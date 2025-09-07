F3: Câmara escala pelotão e é quinto em Monza; Barrichello abandona e Inthraphuvasak conquista vitória emocionante
Disputas foram quentes no traçado italiano
A última corrida da temporada da Fórmula 3 foi agitada, com uma vitória surpreendente e emocionante de Tasanapol Inthraphuvasak. O resultado de Rafa Câmara foi mais positivo do que o da Sprint, ele terminou em quinto, enquanto Fefo Barrichello teve que abandonar a corrida.
Brad Benavides teve uma boa largada, conseguindo segurar Ugo Ugochukwu na segunda posição, mas rapidamente o Safety Car precisou entrar em ação, quando o carro de Charlie Wurz, da Trident, parou no traçado.
O reinício da prova foi quente, com Ugochukwu se colocando logo atrás do líder e botando pressão para cima do piloto da AIX Racing. Inclusive, os dois chegaram a trocar de posição pouco antes da Curva 1, mas Benavides logo recuperou a ponta.
Na quinta volta, o carro de Barrichello acabou rodando, batendo e parou atravessado próximo à grama, obrigando o brasileiro a abandonar sua primeira corrida na categoria de acesso.
O traçado continuou traiçoeiro e na sétima volta, Ugo rodou, perdendo a segunda posição. Mais tarde, ele abandonou a corrida. A disputa, de fato, ficou com o pelotão da frente, entre Benavides e Nikola Tsolov, enquanto Câmara continuava tentando escalar o pelotão. Importante lembrar que o brasileiro largou na última posição.
Parte do resultado da corrida foi decidida na 17° volta, quando Inthraphuvasak assumiu a liderança, com Benavides perdendo duas posições. O piloto tailandês liderou a dobradinha da Campos no pódio e conquistou a vitória em Monza. Noel León conseguiu superar Benavides e assumiu a terceira posição.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
T. Inthraphuvasak Campos Racing
|11
|22
|
44'11.907
|172.590
|25
|2
|
N. Tsolov Campos Racing
|12
|22
|
+0.732
44'12.639
|0.732
|172.542
|18
|3
|
N. León Prema Powerteam
|2
|22
|
+2.152
44'14.059
|1.420
|172.450
|15
|4
|B. Benavides AIX Racing
|28
|22
|
+3.844
44'15.751
|1.692
|172.340
|12
|5
|
R. Câmara Trident
|5
|22
|
+5.107
44'17.014
|1.263
|172.258
|10
|6
|
N. Strømsted Trident
|4
|22
|
+5.425
44'17.332
|0.318
|172.237
|8
|7
|
R. Bilinski Rodin Motorsport
|25
|22
|
+5.802
44'17.709
|0.377
|172.213
|6
|8
|
A. Giusti MP Motorsport
|19
|22
|
+6.325
44'18.232
|0.523
|172.179
|4
|1
|9
|
M. Boya Campos Racing
|10
|22
|
+6.718
44'18.625
|0.393
|172.154
|2
|10
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|17
|22
|
+10.820
44'22.727
|4.102
|171.888
|1
|1
|11
|
B. del Pino MP Motorsport
|18
|22
|
+11.379
44'23.286
|0.559
|171.852
|12
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|23
|22
|
+13.104
44'25.011
|1.725
|171.741
|13
|
C. Ho DAMS Lucas Oil
|31
|22
|
+13.153
44'25.060
|0.049
|171.738
|14
|
B. Badoer Prema Powerteam
|1
|22
|
+13.754
44'25.661
|0.601
|171.699
|15
|
T. Taponen ART Grand Prix
|8
|22
|
+14.975
44'26.882
|1.221
|171.621
|16
|
J. Wharton ART Grand Prix
|9
|22
|
+15.077
44'26.984
|0.102
|171.614
|17
|
J. Hedley Van Amersfoort Racing
|21
|22
|
+15.462
44'27.369
|0.385
|171.589
|18
|
T. Naël Van Amersfoort Racing
|20
|22
|
+15.645
44'27.552
|0.183
|171.577
|19
|
N. Marinangeli AIX Racing
|27
|22
|
+16.535
44'28.442
|0.890
|171.520
|20
|
N. Johnson Hitech TGR
|15
|22
|
+41.867
44'53.774
|25.332
|169.907
|21
|
M. Stenshorne Hitech TGR
|14
|22
|
+52.175
45'04.082
|10.308
|169.260
|1
|22
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|22
|
+1'08.355
45'20.262
|16.180
|168.253
|23
|
L. Van Hoepen ART Grand Prix
|7
|21
|
+1 Lap
44'51.530
|1 Lap
|162.301
|1
|dnf
|
I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing
|22
|14
|
+8 Laps
32'36.935
|7 Laps
|148.627
|1
|Abandono
|dnf
|
M. Zagazeta DAMS Lucas Oil
|30
|12
|
+10 Laps
27'32.093
|2 Laps
|150.805
|Acidente
|dnf
|
L. Sharp Rodin Motorsport
|24
|12
|
+10 Laps
27'47.917
|15.824
|149.375
|1
|Abandono
|dnf
|
U. Ugochukwu Prema Powerteam
|3
|6
|
+16 Laps
14'13.482
|6 Laps
|145.306
|Acidente
|dnf
|
F. Barrichello AIX Racing
|26
|2
|
+20 Laps
5'03.443
|4 Laps
|133.788
|Acidente
|dnf
|
G. Xie Hitech TGR
|16
|1
|
+21 Laps
2'31.643
|1 Lap
|130.189
|1
|Abandono
|dnf
|
C. Wurz Trident
|6
|0
|
|Acidente
