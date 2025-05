Tim Tramnitz, piloto da MP Motorsport e membro da academia da Red Bull, venceu a corrida sprint da Fórmula 3 em Ímola, enquanto o brasileiro e líder do campeonato, Rafael Câmara, terminou em 11º, fora da zona de pontuação.

A corrida sprint da F3 teve Bruno Del Pino, da MP Motorsport, largando na primeira fila, seguido por Tramnitz. Mari Boya e Nikola Tsolov, ambos da Campos, começaram da segunda fila.

A largada foi tranquila, com Del Pino mantendo a liderança apesar do ataque de Tramnitz, seguido por Boya, Tsolov, Leon e Ugochukwu, com o júnior da McLaren, Ugochukwu, tentando imediatamente ultrapassar seu companheiro de equipe da categoria rainha.

Então, no início da terceira volta, Tramnitz conseguiu ultrapassar Del Pino e assumir a liderança com a ajuda do DRS, enquanto Sharp conseguiu ultrapassar Ugochukwu e Leon, aproveitando-se de uma batalha entre os dois. Câmara, da Trident, ainda estava em 12º lugar.

Na volta 5, Marinangeli foi para fora da pista - nesse momento, o italiano estava com apenas três rodas no carro. Como o jovem piloto havia encostado perto da pista, foi iniciada uma fase de safety car.

Na nona volta, o reinício foi dado e Tsolov subiu para o terceiro lugar. Boya teve um problema técnico, perdeu muitas posições e se retirou da corrida. Zagazeta ficou preso na brita, forçando a entrada do safety car novamente.

O próximo reinício ocorreu na 12ª volta e Tramnitz conseguiu manter a liderança, mas Tsolov estava preso atrás segundo colocado, Del Pino. Atrás deles vinham Sharp, Ugochukwu, Leon, Bilinski e Taponen, com Strömsted em 9º, Câmara em 11º.

Leon cometeu um erro que o fez cair para a 10ª posição, e os cinco primeiros estavam muito próximos na frente, com Del Pino ainda na briga para ultrapassar seu companheiro de equipe pela vitória da corrida.

Ugochukwu cometeu um erro na penúltima volta, que Bilinski e Strömsted aproveitaram para ultrapassá-lo, com o júnior da McLaren caindo para sétimo e sendo ultrapassado por Taponen.

Del Pino, apesar de estar a uma distância de DRS de Tramnitz, não conseguiu ultrapassá-lo e o alemão júnior da Red Bull venceu a corrida de sprint à frente de Del Pino e Tsolov em Ímola.

Outros que marcaram pontos foram Sharp, Bilinski, Strömsted, Taponen, Ugochukwu e Giusti, com Câmara a apenas 4 décimos dos pontos.

Informação principal Dados Adicionais Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 4 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 T. Tramnitz MP Motorsport 17 18 - 2 B. del Pino MP Motorsport 18 18 +0.700 0.7 0.700 3 N. Tsolov Campos Racing 12 18 +1.100 1.1 0.400 4 L. Sharp Rodin Motorsport 24 18 +2.000 2.0 0.900 5 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 18 +3.300 3.3 1.300 6 N. Strømsted Trident 4 18 +4.200 4.2 0.900 7 T. Taponen ART Grand Prix 8 18 +6.900 6.9 2.700 8 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 18 +8.200 8.2 1.300 9 N. León Prema Powerteam 2 18 +8.500 8.5 0.300 10 A. Giusti MP Motorsport 19 18 +8.800 8.8 0.300 11 R. Câmara Trident 5 18 +9.200 9.2 0.400 12 B. Benavides AIX Racing 28 18 +10.500 10.5 1.300 13 M. Stenshorne Hitech TGR 14 18 +11.000 11.0 0.500 14 J. Dufek Hitech TGR 15 18 +11.500 11.5 0.500 15 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 18 +12.600 12.6 1.100 16 B. Badoer Prema Powerteam 1 18 +16.100 16.1 3.500 17 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 18 +16.300 16.3 0.200 18 J. Hedley AIX Racing 26 18 +16.800 16.8 0.500 19 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 18 +17.100 17.1 0.300 20 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 18 +17.300 17.3 0.200 21 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 18 +17.700 17.7 0.400 22 J. Wharton ART Grand Prix 9 18 +18.000 18.0 0.300 23 C. Wurz Trident 6 18 +18.300 18.3 0.300 24 G. Xie Hitech TGR 16 18 +18.500 18.5 0.200 25 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 18 +19.300 19.3 0.800 26 C. Voisin Rodin Motorsport 23 18 +28.800 28.8 9.500 1 dnf S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 17 1 lap 1 Abandono dnf M. Boya Campos Racing 10 9 9 laps 1 Abandono dnf M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 8 10 laps Acidente dnf N. Marinangeli AIX Racing 27 3 15 laps Acidente

