F3: De Palo vence corrida principal de Silverstone; Clerot fica em 13º
Rivera e Gladysz completam o top 3 da prova britânica; Fefo Barrichello abandonou a corrida
Matteo de Palo, italiano da Trident e júnior da McLaren, venceu a corrida principal da etapa de Silverstone, a sua primeira na Fórmula 3. Pedro Clerot, brasileiro da Ronin, terminou em 13º, enquanto seu compatriota da AIX, Fefo Barrichello, abandonou a prova.
Ernesto Rivera, da Campos Racing, terminou em segundo, à frente de Maciej Gladysz, da ART GP, que completou o pódio. Ambos os pilotos subiram uma posição após uma punição de 10 segundos de Théophile Nael, da Campos Racing, por uma manobra na disputa com Louis Sharp.
O final da prova ainda teve emoção, com a entrada do safety car na penúltima volta, causada pela parada de Ricardo Escotto no Loop por ter tido danos após bater na traseira de Nandhuvad Bhirombahkdi na curva Village.
James Wharton, Freddie Slater e Ugo Ugochukwu completaram o top 5. Sharp ficou em sétimo, à frente de Noah Stromsted, com Kanato Le em nono e Alessandro Giusti em décimo.
CORRIDA 2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
M. De Palo Trident
|6
|21
|
40'51.122
|181.499
|25
|2
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|21
|
+0.374
40'51.496
|0.374
|181.471
|18
|1
|3
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|21
|
+0.503
40'51.625
|0.129
|181.462
|15
|4
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|21
|
+0.945
40'52.067
|0.442
|181.429
|12
|5
|
F. Slater Trident
|5
|21
|
+1.411
40'52.533
|0.466
|181.394
|10
|2
|6
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|21
|
+1.663
40'52.785
|0.252
|181.376
|8
|7
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|21
|
+3.361
40'54.483
|1.698
|181.250
|6
|8
|
N. Strømsted Trident
|4
|21
|
+3.772
40'54.894
|0.411
|181.220
|4
|9
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|21
|
+3.929
40'55.051
|0.157
|181.208
|2
|10
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|21
|
+4.226
40'55.348
|0.297
|181.187
|1
|11
|
Y. David AIX Racing
|27
|21
|
+4.498
40'55.620
|0.272
|181.166
|12
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|21
|
+4.754
40'55.876
|0.256
|181.148
|13
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|21
|
+5.132
40'56.254
|0.378
|181.120
|14
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|21
|
+6.145
40'57.267
|1.013
|181.045
|15
|
T. Naël Campos Racing
|1
|21
|
+10.171
41'01.293
|4.026
|180.749
|16
|
J. Nakamura HitechGP
|25
|21
|
+10.898
41'02.020
|0.727
|180.696
|17
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|21
|
+11.064
41'02.186
|0.166
|180.683
|18
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|21
|
+11.262
41'02.384
|0.198
|180.669
|19
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|21
|
+11.542
41'02.664
|0.280
|180.648
|20
|
F. McLaughlin HitechGP
|24
|21
|
+11.717
41'02.839
|0.175
|180.635
|21
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|21
|
+12.262
41'03.384
|0.545
|180.595
|22
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|21
|
+12.599
41'03.721
|0.337
|180.571
|23
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|21
|
+18.771
41'09.893
|6.172
|180.120
|24
|
M. Shin HitechGP
|23
|21
|
+19.158
41'10.280
|0.387
|180.091
|1
|25
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|21
|
+20.895
41'12.017
|1.737
|179.965
|26
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|21
|
+36.861
41'27.983
|15.966
|178.810
|27
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|21
|
+45.352
41'36.474
|8.491
|178.202
|dnf
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|20
|
+1 Volta
39'06.263
|1 Volta
|180.572
|Abandono
|dnf
|
R. Escotto AIX Racing
|26
|17
|
+4 Voltas
31'43.276
|3 Voltas
|189.172
|Acidente
|dnf
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|6
|
+15 Voltas
12'22.058
|11 Voltas
|170.826
|1
|Abandono
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