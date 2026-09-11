F3: Kato crava pole para GP de Madri; Clerot é segundo e Barrichello 25º
Sessão passou ilesa de banderias vermelhas após treino caótico
Nesta sexta-feira (11), os pilotos da Fórmula 3 definiram o grid de largada para ambas as corridas do fim de semana em Madri.
Depois dos pilotos da categoria de base sofrerem com algumas batidas no treino livre da manhã, a sessão de classificação foi mais tranquila, sem grandes acontecimentos.
Faltando sete minutos para o fim da sessão, Pedro Clerot assumiu a ponta, cravando a volta em 1min50s547, à frente de Kato, mas logo na sequência foi superado pelo piloto japonês.
O brasileiro terminou na segunda posição, com Kato na pole para a corrida principal de domingo. Taponen fechou o top 3, enquanto Fefo Barrichello cruzou a linha de chegada com o 25º melhor tempo.
Grid de largada da F3 em Madri
|Posição
|Nome
|Volta
|1
|T. KATO
|9
|2
|P. CLEROT
|9
|3
|T. TAPONEN
|9
|4
|U. UGOCHUKWU
|9
|5
|E. DELIGNY
|9
|6
|J. NAKAMURA
|9
|7
|E. RIVERA
|9
|8
|A. GIUSTI
|9
|9
|B. DEL PINO
|9
|10
|A. POWELL
|9
|11
|T. NAEL
|9
|12
|J. WHARTON
|9
|13
|M. DE PAULO
|9
|14
|F. MCLAUGHLIN
|9
|15
|Y. DAVID
|9
|16
|M. COINAGHI
|9
|17
|F. SLATER
|9
|18
|H. YAMAKOSHI
|9
|19
|M. GLADYSZ
|9
|20
|K. LE
|9
|21
|N. LACORTE
|9
|22
|B. BADOER
|7
|23
|J. GARFIAS
|9
|24
|W. SHIN
|9
|25
|F. BARRICHELLO
|9
|26
|N. STROMSTED
|9
|27
|N. MACCAGNANI
|9
|28
|N. BHIROMBHAKDI
|7
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