F3 divulga calendário da temporada 2027, com final em Istambul
Categoria disputará 10 etapas em 2027, todas em conjunto com a F1 e a F2, com o Canadá e a Turquia entre as novidades
Brando Badoer, Rodin Motorsport
Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
A Fórmula 3 já conhece o calendário que seguirá durante a temporada 2027. O campeonato voltará a ter 10 etapas, todas dentro do calendário da Fórmula 1 e compartilhando, além disso, o fim de semana com a Fórmula 2. Entre os pilotos, o brasileiro Pedro Clerot permanecerá na equipe Rodin no ano que vem.
O novo calendário apresenta várias mudanças importantes em relação a 2026. Bahrein e Arábia Saudita, que não puderam sediar etapas este ano, estão de volta, enquanto Canadá e Turquia se juntam ao campeonato.
A temporada terá início em meados de março em Sakhir e terminará bem antes da F2: a última etapa será disputada de 1 a 3 de outubro na pista de Istanbul Park.
Temporada 2027
A F3 dará início à temporada com uma das sequências mais exigentes do ano. Bahrein e Arábia Saudita serão disputados em fins de semana consecutivos, antes do campeonato seguir diretamente para a Austrália, completando três etapas em apenas quatro semanas.
Em seguida, haverá uma longa pausa até a etapa do Canadá, de 21 a 23 de maio, uma das novidades do calendário de 2027.
A partir de Montreal, a categoria seguirá para Mônaco antes de enfrentar outro período sem corridas e retornar em julho para disputar Silverstone e a Áustria consecutivamente.
Após a pausa de dois meses entre julho e agosta, a F3 completará sua reta final com Monza, Madri e Turquia, três etapas em apenas um mês, nas quais, previsivelmente, o campeonato será decidido.
Calendário da F3 em 2027
|Data
|Grande Prêmio
|Circuito
|12 a 14 de março
|Bahrein
|Circuito Internacional de Sakhir
|19 a 21 de março
|Arábia Saudita
|Circuito Urbano de Jeddah
|2 a 4 de abril
|Austrália
|Circuito de Albert Park, Melbourne
|21 a 23 de maio
|Canadá
|Circuito Gilles-Villeneuve
|4 a 6 de junho
|Mônaco
|Montecarlo
|2 a 4 de julho
|Grã-Bretanha
|Silverstone
|9 a 11 de julho
|Áustria
|Red Bull Ring
|3 a 5 de setembro
|Itália
|Autódromo Nacional de Monza
|10 a 12 de setembro
|Espanha
|Madring
|1 a 3 de outubro
|Turquia
|Istanbul Park
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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