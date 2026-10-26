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F3

F3: De Palo lidera primeiro dia de testes de Barcelona; Costa é o mais rápido entre brasileiros

Gabriel Gomez e Pedro Clerot também foram para a pista

Olivia Nogueira
Publicado:
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Gabriel Gomez nos testes da F3 em Jerez

A Fórmula 3 inaugurou a segunda semana de testes pós-temporada nesta segunda-feira (26) em Barcelona e Matteo De Palo, da MP Motorsport, foi o mais rápido do dia. Entre os brasileiros, Miguel Costa foi o melhor colocado, na décima colocação. 

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Na sessão da manhã, Rashid Al Dhaheri foi o único a ir a pista durante a primeira hora, marcando 1min30s471. O brasileiro Gabriel Gomez chegou a liderar em seguida com 1min30s048, seguido pelo companheiro de equipe, Dion Gowda. A primeira posição passou ainda por Alessandro Giusti, Ernesto Rivera, o primeiro a marcar menos de 1min29s e Enzo Deligny

Nos últimos quinze minutos, De Palo registrou 1min28s516, o melhor tempo da manhã, seguido por Giusti e Rivera. Entre os brasileiros, Gomez terminou na sétima posição, Miguel Costa foi décimo e Pedro Clerot 13º. 

Na sessão da tarde, Nakamura-Berta foi o primeiro a liderar a tabela de tempos, mas foi superado por Deligny, De Palo e Giusti. Rivera retomou a primeira posição a menos de 20 minutos para o fim, seguido por Deligny, Giusti, Azhari e Nakamura. 

Entre os brasileiros, Costa foi nono colocado, Clerot foi 13º e Gomez foi 19º. 

 

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