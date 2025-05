A VAR conquistou uma dobradinha na corrida sprint da etapa da Barcelona da Fórmula 3, com o português Ivan Domingues vencendo à frente do companheiro de equipe Santiago Ramos e com Nikola Tsolov, da Campos, completando o pódio. Rafael Câmara, brasileiro da Trident e atual líder do campeonato, bateu na largada da prova e precisou abandonar a sessão.

Tuuka Taponen, que largou em quarto, quase parou na largada, com Câmara não conseguindo evitá-lo e por consequência, batendo nele. Esse foi o fim da prova para ambos.

Mas um drama ainda maior estava por vir na curva 2, quando Tramnitz tocou em Stenshorne e Stenshorne levou Bilinski com ele. Embora Tim Tramnitz parecesse ter condições de continuar, ele teve a direção quebrada e foi direto para a barreira da curva 3, o que significou que não apenas os três primeiros no grid de largada estavam fora da corrida, mas também o primeiro colocado no campeonato.

Tantos acidentes fizeram com que o Safety Car saísse para a pista, enquanto Tsolov voltava para ser o quinto. Giusti também teve uma boa largada, mas teve Tramnitz passando na sua frente.

O Safety Car foi acionado na sexta volta, com Domingues em primeiro, que manteve a liderança no reinício. Giusti retaliou ao passar Del Pino e Noel Leon para assumir a oitava posição, e Mari Boya foi bloqueado atrás de seu companheiro de equipe na Campos.

Na volta 9, Ramos roubou o pódio de Van Hoepen. Na 12ª volta, Boya finalmente ultrapassou Inthraphuvasak e, na frente, Wharton teve dificuldades com Nael, que foi forçado a errar a curva 2. No início da 15ª volta, Giusti ultrapassou Wharton e assumiu a sétima posição, enquanto del Pino foi atacado por Boya, que o ultrapassou na mesma volta para chegar aos pontos.

À frente, Ramos e Tsolov tentaram acelerar para alcançar os líderes, mas Stromstead fez uma volta rápida para ficar 1,2s atrás de Domingues. Mari Boya passou Noel Leon, que não tinha DRS, e del Pino teve que se defender de Inthraphuvasak.

O grande drama aconteceu quando Stromstead ainda estava se aproximando de Domingues, mas sofreu uma pane que o deixou fora da corrida na volta 17, com Ramos mais de quatro segundos atrás dele e, embora estivesse se aproximando, não conseguiu alcançá-lo.

Enquanto Del Pino era ultrapassado por Sharp, uma imagem já vista este ano se repetiu, quando Garfias perdeu um pneu de seu carro. Felizmente, não houve mais danos e a corrida terminou com bandeira amarela, com a vitória de Domingues.

Informação principal Dados Adicionais Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 4 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 21 35'54.369 163.210 10 2 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 21 +2.108 35'56.477 2.108 163.050 9 1 3 N. Tsolov Campos Racing 12 21 +4.292 35'58.661 2.184 162.885 8 4 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 21 +8.429 36'02.798 4.137 162.574 7 5 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 21 +9.906 36'04.275 1.477 162.463 6 6 A. Giusti MP Motorsport 19 21 +12.038 36'06.407 2.132 162.303 5 7 M. Boya Campos Racing 10 21 +14.560 36'08.929 2.522 162.114 4 8 J. Wharton ART Grand Prix 9 21 +18.548 36'12.917 3.988 161.817 3 9 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 21 +18.990 36'13.359 0.442 161.784 2 10 N. León Prema Powerteam 2 21 +22.413 36'16.782 3.423 161.530 1 11 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 21 +23.203 36'17.572 0.790 161.471 12 B. del Pino MP Motorsport 18 21 +23.783 36'18.152 0.580 161.428 13 L. Sharp Rodin Motorsport 24 21 +25.140 36'19.509 1.357 161.327 14 C. Wurz Trident 6 21 +26.452 36'20.821 1.312 161.230 15 B. Benavides AIX Racing 28 21 +27.442 36'21.811 0.990 161.157 16 C. Voisin Rodin Motorsport 23 21 +28.639 36'23.008 1.197 161.069 17 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 21 +30.559 36'24.928 1.920 160.927 18 B. Badoer Prema Powerteam 1 21 +30.846 36'25.215 0.287 160.906 19 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 21 +31.426 36'25.795 0.580 160.863 20 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 21 +32.524 36'26.893 1.098 160.783 21 G. Xie Hitech TGR 16 21 +36.714 36'31.083 4.190 160.475 22 N. Marinangeli AIX Racing 27 21 +38.784 36'33.153 2.070 160.324 23 J. Carrasquedo Hitech TGR 15 21 +41.576 36'35.945 2.792 160.120 24 J. Garfias AIX Racing 26 19 +2 Laps 33'22.403 2 Laps 158.851 dnf N. Strømsted Trident 4 16 +5 Laps 28'09.879 3 Laps 158.466 1 Abandono dnf R. Câmara Trident 5 1 +20 Laps 3'51.476 15 Laps 70.467 1 Abandono dnf R. Bilinski Rodin Motorsport 25 0 Colisão dnf M. Stenshorne Hitech TGR 14 0 Colisão dnf T. Tramnitz MP Motorsport 17 0 Colisão dnf T. Taponen ART Grand Prix 8 0 Acidente

