F3 Monza

F3: Fefo Barrichello disputará etapa final de Monza e toda temporada de 2026

Jovem de 19 anos fará sua estreia na categoria já no próxima fim de semana com a AIX Racing

Redação Motorsport.com
Editado:
Fernando Barrichello

Fernando Barrichello

Foto de: Divulgacao

Fernando Barrichello, o Fefo, correrá a etapa final da Fórmula 3, em Monza, no próximo fim de semana. O brasileiro fará sua estreia na categoria pela AIX Racing. 

Leia também:

O piloto de 19 anos é filho de Rubens Barrichello, que correu na Fórmula 1 por mais de uma década e, esse ano, foi campeão da NASCAR Brasil. A etapa italiana será a corrida final da F3 e o jovem substituirá James Hedley

Barrichello também competirá na categoria no ano que vem, tendo Yevan David como companheiro de equipe. "Estou muito grato pela oportunidade. Tanto trabalho duro foi necessário para chegar a este momento! Estou empolgado para me juntar à AIX Racing e lutar por grandes conquistas. Que honra poder representar o nosso Brasil em algo tão grandioso", disse o jovem talento. 

 

Redação Motorsport.com F3
Filtros