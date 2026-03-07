Pular para o conteúdo principal

F3 Albert Park

F3: Del Pino vence sprint na Austrália encerrada após 9 voltas; Clerot é 15º e Barrichello 27º

Prova foi marcada por acidente envolvendo os dois pilotos da Prema

Redação Motorsport.com
Editado:
Freddie Slater, AIX Racing, Joshua Dufek, Hitech TGR, Martinius Stenshorne, Hitech TGR

Freddie Slater, AIX Racing, Joshua Dufek, Hitech TGR, Martinius Stenshorne, Hitech TGR

Foto de: Clive Rose Getty Images

A Fórmula 3 deu início a temporada de 2026 na noite desta sexta-feira e já começou com confusão. Planejada para ter 20 voltas, a corrida sprint da etapa da Austrália acabou com apenas nove voltas, após acidente envolvendo os dois carros da Prema. Bruno Del Pino, da Van Amersfoort Racing, terminou como vencedor, seguido por Enzo Deligny e Brando Badoer

Leia também:

A corrida

A largada foi tranquila, com Del Pino mantendo a liderança, seguido por Deligny. Largando na terceira colocação, Noah Stromstead foi superado por Badoer. No meio do pelotão, alguns pilotos trocaram de posição, mas sem acidentes.

James Wharton, que largou da quinta colocação, perdeu três posições enquanto seu companheiro de equipe, Louis Sharp, avançou quatro e era nono na segunda volta. Representantes do Brasil na F3, Pedro Clerot era 16º e Fefo Barrichello 26º. 

Ugo Ugochukwu e Freddie Slater batalharam pela 11ª posição, com Ug se dando melhor. Enquanto isso, Clerot avançou mais uma posição e o uso do DRS é autorizado. 

Na sétima colocação, Matia Colnaghi tentou avançar e acabou encostando no carro de Maciej Gladysz, mas sem prejuízo, porém, Wharton chegou perto e colocou pressão. Alguns segundos depois, Colnaghi rodou com problemas no carro e foi parar na brita. Ele conseguiu voltar, mas na última posição. 

Passado um quarto da prova, Del Pino, Deligny, Badoer, Stromstead e Kato eram o top cinco. Clerot era 15º e Barrichello 25º.  Del Pino liderava com relativa tranquilidade, tendo uma vantagem de 1.3s, porém, logo atrás, Badoer pressionava Deligny pela segunda posição, mantendo uma distância de aproximadamente 0,3s. 

Na volta 7, a dupla da Prema protagonizou o principal acidente do dia. Em busca da sétima posição, Sharp alcançou Wharton, que 'deu o X' e recuperou a colocação. Os dois continuaram próximos e James tocou em Sharp, porém, ao tentar 'dar o troco', Sharp bateu em Wharton, que se colocou a frente do companheiro de equipe, e os dois foram parar no muro. A bandeira amarela foi rapidamente acionada, assim como o safety car, mas, poucos minutos depois, a direção de prova decidiu interromper a corrida e acionou bandeira vermelha. 

 

Após mais de 10 minutos de paralisação, a direção de prova decidiu encerrar a corrida na volta 9, com todos os carros já no box. 

Confira o resultado da corrida sprint da F3 na Austrália:

CORRIDA 1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 7

11'35.440

   191.253   5    
2
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 7

+1.381

11'36.821

 1.381 190.874   4    
3
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 7

+2.712

11'38.152

 1.331 190.510   3    
4
N. Strømsted Trident
 4 7

+3.307

11'38.747

 0.595 190.348   2    
5
T. Kato ART Grand Prix
 10 7

+4.734

11'40.174

 1.427 189.960   1    
6
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 7

+5.857

11'41.297

 1.123 189.656        
7
J. Wharton Prema Powerteam
 21 7

+7.579

11'43.019

 1.722 189.192        
8
L. Sharp Prema Powerteam
 20 7

+7.743

11'43.183

 0.164 189.147        
9
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 7

+9.562

11'45.002

 1.819 188.659        
10
F. Slater Trident
 5 7

+11.274

11'46.714

 1.712 188.202        
11
T. Naël Campos Racing
 1 7

+12.789

11'48.229

 1.515 187.800        
12
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 7

+13.160

11'48.600

 0.371 187.701        
13
T. Taponen MP Motorsport
 8 7

+13.675

11'49.115

 0.515 187.565        
14
J. Nakamura HitechGP
 25 7

+14.282

11'49.722

 0.607 187.405        
15
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 7

+14.693

11'50.133

 0.411 187.296        
16
F. McLaughlin HitechGP
 24 7

+16.239

11'51.679

 1.546 186.889        
17 United States B. Benavides AIX Racing 26 7

+18.894

11'54.334

 2.655 186.195        
18
C. Ho Rodin Motorsport
 19 7

+19.404

11'54.844

 0.510 186.062        
19
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 7

+20.766

11'56.206

 1.362 185.708        
20
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 7

+21.740

11'57.180

 0.974 185.456        
21
A. Giusti MP Motorsport
 9 7

+22.296

11'57.736

 0.556 185.312        
22
Y. David AIX Racing
 27 7

+22.620

11'58.060

 0.324 185.229        
23
P. Heuzenroeder Campos Racing
 3 7

+23.040

11'58.480

 0.420 185.120        
24
J. Garfias Prema Powerteam
 22 7

+23.413

11'58.853

 0.373 185.024        
25
M. Shin HitechGP
 23 7

+23.914

11'59.354

 0.501 184.895        
26
M. De Palo Trident
 6 7

+24.652

12'00.092

 0.738 184.706        
27
F. Barrichello AIX Racing
 28 7

+25.257

12'00.697

 0.605 184.551        
28
K. Le ART Grand Prix
 12 7

+25.756

12'01.196

 0.499 184.423        
29
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 7

+26.105

12'01.545

 0.349 184.334        
30
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 7

+30.694

12'06.134

 4.589 183.169        
Ver resultados completos

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

 

 

Artigo anterior F3: Após sétimo lugar no treino, Clerot sofre na classificação e busca recuperação no sábado
Próximo artigo Ugo Ugochukwu vence primeira na F3 em prova movimentada na Austrália; Clerot é 8º e Barrichello, 18º

F1: Hadjar tem problema na unidade de potência e abandona o GP da Austrália

GP da Austrália
F1: Hadjar tem problema na unidade de potência e abandona o GP da Austrália

F3: Pedro Clerot faz corrida combativa, fatura top 10 e pontua na Austrália

Albert Park
F3: Pedro Clerot faz corrida combativa, fatura top 10 e pontua na Austrália

Ugo Ugochukwu vence primeira na F3 em prova movimentada na Austrália; Clerot é 8º e Barrichello, 18º

Albert Park
Ugo Ugochukwu vence primeira na F3 em prova movimentada na Austrália; Clerot é 8º e Barrichello, 18º

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália