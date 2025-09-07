F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza
Piloto explica que Monza é uma pista complicada e que ser campeão antecipadamente o deixou mais relaxado para última prova da F3 no ano
Já com o título garantido, Rafael Câmara chegou mais tranquilo para a última etapa da F3. Contudo, ainda que ele tenha revelado essa tranquilidade, o piloto pernambucano revelou que não queria deixar a decisão do campeonato para Monza, uma pista mais complicada de pilotar, e que também estava focado em pontuar.
“Acho que desde o início da temporada eu não queria chegar com o campeonato em aberto em Monza, pois é uma pista muito complicada sempre. Tudo pode acontecer aqui. Então, chegar como campeão me permitiu correr um pouco mais relaxado, embora tenha me concentrado por todo o final de semana e lutado por pontos”, disse Rafael Câmara.
O piloto pernambucano largou em 30º na corrida principal (realizada neste domingo), subiu 25 posições, somando 10 pontos garantidos pelo P5. O feito de Câmara quase lembra a vitória de Gabriel Bortoleto na mesma pista pela F2 no ano passado. O paulista, hoje na F1 pela Sauber, largou em último e fez a prova de recuperação perfeita.
Rafael Camara, Trident
Foto de: Formula Motorsport Ltd
Mas mesmo com o campeonato de pilotos garantido, Câmara e seus colegas de time precisavam de um bom desempenho para dar à Trindent o título de equipes. Para a tristeza da equipe, Charlie Wurz (filho do ex-F1 Alexander Wurz) abandonou a corrida principal. Com isso, a Campos Racing garantiu seu primeiro título de equipe na F3, que teve dobradinha P1-P2 e P9 com o terceiro piloto.
O resultado completa uma ótima temporada de estreia para Câmara: foram quatro vitórias, todas obtidas em corridas principais, cinco pódios, oito top-5 e cinco poles positions na temporada. Segundo rumores, o piloto já negocia para estrear na F2 em 2026.
HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários