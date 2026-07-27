F3: Clerot "maximizou resultado" na Hungria após classificação ruim

Brasileiro que faz sua temporada de estreia na Fórmula 3, Pedro Clerot foi um dos destaques da corrida que fechou a sétima etapa do campeonato, disputada neste domingo (26) no circuito de Hungaroring, na Hungria.

Após enfrentar problemas na classificação realizada ainda na sexta-feira, o piloto da Rodin Motorsport avançou 11 posições ao longo das 24 voltas da prova do dia, terminando com o 16º lugar.

O final de semana de Clerot começou com um bom desempenho no único treino livre da etapa, mas uma quebra no carro no início da classificação o deixou apenas com o 27º lugar no grid para as duas corridas.

Na Sprint, realizada no sábado, o dono do carro #17 avançou sete posições para terminar em 21º. Neste domingo, com bom ritmo mais uma vez, o brasileiro fechou a disputa em 16º, avançando 11 posições.

“A gente ganhou 11 posições hoje. O ritmo era bom, então maximizamos nosso resultado de hoje. Foi longe de ser um final de semana ideal, mas agora é hora de ir pra a casa por alguns dias e voltar mais forte depois das férias”, disse Clerot, que tem o patrocínio de Banco BRB.

Clerot faz boa campanha na temporada de 2026, com três pódios conquistados em sete etapas. O desempenho coloca o primeiro campeão da história da F4 Brasil na décima posição do campeonato, somando 48 pontos.

A Fórmula 3 faz sua parada de férias e volta entre os dias 4, 5 e 6 de setembro, com uma etapa no Autódromo Nacional de Monza, na Itália.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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