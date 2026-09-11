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F3 Madri

F3: Kato crava pole para GP de Madri; Clerot é segundo e Barrichello 25º

Sessão passou ilesa de banderias vermelhas após treino caótico

Livia Veiga
Editado:

Nesta sexta-feira (11), os pilotos da Fórmula 3 definiram o grid de largada para ambas as corridas do fim de semana em Madri.

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Depois dos pilotos da categoria de base sofrerem com algumas batidas no treino livre da manhã, a sessão de classificação foi mais tranquila, sem grandes acontecimentos.

Faltando sete minutos para o fim da sessão, Pedro Clerot assumiu a ponta, cravando a volta em 1min50s547, à frente de Kato, mas logo na sequência foi superado pelo piloto japonês.

O brasileiro terminou na segunda posição, com Kato na pole para a corrida principal de domingo. Taponen fechou o top 3, enquanto Fefo Barrichello cruzou a linha de chegada com o 25º melhor tempo.

Grid de largada da F3 em Madri

Posição Nome Volta
1 T. KATO 9
2 P. CLEROT 9
3 T. TAPONEN 9
4 U. UGOCHUKWU 9
5 E. DELIGNY 9
6 J. NAKAMURA 9
7 E. RIVERA 9
8 A. GIUSTI 9
9 B. DEL PINO 9
10 A. POWELL 9
11 T. NAEL 9
12 J. WHARTON 9
13 M. DE PAULO 9
14 F. MCLAUGHLIN 9
15 Y. DAVID 9
16 M. COINAGHI 9
17 F. SLATER 9
18 H. YAMAKOSHI 9
19 M. GLADYSZ 9
20 K. LE 9
21 N. LACORTE 9
22 B. BADOER 7
23 J. GARFIAS 9
24 W. SHIN 9
25 F. BARRICHELLO 9
26 N. STROMSTED 9
27 N. MACCAGNANI 9
28 N. BHIROMBHAKDI 7

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