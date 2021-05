F3: Hauger vence de forma dominante em Barcelona; Collet é 8º

Neste domingo, o grid da Fórmula 3 voltou à pista de Barcelona para a terceira, última e mais importante corrida do fim de semana. E após corridas caóticas no sábado, nesta tivemos um grande domínio de Dennis Hauger, da Prema, que venceu após largar da pole e liderar todas as voltas.

Em seu segundo pódio na categoria, mas a primeira com a equipe italiana, o piloto da Red Bull esteve sempre na frente após fazer a pole na sexta batendo Jack Doohan por apenas 0s006.

A vitória veio após o norueguês bater com Matteo Nannini enquanto lutava pela vitória na segunda corrida do sábado. Doohan, que também é da Red Bull, saiu e terminou em segundo, quase quatro segundos atrás, enquanto Nannini, da HWA Racelab, completou o pódio.

Companheiro de Hauger e vencedor da corrida dois, Olli Caldwell foi o quarto, enquanto Victor Martins, companheiro de Caio Collet na MP Motorsport, foi o quinto. Largando da décima posição, Collet terminou em oitavo, enquanto Enzo Fittipaldi foi o 19º.

Na primeira curva, quatro pilotos lutavam pela ponta, que ficou com Hauger. Houve também uma batalha pela terceira posição na volta nove, com Doohan garantindo a posição em cima de Martins antes de reassumir a segunda posição na volta 12 ao passar Nannini.

Na volta 13 de 22, Hauger já havia construído uma vantagem confortável para Doohan de 3s3, muito acima da janela de ativação do DRS. Na volta 18, Caldwell já havia passado Martins após uma bela disputa pela quarta posição.

Na penúltima volta, Clément Novalak, que foi o quarto na corrida dois, roubou a sexta posição de Logan Sargeant, antes de Frederik Vesti e Collet também passarem o americano. Novalak foi sexto, com Vesti e Collet em sétimo e oitavo.

Agora, a F3 tira mais um mês e meio de folga, voltando às atividades no GP da França, em Paul Ricard, entre 25 e 27 de junho. Nesta temporada, serão sete etapas com três corridas por final de semana, um total de 21, três a mais que no formato anterior.

Confira os resultados da corrida 3 da F3 em Barcelona:

