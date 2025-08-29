F3: Fefo Barrichello disputará etapa final de Monza e toda temporada de 2026
Jovem de 19 anos fará sua estreia na categoria já no próxima fim de semana com a AIX Racing
Fernando Barrichello
Foto de: Divulgacao
Fernando Barrichello, o Fefo, correrá a etapa final da Fórmula 3, em Monza, no próximo fim de semana. O brasileiro fará sua estreia na categoria pela AIX Racing.
O piloto de 19 anos é filho de Rubens Barrichello, que correu na Fórmula 1 por mais de uma década e, esse ano, foi campeão da NASCAR Brasil. A etapa italiana será a corrida final da F3 e o jovem substituirá James Hedley.
Barrichello também competirá na categoria no ano que vem, tendo Yevan David como companheiro de equipe. "Estou muito grato pela oportunidade. Tanto trabalho duro foi necessário para chegar a este momento! Estou empolgado para me juntar à AIX Racing e lutar por grandes conquistas. Que honra poder representar o nosso Brasil em algo tão grandioso", disse o jovem talento.
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação para o GP da Holanda
NASCAR se compromete a não comercializar charters da 23XI e da Front Row caso equipes vençam processo
F1: Red Bull dá atualização sobre companheiro de Verstappen para 2026
F1 - Bortoleto faz avaliação "positiva" de treinos na Holanda, mas reconhece: 'Pista que aceita poucos erros'
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários