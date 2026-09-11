F3: Kato crava pole para GP de Madri; Clerot é segundo e Barrichello 25º

Nesta sexta-feira (11), os pilotos da Fórmula 3 definiram o grid de largada para ambas as corridas do fim de semana em Madri.

Depois dos pilotos da categoria de base sofrerem com algumas batidas no treino livre da manhã, a sessão de classificação foi mais tranquila, sem grandes acontecimentos.

Faltando sete minutos para o fim da sessão, Pedro Clerot assumiu a ponta, cravando a volta em 1min50s547, à frente de Kato, mas logo na sequência foi superado pelo piloto japonês.

O brasileiro terminou na segunda posição, com Kato na pole para a corrida principal de domingo. Taponen fechou o top 3, enquanto Fefo Barrichello cruzou a linha de chegada com o 25º melhor tempo.

Grid de largada da F3 em Madri

Posição Nome Volta 1 T. KATO 9 2 P. CLEROT 9 3 T. TAPONEN 9 4 U. UGOCHUKWU 9 5 E. DELIGNY 9 6 J. NAKAMURA 9 7 E. RIVERA 9 8 A. GIUSTI 9 9 B. DEL PINO 9 10 A. POWELL 9 11 T. NAEL 9 12 J. WHARTON 9 13 M. DE PAULO 9 14 F. MCLAUGHLIN 9 15 Y. DAVID 9 16 M. COINAGHI 9 17 F. SLATER 9 18 H. YAMAKOSHI 9 19 M. GLADYSZ 9 20 K. LE 9 21 N. LACORTE 9 22 B. BADOER 7 23 J. GARFIAS 9 24 W. SHIN 9 25 F. BARRICHELLO 9 26 N. STROMSTED 9 27 N. MACCAGNANI 9 28 N. BHIROMBHAKDI 7

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!