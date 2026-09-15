F3: Clerot renova com a Rodin para temporada 2027

O brasileiro Pedro Clerot renovou o contrato com a Rodin Motorsport para a disputa da temporada 2027 da Fórmula 3.

A informação foi divulgada pelo site Parabólica e confirmada pelo Motorsport.com. Clerot fez sua estreia na F3 em 2026 e encerrou a temporada com uma vitória, na última etapa, em Madri, e quatro pódios (Mônaco, Áustria, Bélgica e Espanha), ocupando o sexto lugar na tabela de classificação, com 88 pontos.

Antes de chegar à categoria de base da Fórmula 1, o brasiliense se tornou o primeiro piloto a vencer a Fórmula 4 brasileira e de maneira soberana, com sete triunfos e somando 276 pontos. Posteriormente, competiu pela F4 Emiradense e Espanhola.

Depois, fez a Fórmula Regional do Oriente Médio e Europeia em 2024, repetiu a Europeia em 2025 e chegou à F3 em 2026.

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