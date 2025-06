O dia em Barcelona começou verde e amarelo! Após duas etapas difíceis e o abandono na corrida sprint do sábado, o brasileiro Rafael Câmara converteu a pole em sua terceira vitória em provas principais da Fórmula 3 na temporada 2025. Com isso, o pernambucano encerra a primeira metade do campeonato com folga na liderança.

No sábado, Câmara ficou fora da zona de pontos após ser forçado a abandonar por conta de um incidente com Tuukka Taponen na largada, com o piloto finlandês ficando parado e o brasileiro não ter como desviar. Mas, para o domingo, o membro da Academia da Ferrari voltou a apresentar a performance dominante que vinha apresentando na F3 2025.

Longe do início turbulento da sprint, a largada ocorreu sem muitos problemas, e Câmara não hesitou em manter a cabeça fria e chegar à sua terceira vitória em cinco corridas principais este ano. Quem não se saiu bem foi Nikola Tsolov, que largou em segundo lugar, mas foi caindo gradativamente até o oitavo lugar.

O safety car precisou ser acionado ainda no início da prova após um acidente na curva 4 entre Roman Bilinski, da Rodin, e José Garfías, da AIX. A bandeira verde voltou na oitava volta, com Martinius Stenshorne assumindo o quarto lugar de Tuukka Taponen, antes de cair para trás.

O SC precisou ser acionado novamente na volta 18, quando Nicolas Locarte, da DAMS, e Brando Badoer, da Prema, colidiram na curva 1. Na nova relargada, Câmara conseguiu manter com tranquilidade a liderança da prova, sem ser incomodado até a bandeira quadriculada. Théophile Nael terminou em segundo para a Van Amersfoort Racing e Alessandro Giusti ultrapassou Van Hoepen na última volta para conquistar seu primeiro pódio na F3 com o terceiro lugar.

Com a vitória de hoje, Câmara chegou 105 pontos, contra 79 do rival mais próximo, o búlgaro Nikola Tsolov, que foi o quinto colocado na corrida principal deste domingo. O alemão Tim Tramnitz, que chegou em Barcelona na vice-liderança do campeonato, caiu para terceiro com 79. Noah Stromsted (56) e Tuukka Taponen (51) fecham o top 5.

Com 26 pontos de vantagem, Câmara abre o equivalente a uma corrida principal de vantagem para Tsolov. A F3 corre ainda nas etapas de Áustria, Grã-Bretanha, Bélgica e Hungria antes da conclusão da temporada 2025 em Monza, em setembro, sempre acompanhando o fim de semana da F1.

Resultados da corrida principal da F3 em Barcelona:

Informação principal Dados Adicionais Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 4 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 R. Câmara Trident 5 25 43'36.807 159.995 25 3 2 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 25 +2.130 43'38.937 2.130 159.865 18 3 A. Giusti MP Motorsport 19 25 +4.054 43'40.861 1.924 159.747 15 4 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 25 +4.878 43'41.685 0.824 159.697 12 5 N. Tsolov Campos Racing 12 25 +5.288 43'42.095 0.410 159.672 10 6 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 25 +7.628 43'44.435 2.340 159.530 8 7 T. Tramnitz MP Motorsport 17 25 +8.374 43'45.181 0.746 159.484 6 8 N. Strømsted Trident 4 25 +10.270 43'47.077 1.896 159.369 4 9 M. Stenshorne Hitech TGR 14 25 +11.185 43'47.992 0.915 159.314 2 10 C. Voisin Rodin Motorsport 23 25 +13.728 43'50.535 2.543 159.160 1 11 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 25 +14.182 43'50.989 0.454 159.132 12 L. Sharp Rodin Motorsport 24 25 +14.413 43'51.220 0.231 159.118 13 C. Wurz Trident 6 25 +14.890 43'51.697 0.477 159.089 14 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 25 +16.411 43'53.218 1.521 158.998 15 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 25 +17.116 43'53.923 0.705 158.955 16 J. Wharton ART Grand Prix 9 25 +18.360 43'55.167 1.244 158.880 17 B. del Pino MP Motorsport 18 25 +19.707 43'56.514 1.347 158.799 18 N. León Prema Powerteam 2 25 +20.315 43'57.122 0.608 158.762 19 T. Taponen ART Grand Prix 8 25 +20.534 43'57.341 0.219 158.749 20 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 25 +21.156 43'57.963 0.622 158.712 21 G. Xie Hitech TGR 16 25 +21.768 43'58.575 0.612 158.675 22 J. Carrasquedo Hitech TGR 15 25 +21.999 43'58.806 0.231 158.661 23 M. Boya Campos Racing 10 25 +22.337 43'59.144 0.338 158.640 24 N. Marinangeli AIX Racing 27 25 +24.236 44'01.043 1.899 158.526 1 25 B. Benavides AIX Racing 28 25 +42.092 44'18.899 17.856 157.462 dnf N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 24 +1 Lap 43'13.335 1 Lap 154.978 2 Abandono dnf B. Badoer Prema Powerteam 1 17 +8 Laps 29'56.767 7 Laps 158.370 Acidente dnf J. Garfias AIX Racing 26 2 +23 Laps 3'21.458 15 Laps 164.187 Acidente dnf R. Bilinski Rodin Motorsport 25 2 +23 Laps 3'21.700 0.242 163.990 Acidente dnf S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 1 +24 Laps 2'22.263 1 Lap 114.658 1 Abandono

