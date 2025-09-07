Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
F3 Monza

F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza

Piloto explica que Monza é uma pista complicada e que ser campeão antecipadamente o deixou mais relaxado para última prova da F3 no ano

Felipe Freitas
Editado:

Já com o título garantido, Rafael Câmara chegou mais tranquilo para a última etapa da F3. Contudo, ainda que ele tenha revelado essa tranquilidade, o piloto pernambucano revelou que não queria deixar a decisão do campeonato para Monza, uma pista mais complicada de pilotar, e que também estava focado em pontuar.

Leia também:

“Acho que desde o início da temporada eu não queria chegar com o campeonato em aberto em Monza, pois é uma pista muito complicada sempre. Tudo pode acontecer aqui. Então, chegar como campeão me permitiu correr um pouco mais relaxado, embora tenha me concentrado por todo o final de semana e lutado por pontos”, disse Rafael Câmara.

O piloto pernambucano largou em 30º na corrida principal (realizada neste domingo), subiu 25 posições, somando 10 pontos garantidos pelo P5. O feito de Câmara quase lembra a vitória de Gabriel Bortoleto na mesma pista pela F2 no ano passado. O paulista, hoje na F1 pela Sauber, largou em último e fez a prova de recuperação perfeita.

Rafael Camara, Trident

Rafael Camara, Trident

Foto de: Formula Motorsport Ltd

Mas mesmo com o campeonato de pilotos garantido, Câmara e seus colegas de time precisavam de um bom desempenho para dar à Trindent o título de equipes. Para a tristeza da equipe, Charlie Wurz (filho do ex-F1 Alexander Wurz) abandonou a corrida principal. Com isso, a Campos Racing garantiu seu primeiro título de equipe na F3, que teve dobradinha P1-P2 e P9 com o terceiro piloto.

O resultado completa uma ótima temporada de estreia para Câmara: foram quatro vitórias, todas obtidas em corridas principais, cinco pódios, oito top-5 e cinco poles positions na temporada. Segundo rumores, o piloto já negocia para estrear na F2 em 2026.

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Felipe Freitas F3
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F3: Câmara escala pelotão e é quinto em Monza; Barrichello abandona e Inthraphuvasak conquista vitória emocionante

Principais comentários
Mais de
Felipe Freitas
F1: Piastri minimiza ordem de equipe e valoriza resultado em Monza

F1: Piastri minimiza ordem de equipe e valoriza resultado em Monza

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Piastri minimiza ordem de equipe e valoriza resultado em Monza
F1: Norris deixa engenheiro no vácuo após pedido de desculpas

F1: Norris deixa engenheiro no vácuo após pedido de desculpas

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Norris deixa engenheiro no vácuo após pedido de desculpas
VÍDEO F1: Norris é vaiado no pódio após subir para segundo por ordens da McLaren

VÍDEO F1: Norris é vaiado no pódio após subir para segundo por ordens da McLaren

Fórmula 1
GP da Itália
VÍDEO F1: Norris é vaiado no pódio após subir para segundo por ordens da McLaren

Últimas notícias

NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa

NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa

NAS NASCAR Cup
Gateway
NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza

F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza

F3 F3
Monza
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025

Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália

Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros