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Relato da corrida
F3 Monza

F3: Lacorte triunfa na corrida principal de Monza; Clerot chega em 20º

Tuukka Taponen (MP Motorsport) e Taito Kato (ART) completaram o pódio; Fefo Barrichello abandonou a prova

Redação Motorsport.com
Publicado:
Nicola Lacorte Monza

Nicola Lacorte proporcionou a primeira alegria do dia aos torcedores italianos em Monza, vencendo a corrida principal da etapa da Fórmula 3. O piloto da DAMS assumiu a liderança na 10ª volta e não vacilou até a linha de chegada, conquistando sua primeira vitória, depois de largar em terceiro. Pedro Clerot, brasileiro da Rodin, terminou em 22°, enquanto Fefo Barrichello, compatriota da AIX, abandonou a prova.

O editor recomenda:

Freddie Slater largou em primeiro e manteve a liderança, e suas chances de conquistar o título pareciam aumentar quando, na segunda volta, o rival pelo título Ugo Ugochukwu, que largou na parte de trás do grid, derrapou na primeira chicane após bater com o companheiro de equipe Théophile Nael.

Um incidente envolvendo Fionn McLaughlin na 3ª volta fez com que o safety car entrasse na pista e, quando a corrida foi retomada, o vencedor de sábado, Kato, ganhou duas posições e passou para o terceiro lugar.

À frente, Kanato Le ultrapassou Slater na curva 1 da sexta volta. Kato o seguiu, formando uma dobradinha da ART — e dos pilotos japoneses. No entanto, como em Monza o efeito de vácuo é considerável, os pilotos que vinham atrás se aproximavam em um 'trem' de vácuo e DRS. Lacorte assumiu a liderança na 10ª volta. 

Na 14ª volta, Slater começou a perder posições por algum problema no carro, e a questão se confirmou quando o pneu traseiro direito se soltou, o que o obrigou a parar o carro ao sair da chicane Ascari. Isso provocou a entrada do safety car pela segunda vez na corrida.

A corrida foi retomada na volta 17. O líder, Lacorte, e o segundo colocado, Taponen, abriram vantagem, enquanto Kato ficou um pouco para trás.

No entanto, a corrida continuou com o carro de Rivera (que abandonou na mesma volta que Slater) parado à beira da pista na curva 1, o ponto de ultrapassagem mais importante. Devido à presença desse carro, a bandeira amarela continuava hasteada e nenhum piloto podia ultrapassar ali.

Ugochukwu continuou sua recuperação, chegando à 11ª posição. Em seguida, ele entrou no top 10 na volta 20. Taponen pressionava Lacorte, mas o acidente de Barrichello na curva 1 fez com que o uso do DRS não fosse permitido no trecho, o que facilitou as coisas para o italiano, que triunfou. Ugochukwu conseguiu terminar em oitavo, garantindo quatro pontos.

Resultados da corrida principal da F3 em Monza

CORRIDA 2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 22

40'35.487

   187.926   25    
2
T. Taponen MP Motorsport
 8 22

+0.723

40'36.210

 0.723 187.870   18    
3
T. Kato ART Grand Prix
 10 22

+2.212

40'37.699

 1.489 187.756   15    
4
Y. David AIX Racing
 27 22

+4.041

40'39.528

 1.829 187.615   12    
5
K. Le ART Grand Prix
 12 22

+4.403

40'39.890

 0.362 187.587   10    
6
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 22

+6.225

40'41.712

 1.822 187.447   8    
7
N. Strømsted Trident
 4 22

+6.925

40'42.412

 0.700 187.393   6    
8
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 22

+7.295

40'42.782

 0.370 187.365   4    
9
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 22

+8.841

40'44.328

 1.546 187.247   2   1
10
J. Wharton Prema Powerteam
 21 22

+9.364

40'44.851

 0.523 187.206   1    
11
J. Garfias Prema Powerteam
 22 22

+9.677

40'45.164

 0.313 187.183        
12
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 22

+9.988

40'45.475

 0.311 187.159        
13
C. Ho Rodin Motorsport
 19 22

+10.624

40'46.111

 0.636 187.110        
14
A. Powell Prema Powerteam
 20 22

+10.956

40'46.443

 0.332 187.085        
15
R. Escotto AIX Racing
 26 22

+11.526

40'47.013

 0.570 187.041        
16
M. De Palo Trident
 6 22

+12.292

40'47.779

 0.766 186.983        
17
T. Naël Campos Racing
 1 22

+14.938

40'50.425

 2.646 186.781 1      
18
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 22

+15.365

40'50.852

 0.427 186.748 1      
19
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 22

+15.620

40'51.107

 0.255 186.729        
20
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 22

+18.425

40'53.912

 2.805 186.515        
21
J. Nakamura HitechGP
 25 22

+22.399

40'57.886

 3.974 186.214        
22
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 22

+25.317

41'00.804

 2.918 185.993 1      
23
M. Shin HitechGP
 23 22

+25.935

41'01.422

 0.618 185.946        
24
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 22

+47.645

41'23.132

 21.710 184.320 2      
dnf
A. Giusti MP Motorsport
 9 20

+2 Voltas

37'25.902

 2 Voltas 185.218 1      
dnf
F. Barrichello AIX Racing
 28 18

+4 Voltas

34'00.688

 2 Voltas 183.405     Acidente  
dnf
F. Slater Trident
 5 12

+10 Voltas

21'50.211

 6 Voltas 190.156     Acidente 2
dnf
E. Rivera Campos Racing
 3 12

+10 Voltas

22'27.795

 37.584 184.853 1   Acidente  
dnf
F. McLaughlin HitechGP
 24 2

+20 Voltas

3'35.392

 10 Voltas 188.480     Acidente  
dnf
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 2

+20 Voltas

4'07.975

 32.583 163.714 1   Abandono  
Ver resultados completos

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