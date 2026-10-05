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F3

F3 divulga calendário da temporada 2027, com final em Istambul

Categoria disputará 10 etapas em 2027, todas em conjunto com a F1 e a F2, com o Canadá e a Turquia entre as novidades

Pol Hermoso
Publicado:
Brando Badoer, Rodin Motorsport

Brando Badoer, Rodin Motorsport

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

A Fórmula 3 já conhece o calendário que seguirá durante a temporada 2027. O campeonato voltará a ter 10 etapas, todas dentro do calendário da Fórmula 1 e compartilhando, além disso, o fim de semana com a Fórmula 2. Entre os pilotos, o brasileiro Pedro Clerot permanecerá na equipe Rodin no ano que vem.

O editor recomenda:

O novo calendário apresenta várias mudanças importantes em relação a 2026. Bahrein e Arábia Saudita, que não puderam sediar etapas este ano, estão de volta, enquanto Canadá e Turquia se juntam ao campeonato.

A temporada terá início em meados de março em Sakhir e terminará bem antes da F2: a última etapa será disputada de 1 a 3 de outubro na pista de Istanbul Park.

Temporada 2027

A F3 dará início à temporada com uma das sequências mais exigentes do ano. Bahrein e Arábia Saudita serão disputados em fins de semana consecutivos, antes do campeonato seguir diretamente para a Austrália, completando três etapas em apenas quatro semanas.

Em seguida, haverá uma longa pausa até a etapa do Canadá, de 21 a 23 de maio, uma das novidades do calendário de 2027.

A partir de Montreal, a categoria seguirá para Mônaco antes de enfrentar outro período sem corridas e retornar em julho para disputar Silverstone e a Áustria consecutivamente.

Após a pausa de dois meses entre julho e agosta, a F3 completará sua reta final com Monza, Madri e Turquia, três etapas em apenas um mês, nas quais, previsivelmente, o campeonato será decidido.

Calendário da F3 em 2027

Data Grande Prêmio Circuito
12 a 14 de março Bahrain Bahrein Circuito Internacional de Sakhir
19 a 21 de março Saudi Arabia Arábia Saudita Circuito Urbano de Jeddah
2 a 4 de abril Australia Austrália Circuito de Albert Park, Melbourne
21 a 23 de maio Canada Canadá Circuito Gilles-Villeneuve
4 a 6 de junho Monaco Mônaco Montecarlo
2 a 4 de julho United Kingdom Grã-Bretanha Silverstone
9 a 11 de julho Austria Áustria Red Bull Ring
3 a 5 de setembro Italy Itália Autódromo Nacional de Monza
10 a 12 de setembro Spain Espanha Madring
1 a 3 de outubro Turkey Turquia Istanbul Park

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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