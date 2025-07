A Fórmula 3 encerrou a etapa de Silverstone com uma corrida principal caótica e abreviada pela chuva, distribuindo menos pontos que o normal. Em um grande fim de semana, Mari Boya se aproveitou da estratégia errada de vários pilotos para vencer e colar nos ponteiros. Já Rafa Câmara foi um dos que apostou nos pneus errados para a largada e, com isso, terminou apenas em 22º.

A chuva atrasou o início da corrida, e o grid foi dividido entre pilotos com pneus secos e intermediários. De fato, mesmo antes do início da corrida, Noah Strømsted cometeu uma possível ultrapassagem irregular contra o vice-líder Tim Tramnitz.

Com pneus de chuva, Mari Boya assumiu a liderança, passando os três pilotos à frente com pneus de pista seca. Na verdade, os pilotos que escolheram slicks foram caindo de posição à medida que os que estavam com compostos de chuva subiam e, na segunda volta, os três principais candidatos ao título, Nikola Tsolov, Rafael Câmara e Tramnitz estavam em 16º, 20º e 21º, respectivamente.

Boya começou a se distanciar na frente, com Nael em sua perseguição. Na quarta volta, Van Hoepen ultrapassou Inthraphuvasak para ficar em quarto lugar e, depois, lutando pela 25ª posição, Stromsted e Benavides se tocaram na sexta volta, na curva 18, e o latino-americano rodou. Os comissários de bordo declararam que não havia necessidade de investigação, e as imagens passaram para a luta pelo segundo lugar entre Nael e Leon.

Na volta 8, Stenshorne foi o primeiro dos favoritos a parar para usar pneus secos e caiu para 28º, mais de um minuto e 20 segundos atrás de Mari Boya. Na 9ª volta, Rafael Câmara subiu para 17º, à frente de Tsolov, que foi chamado para parar, mas não o fez, assim como Tramnitz, buscando uma vantagem sobre seus rivais.

Na volta 10, Tsolov, Câmara e Ugochukwu finalmente pararam, em um momento em que a chuva se intensificava na metade da corrida. Mari Boya disse pelo rádio que não conseguia ver nada, e Louis Sharp e Bruno del Pino escaparam da pista ao mesmo tempo.

O carro de Rodin, parado na brita da última curva, fez com que o SC fosse acionada. Enquanto a corrida era neutralizada, foi anunciada uma penalidade para Van Hoepen por queima de largada.

Tentando alcançar o pelotão atrás do safety car, Tsolov rodou, o que, felizmente para ele, não o impediu de permanecer na pista. Outros pilotos também tiveram dificuldades para se manter na pista e, na 14ª volta, a direção de prova decidiu acionar a bandeira vermelha, que minutos depois encerrou a corrida.

Com isso, Mari Boya conquistou a vitória com Theophile Nael em segundo e Noel León completando o pódio. Olhando para os ponteiros do campeonato, Tim Tramnitz foi o 18º, com Nikola Tsolov em 20º e Rafa Câmara em 22º.

Veja o resultado da corrida principal da F3 em Silverstone:

Informação principal Dados Adicionais Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 4 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 M. Boya Campos Racing 10 12 26'01.642 162.654 19 2 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 12 +1.424 26'03.066 1.424 162.506 14 3 N. León Prema Powerteam 2 12 +2.350 26'03.992 0.926 162.410 12 4 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 12 +3.194 26'04.836 0.844 162.322 10 5 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 12 +6.909 26'08.551 3.715 161.938 8 6 J. Wharton ART Grand Prix 9 12 +8.311 26'09.953 1.402 161.793 6 7 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 12 +8.796 26'10.438 0.485 161.743 4 1 8 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 12 +10.636 26'12.278 1.840 161.554 3 9 B. del Pino MP Motorsport 18 12 +11.937 26'13.579 1.301 161.421 2 10 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 12 +14.901 26'16.543 2.964 161.117 1 11 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 12 +17.199 26'18.841 2.298 160.883 12 T. Taponen ART Grand Prix 8 12 +18.532 26'20.174 1.333 160.747 13 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 12 +19.917 26'21.559 1.385 160.606 14 B. Badoer Prema Powerteam 1 12 +21.965 26'23.607 2.048 160.398 15 A. Giusti MP Motorsport 19 12 +27.363 26'29.005 5.398 159.853 16 C. Wurz Trident 6 12 +2'37.359 28'39.001 2'09.996 147.765 1 17 M. Stenshorne Hitech TGR 14 12 +2'41.140 28'42.782 3.781 147.441 1 18 T. Tramnitz MP Motorsport 17 12 +2'41.857 28'43.499 0.717 147.379 1 19 C. Voisin Rodin Motorsport 23 12 +2'43.027 28'44.669 1.170 147.279 1 20 N. Tsolov Campos Racing 12 12 +2'46.118 28'47.760 3.091 147.016 1 21 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 12 +2'48.687 28'50.329 2.569 146.797 1 22 R. Câmara Trident 5 12 +2'50.141 28'51.783 1.454 146.674 1 23 G. Xie Hitech TGR 16 11 +1 Lap 26'06.911 1 Lap 148.573 1 24 N. Johnson Hitech TGR 15 11 +1 Lap 26'26.151 19.240 146.771 1 25 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 11 +1 Lap 26'35.199 9.048 145.938 1 26 N. Strømsted Trident 4 11 +1 Lap 26'35.820 0.621 145.881 1 27 N. Marinangeli AIX Racing 27 11 +1 Lap 26'40.875 5.055 145.421 1 28 J. Hedley AIX Racing 26 11 +1 Lap 26'45.432 4.557 145.008 1 dnf L. Sharp Rodin Motorsport 24 9 +3 Laps 18'53.865 2 Laps 167.908 Abandono dnf B. Benavides AIX Racing 28 5 +7 Laps 11'59.397 4 Laps 146.727 1 Abandono

