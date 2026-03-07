F3: Del Pino vence sprint na Austrália encerrada após 9 voltas; Clerot é 15º e Barrichello 27º
Prova foi marcada por acidente envolvendo os dois pilotos da Prema
A Fórmula 3 deu início a temporada de 2026 na noite desta sexta-feira e já começou com confusão. Planejada para ter 20 voltas, a corrida sprint da etapa da Austrália acabou com apenas nove voltas, após acidente envolvendo os dois carros da Prema. Bruno Del Pino, da Van Amersfoort Racing, terminou como vencedor, seguido por Enzo Deligny e Brando Badoer.
A corrida
A largada foi tranquila, com Del Pino mantendo a liderança, seguido por Deligny. Largando na terceira colocação, Noah Stromstead foi superado por Badoer. No meio do pelotão, alguns pilotos trocaram de posição, mas sem acidentes.
James Wharton, que largou da quinta colocação, perdeu três posições enquanto seu companheiro de equipe, Louis Sharp, avançou quatro e era nono na segunda volta. Representantes do Brasil na F3, Pedro Clerot era 16º e Fefo Barrichello 26º.
Ugo Ugochukwu e Freddie Slater batalharam pela 11ª posição, com Ug se dando melhor. Enquanto isso, Clerot avançou mais uma posição e o uso do DRS é autorizado.
Na sétima colocação, Matia Colnaghi tentou avançar e acabou encostando no carro de Maciej Gladysz, mas sem prejuízo, porém, Wharton chegou perto e colocou pressão. Alguns segundos depois, Colnaghi rodou com problemas no carro e foi parar na brita. Ele conseguiu voltar, mas na última posição.
Passado um quarto da prova, Del Pino, Deligny, Badoer, Stromstead e Kato eram o top cinco. Clerot era 15º e Barrichello 25º. Del Pino liderava com relativa tranquilidade, tendo uma vantagem de 1.3s, porém, logo atrás, Badoer pressionava Deligny pela segunda posição, mantendo uma distância de aproximadamente 0,3s.
Na volta 7, a dupla da Prema protagonizou o principal acidente do dia. Em busca da sétima posição, Sharp alcançou Wharton, que 'deu o X' e recuperou a colocação. Os dois continuaram próximos e James tocou em Sharp, porém, ao tentar 'dar o troco', Sharp bateu em Wharton, que se colocou a frente do companheiro de equipe, e os dois foram parar no muro. A bandeira amarela foi rapidamente acionada, assim como o safety car, mas, poucos minutos depois, a direção de prova decidiu interromper a corrida e acionou bandeira vermelha.
Após mais de 10 minutos de paralisação, a direção de prova decidiu encerrar a corrida na volta 9, com todos os carros já no box.
Confira o resultado da corrida sprint da F3 na Austrália:
CORRIDA 1
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|7
|
11'35.440
|191.253
|5
|2
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|7
|
+1.381
11'36.821
|1.381
|190.874
|4
|3
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|7
|
+2.712
11'38.152
|1.331
|190.510
|3
|4
|
N. Strømsted Trident
|4
|7
|
+3.307
11'38.747
|0.595
|190.348
|2
|5
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|7
|
+4.734
11'40.174
|1.427
|189.960
|1
|6
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|7
|
+5.857
11'41.297
|1.123
|189.656
|7
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|7
|
+7.579
11'43.019
|1.722
|189.192
|8
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|7
|
+7.743
11'43.183
|0.164
|189.147
|9
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|7
|
+9.562
11'45.002
|1.819
|188.659
|10
|
F. Slater Trident
|5
|7
|
+11.274
11'46.714
|1.712
|188.202
|11
|
T. Naël Campos Racing
|1
|7
|
+12.789
11'48.229
|1.515
|187.800
|12
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|7
|
+13.160
11'48.600
|0.371
|187.701
|13
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|7
|
+13.675
11'49.115
|0.515
|187.565
|14
|
J. Nakamura HitechGP
|25
|7
|
+14.282
11'49.722
|0.607
|187.405
|15
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|7
|
+14.693
11'50.133
|0.411
|187.296
|16
|
F. McLaughlin HitechGP
|24
|7
|
+16.239
11'51.679
|1.546
|186.889
|17
|B. Benavides AIX Racing
|26
|7
|
+18.894
11'54.334
|2.655
|186.195
|18
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|7
|
+19.404
11'54.844
|0.510
|186.062
|19
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|7
|
+20.766
11'56.206
|1.362
|185.708
|20
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|7
|
+21.740
11'57.180
|0.974
|185.456
|21
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|7
|
+22.296
11'57.736
|0.556
|185.312
|22
|
Y. David AIX Racing
|27
|7
|
+22.620
11'58.060
|0.324
|185.229
|23
|
P. Heuzenroeder Campos Racing
|3
|7
|
+23.040
11'58.480
|0.420
|185.120
|24
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|7
|
+23.413
11'58.853
|0.373
|185.024
|25
|
M. Shin HitechGP
|23
|7
|
+23.914
11'59.354
|0.501
|184.895
|26
|
M. De Palo Trident
|6
|7
|
+24.652
12'00.092
|0.738
|184.706
|27
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|7
|
+25.257
12'00.697
|0.605
|184.551
|28
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|7
|
+25.756
12'01.196
|0.499
|184.423
|29
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|7
|
+26.105
12'01.545
|0.349
|184.334
|30
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|7
|
+30.694
12'06.134
|4.589
|183.169
|Ver resultados completos
