F3
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Fefo Barrichello destrincha dificuldades em estreia 'surpresa' na F3

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
F1: Verstappen tem interesse em comprar equipe de MotoGP; confira as opções

F1: Verstappen tem interesse em comprar equipe de MotoGP; confira as opções

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Verstappen tem interesse em comprar equipe de MotoGP; confira as opções
F1: Chefe da Cadillac revela como Pérez 'roubou' vaga de Drugovich

F1: Chefe da Cadillac revela como Pérez 'roubou' vaga de Drugovich

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Chefe da Cadillac revela como Pérez 'roubou' vaga de Drugovich
F1: Após P7 em Monza, Bortoleto conta 'segredo' para alcançar confiança máxima no carro

F1: Após P7 em Monza, Bortoleto conta 'segredo' para alcançar confiança máxima no carro

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Após P7 em Monza, Bortoleto conta 'segredo' para alcançar confiança máxima no carro

Últimas notícias

F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"

F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"
F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe

F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe
Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1

Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1
F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros