F3: Câmara fala sobre terceira pole consecutiva do ano, em Ímola

Único brasileiro no grid da Fórmula 3 na temporada 2025, Rafael Câmara segue dominante na categoria. Na manhã desta sexta-feira (16), o piloto da Trident e integrante do Ferrari Driver Academy garantiu a pole position para a terceira etapa do campeonato, marcada para o Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália. O piloto segue com 100% de aproveitamento em classificações no ano.

Câmara, que liderou o único treino livre do final de semana, registrou na melhor das suas voltas 01min32s206, já nos instantes decisivos da classificação, faturando a pole position e mais dois pontos no campeonato. O brasileiro, que venceu as duas corridas principais do ano, em Melbourne, na Austrália, e em Sakhir, no Bahrein, busca agora ampliar a liderança na tabela de classificação.

“Muito feliz por estar de volta. Fazia tempo que não pilotava, mas correu tudo bem durante o dia. Conseguimos um bom tempo e estou satisfeito com o carro, mas há sempre há algo que a gente pode melhorar, pequenos ajustes. Precisamos deixar tudo bem claro, sabemos o que fazer, então não precisamos inventar nada. Agora, após a classificação, vamos nos mexer e ver o que fazer”, disse Rafael Câmara, que tem o patrocínio da Ambipar.

A F3 segue agora para as corridas, primeiro com a Sprint, marcada para 5h05 de sábado (17), enquanto a prova principal ocorre no domingo, às 3h30. O BandSports mostra as duas corridas ao vivo.

