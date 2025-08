A corrida sprint da Fórmula 3 aconteceu na manhã deste sábado, na Hungria. Como grid invertido, a vitória ficou com Tasanapol Inthraphuvasak. O pódio ainda contou com Alessandro Giusti e Alexander Wurz.

O brasileiro Rafael Câmara cruzou a linha de chegada em oitavo lugar e se aproximou ainda mais do título. Agora, com a corrida de domingo e a rodada completa de Monza pela frente, Câmara lidera com 129 pontos, Tsolov é o segundo com 98, Tramnitz é o terceiro com 93 e Mari Boya com 89.

Bruno del Pino ficou preso na 23ª posição na largada e conseguiu terminar em 18º, embora também esteja sendo investigado por uma possível infração do procedimento de largada.

Resultados da corrida sprint da F3 Hungria

Informação principal Dados Adicionais Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 4 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 19 35'28.270 140.732 10 2 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 19 +0.820 35'29.090 0.820 140.678 9 1 3 C. Wurz Trident 6 19 +1.430 35'29.700 0.610 140.637 8 4 J. Hedley AIX Racing 26 19 +4.347 35'32.617 2.917 140.445 7 5 J. Wharton ART Grand Prix 9 19 +4.645 35'32.915 0.298 140.425 6 6 B. Badoer Prema Powerteam 1 19 +4.977 35'33.247 0.332 140.403 5 7 M. Boya Campos Racing 10 19 +5.125 35'33.395 0.148 140.394 4 8 R. Câmara Trident 5 19 +5.500 35'33.770 0.375 140.369 3 9 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 19 +5.852 35'34.122 0.352 140.346 2 10 G. Xie Hitech TGR 16 19 +6.559 35'34.829 0.707 140.299 1 11 T. Taponen ART Grand Prix 8 19 +6.910 35'35.180 0.351 140.276 12 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 19 +7.752 35'36.022 0.842 140.221 13 T. Tramnitz MP Motorsport 17 19 +8.144 35'36.414 0.392 140.195 14 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 19 +8.619 35'36.889 0.475 140.164 15 N. Tsolov Campos Racing 12 19 +8.918 35'37.188 0.299 140.145 16 L. Sharp Rodin Motorsport 24 19 +9.126 35'37.396 0.208 140.131 17 N. Strømsted Trident 4 19 +9.433 35'37.703 0.307 140.111 18 C. Voisin Rodin Motorsport 23 19 +9.988 35'38.258 0.555 140.074 19 B. del Pino MP Motorsport 18 19 +10.309 35'38.579 0.321 140.053 20 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 19 +10.759 35'39.029 0.450 140.024 1 21 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 19 +10.992 35'39.262 0.233 140.009 22 N. Marinangeli AIX Racing 27 19 +11.356 35'39.626 0.364 139.985 23 M. Stenshorne Hitech TGR 14 19 +12.394 35'40.664 1.038 139.917 24 N. Johnson Hitech TGR 15 19 +12.689 35'40.959 0.295 139.898 25 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 19 +13.794 35'42.064 1.105 139.826 26 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 19 +14.511 35'42.781 0.717 139.779 2 dnf N. León Prema Powerteam 2 14 +5 Laps 24'53.382 5 Laps 147.757 Colisão dnf B. Benavides AIX Racing 28 13 +6 Laps 24'02.397 1 Lap 142.046 1 Abandono dnf N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 7 +12 Laps 13'47.547 6 Laps 133.233 1 Abandono dnf A. Giusti MP Motorsport 19 0 Colisão

Resumo da corrida

Na largada, Inthraphuvasak bloqueou Hedley para ficar na frente e Wharton, atacado por Giusti, tocou levemente em Hedley. Atrás, Mari Boya subiu para chegar aos pontos, enquanto Rafael Camara, que largou em 12º com um grid invertido, tentava evitar problemas.

Hedley logo foi forçado a defender o segundo lugar contra Wharton em vez de atacar a liderança, mas antes do início da segunda volta, Alessandro Giusti perdeu o controle do carro da MP Motorsport após um toque de Ugochukwu e foi para o muro, forçando a entrada do Safety Car.

Depois de se tocarem na largada, Van Hoepen e Ivan Domingues aproveitaram do momento para ir aos boxes e trocar os as asas dianteiras danificadas de seus carros.

Sob safety car, Boya era o oitavo depois de ganhar três posições, Câmara ainda estava onde começou (12º) e Tsolov havia ganhado duas posições, chegando ao 19º lugar. Quando a corrida recomeçou, na quarta volta, Boya atacou Nael, e nada mudou na frente, embora todos continuassem juntos.

O pior estava por vir para Noel León, que teve de sair da pista depois de outro toque. Benavides ultrapassou Câmara pulando a chicane (e se tocando), e León se aproveitou disso para ultrapassar Rafael, que chamou Benavides pelo rádio para lhe devolver a posição.

Também houve uma grande tensão na frente quando Ugochukwu, que estava sendo investigado por seu toque com Giusti, ultrapassou seu companheiro de equipe Brando Badoer, que foi então ultrapassado por Wharton. Na 8ª volta, Benavides foi ultrapassado por Leon e Câmara para evitar uma penalidade, e também foi ultrapassado por Santiago Ramos.

Leon então ultrapassou Tapponen para entrar no top 10, e Ugochukwu entrou na briga pela vitória quando atacou um Hedley agressivo pelo segundo lugar. Câmara também ultrapassou Tapponen, e Ugochukwu conseguiu tirar o segundo lugar de Hedley e foi atrás de Inthraphuvasak, que estava aproveitando o duelo para tentar fugir.

Rafa também chegou aos pontos quando ele e Leon ultrapassaram Xie. Faltando cinco voltas para o final, Ugochukwu já estava dentro do alcance do DRS de Inthraphuvasak, mas a briga foi logo interrompida quando um safety car foi acionado devido a um incidente entre Noel Leon e Nael.

O regime de safety car durou até a volta 18 dssa 19, portanto, houve apenas mais uma volta de bandeira verde. Inthraphuvasak bloqueou Ugochukwu, que bloqueou, e Wurz roubou o pódio de Hedley. Boya tentou atacar Badoer, mas também teve de se defender de Câmara. No entanto, nada mais mudou.

