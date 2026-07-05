Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

F3 Silverstone

F3: De Palo vence corrida principal de Silverstone; Clerot fica em 13º

Rivera e Gladysz completam o top 3 da prova britânica; Fefo Barrichello abandonou a corrida

Redação Motorsport.com
Publicado:
De Palo Silverstone

Matteo de Palo, italiano da Trident e júnior da McLaren, venceu a corrida principal da etapa de Silverstone, a sua primeira na Fórmula 3. Pedro Clerot, brasileiro da Ronin, terminou em 13º, enquanto seu compatriota da AIX, Fefo Barrichello, abandonou a prova.

Leia também:

Ernesto Rivera, da Campos Racing, terminou em segundo, à frente de Maciej Gladysz, da ART GP, que completou o pódio. Ambos os pilotos subiram uma posição após uma punição de 10 segundos de Théophile Nael, da Campos Racing, por uma manobra na disputa com Louis Sharp.

O final da prova ainda teve emoção, com a entrada do safety car na penúltima volta, causada pela parada de Ricardo Escotto no Loop por ter tido danos após bater na traseira de Nandhuvad Bhirombahkdi na curva Village.

James Wharton, Freddie Slater e Ugo Ugochukwu completaram o top 5. Sharp ficou em sétimo, à frente de Noah Stromsted, com Kanato Le em nono e Alessandro Giusti em décimo.

CORRIDA 2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
M. De Palo Trident
 6 21

40'51.122

   181.499   25    
2
E. Rivera Campos Racing
 3 21

+0.374

40'51.496

 0.374 181.471   18   1
3
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 21

+0.503

40'51.625

 0.129 181.462   15    
4
J. Wharton Prema Powerteam
 21 21

+0.945

40'52.067

 0.442 181.429   12    
5
F. Slater Trident
 5 21

+1.411

40'52.533

 0.466 181.394   10   2
6
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 21

+1.663

40'52.785

 0.252 181.376   8    
7
L. Sharp Prema Powerteam
 20 21

+3.361

40'54.483

 1.698 181.250   6    
8
N. Strømsted Trident
 4 21

+3.772

40'54.894

 0.411 181.220   4    
9
K. Le ART Grand Prix
 12 21

+3.929

40'55.051

 0.157 181.208   2    
10
A. Giusti MP Motorsport
 9 21

+4.226

40'55.348

 0.297 181.187   1    
11
Y. David AIX Racing
 27 21

+4.498

40'55.620

 0.272 181.166        
12
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 21

+4.754

40'55.876

 0.256 181.148        
13
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 21

+5.132

40'56.254

 0.378 181.120        
14
T. Taponen MP Motorsport
 8 21

+6.145

40'57.267

 1.013 181.045        
15
T. Naël Campos Racing
 1 21

+10.171

41'01.293

 4.026 180.749        
16
J. Nakamura HitechGP
 25 21

+10.898

41'02.020

 0.727 180.696        
17
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 21

+11.064

41'02.186

 0.166 180.683        
18
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 21

+11.262

41'02.384

 0.198 180.669        
19
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 21

+11.542

41'02.664

 0.280 180.648        
20
F. McLaughlin HitechGP
 24 21

+11.717

41'02.839

 0.175 180.635        
21
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 21

+12.262

41'03.384

 0.545 180.595        
22
J. Garfias Prema Powerteam
 22 21

+12.599

41'03.721

 0.337 180.571        
23
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 21

+18.771

41'09.893

 6.172 180.120        
24
M. Shin HitechGP
 23 21

+19.158

41'10.280

 0.387 180.091 1      
25
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 21

+20.895

41'12.017

 1.737 179.965        
26
T. Kato ART Grand Prix
 10 21

+36.861

41'27.983

 15.966 178.810        
27
C. Ho Rodin Motorsport
 19 21

+45.352

41'36.474

 8.491 178.202        
dnf
F. Barrichello AIX Racing
 28 20

+1 Volta

39'06.263

 1 Volta 180.572     Abandono  
dnf
R. Escotto AIX Racing
 26 17

+4 Voltas

31'43.276

 3 Voltas 189.172     Acidente  
dnf
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 6

+15 Voltas

12'22.058

 11 Voltas 170.826 1   Abandono  
Ver resultados completos

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Líder da F3, Ugochukwu vence sprint de Silverstone com 17s de vantagem

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Fórmula E: Na estratégia, Di Grassi vence eP 2 da China de forma genial; Drugovich é sexto

Fórmula E
Fórmula E
Shanghai ePrix II
Fórmula E: Na estratégia, Di Grassi vence eP 2 da China de forma genial; Drugovich é sexto

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir GP da Grã-Bretanha no domingo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir GP da Grã-Bretanha no domingo

Q4 AO VIVO: Acompanhe debate sobre classificação do GP da Grã-Bretanha de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
Q4 AO VIVO: Acompanhe debate sobre classificação do GP da Grã-Bretanha de F1

Últimas notícias

AO VIVO: Assista à corrida 2 da Porsche Cup no Algarve

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Portugal - Sprint
AO VIVO: Assista à corrida 2 da Porsche Cup no Algarve

F2: Tsolov faz final de semana 'dos sonhos' e triunfa na corrida principal de Silverstone; Câmara chega em quinto

F2
F2 F2
Silverstone
F2: Tsolov faz final de semana 'dos sonhos' e triunfa na corrida principal de Silverstone; Câmara chega em quinto

F3: De Palo vence corrida principal de Silverstone; Clerot fica em 13º

F3
F3 F3
Silverstone
F3: De Palo vence corrida principal de Silverstone; Clerot fica em 13º

NASCAR O'Reilly: Jones supera Elliott na prorrogação e vence em Chicagoland

NASCAR O'Reilly
NOAP NASCAR O'Reilly
Chicagoland
NASCAR O'Reilly: Jones supera Elliott na prorrogação e vence em Chicagoland