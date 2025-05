O brasileiro Rafael Câmara garantiu mais um pódio na temporada 2025 da Fórmula 3 neste domingo (18), ao completar a corrida principal da terceira etapa do campeonato, disputada no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, na cidade italiana de Ímola, com a terceira posição. O resultado mantém o piloto da Trident na liderança do campeonato.

Câmara largou da pole position, chegou a perder a ponta nos metros iniciais, mas retomou a liderança após algumas voltas. A partir daí, o brasileiro seguiu na primeira posição até próximo do final da corrida, quando o desgaste de pneus o fez perder desempenho. Ao final das 25 voltas, o representante do Ferrari Driver Academy terminou com a terceira posição, faturando o terceiro pódio no ano.

“Foi uma corrida difícil. Tive um pouco de dificuldades com os pneus, tentei abrir um segundo de vantagem para os adversários, mas exagerei um pouco e os pneus não estavam bons no final. Ainda assim, o terceiro lugar foi um bom resultado, e marcar pontos é o que importa. Vencer corridas é bom, mas o objetivo é o campeonato”, disse Rafael Câmara, que tem o patrocínio de Ambipar.

Após a disputa de três etapas, Câmara mantém a liderança do campeonato da Fórmula 3, somando 73 pontos. O brasileiro tem uma vantagem de 21 pontos em relação ao segundo colocado.

A temporada da Fórmula 3 segue já no próximo final de semana com a disputa da etapa de Mônaco, marcada para o tradicional circuito de rua de Monte Carlo.

MAX DÁ SHOW, NORRIS 2º, PIASTRI 3º, FERRARI SE RECUPERA, BORTOLETO LEVA A PIOR! Felipe Motta analisa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!