Jak Crawford foi o mais rápido no segundo dia de testes da Fórmula 3 em Valência, na Espanha. O piloto norte-americano que realizou a sessão pela Prema, cravou 1min21s368 pela manhã, o que acabou sendo a melhor marca.

O argentino Franco Colapinto foi o mais veloz da tarde, mas no geral foi apenas o sétimo colocado. No combinado dos tempos manhã/tarde, Grégoire Saucy ficou com o segundo posto, a apenas 0s079 de Crawford, à frente de Roman Stanek.

Caio Collet teve um rendimento melhor nesta terça-feira, em comparação com o primeiro dia dos testes ontem. Ele deu 89 voltas no circuito e fez quarto melhor tempo do dia, a apenas 0s107 do líder.

Collet e boa parte do grid da F3 retornam à pista nesta quarta-feira.

