F3: De Palo lidera primeiro dia de testes de Barcelona; Costa é o mais rápido entre brasileiros

A Fórmula 3 inaugurou a segunda semana de testes pós-temporada nesta segunda-feira (26) em Barcelona e Matteo De Palo, da MP Motorsport, foi o mais rápido do dia. Entre os brasileiros, Miguel Costa foi o melhor colocado, na décima colocação.

Na sessão da manhã, Rashid Al Dhaheri foi o único a ir a pista durante a primeira hora, marcando 1min30s471. O brasileiro Gabriel Gomez chegou a liderar em seguida com 1min30s048, seguido pelo companheiro de equipe, Dion Gowda. A primeira posição passou ainda por Alessandro Giusti, Ernesto Rivera, o primeiro a marcar menos de 1min29s e Enzo Deligny.

Nos últimos quinze minutos, De Palo registrou 1min28s516, o melhor tempo da manhã, seguido por Giusti e Rivera. Entre os brasileiros, Gomez terminou na sétima posição, Miguel Costa foi décimo e Pedro Clerot 13º.

Na sessão da tarde, Nakamura-Berta foi o primeiro a liderar a tabela de tempos, mas foi superado por Deligny, De Palo e Giusti. Rivera retomou a primeira posição a menos de 20 minutos para o fim, seguido por Deligny, Giusti, Azhari e Nakamura.

Entre os brasileiros, Costa foi nono colocado, Clerot foi 13º e Gomez foi 19º.

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