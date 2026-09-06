F3: Lacorte triunfa na corrida principal de Monza; Clerot chega em 20º
Tuukka Taponen (MP Motorsport) e Taito Kato (ART) completaram o pódio; Fefo Barrichello abandonou a prova
Nicola Lacorte proporcionou a primeira alegria do dia aos torcedores italianos em Monza, vencendo a corrida principal da etapa da Fórmula 3. O piloto da DAMS assumiu a liderança na 10ª volta e não vacilou até a linha de chegada, conquistando sua primeira vitória, depois de largar em terceiro. Pedro Clerot, brasileiro da Rodin, terminou em 22°, enquanto Fefo Barrichello, compatriota da AIX, abandonou a prova.
Freddie Slater largou em primeiro e manteve a liderança, e suas chances de conquistar o título pareciam aumentar quando, na segunda volta, o rival pelo título Ugo Ugochukwu, que largou na parte de trás do grid, derrapou na primeira chicane após bater com o companheiro de equipe Théophile Nael.
Um incidente envolvendo Fionn McLaughlin na 3ª volta fez com que o safety car entrasse na pista e, quando a corrida foi retomada, o vencedor de sábado, Kato, ganhou duas posições e passou para o terceiro lugar.
À frente, Kanato Le ultrapassou Slater na curva 1 da sexta volta. Kato o seguiu, formando uma dobradinha da ART — e dos pilotos japoneses. No entanto, como em Monza o efeito de vácuo é considerável, os pilotos que vinham atrás se aproximavam em um 'trem' de vácuo e DRS. Lacorte assumiu a liderança na 10ª volta.
Na 14ª volta, Slater começou a perder posições por algum problema no carro, e a questão se confirmou quando o pneu traseiro direito se soltou, o que o obrigou a parar o carro ao sair da chicane Ascari. Isso provocou a entrada do safety car pela segunda vez na corrida.
A corrida foi retomada na volta 17. O líder, Lacorte, e o segundo colocado, Taponen, abriram vantagem, enquanto Kato ficou um pouco para trás.
No entanto, a corrida continuou com o carro de Rivera (que abandonou na mesma volta que Slater) parado à beira da pista na curva 1, o ponto de ultrapassagem mais importante. Devido à presença desse carro, a bandeira amarela continuava hasteada e nenhum piloto podia ultrapassar ali.
Ugochukwu continuou sua recuperação, chegando à 11ª posição. Em seguida, ele entrou no top 10 na volta 20. Taponen pressionava Lacorte, mas o acidente de Barrichello na curva 1 fez com que o uso do DRS não fosse permitido no trecho, o que facilitou as coisas para o italiano, que triunfou. Ugochukwu conseguiu terminar em oitavo, garantindo quatro pontos.
Resultados da corrida principal da F3 em Monza
CORRIDA 2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|22
|
40'35.487
|187.926
|25
|2
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|22
|
+0.723
40'36.210
|0.723
|187.870
|18
|3
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|22
|
+2.212
40'37.699
|1.489
|187.756
|15
|4
|
Y. David AIX Racing
|27
|22
|
+4.041
40'39.528
|1.829
|187.615
|12
|5
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|22
|
+4.403
40'39.890
|0.362
|187.587
|10
|6
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|22
|
+6.225
40'41.712
|1.822
|187.447
|8
|7
|
N. Strømsted Trident
|4
|22
|
+6.925
40'42.412
|0.700
|187.393
|6
|8
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|22
|
+7.295
40'42.782
|0.370
|187.365
|4
|9
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|22
|
+8.841
40'44.328
|1.546
|187.247
|2
|1
|10
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|22
|
+9.364
40'44.851
|0.523
|187.206
|1
|11
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|22
|
+9.677
40'45.164
|0.313
|187.183
|12
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|22
|
+9.988
40'45.475
|0.311
|187.159
|13
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|22
|
+10.624
40'46.111
|0.636
|187.110
|14
|
A. Powell Prema Powerteam
|20
|22
|
+10.956
40'46.443
|0.332
|187.085
|15
|
R. Escotto AIX Racing
|26
|22
|
+11.526
40'47.013
|0.570
|187.041
|16
|
M. De Palo Trident
|6
|22
|
+12.292
40'47.779
|0.766
|186.983
|17
|
T. Naël Campos Racing
|1
|22
|
+14.938
40'50.425
|2.646
|186.781
|1
|18
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|22
|
+15.365
40'50.852
|0.427
|186.748
|1
|19
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|22
|
+15.620
40'51.107
|0.255
|186.729
|20
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|22
|
+18.425
40'53.912
|2.805
|186.515
|21
|
J. Nakamura HitechGP
|25
|22
|
+22.399
40'57.886
|3.974
|186.214
|22
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|22
|
+25.317
41'00.804
|2.918
|185.993
|1
|23
|
M. Shin HitechGP
|23
|22
|
+25.935
41'01.422
|0.618
|185.946
|24
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|22
|
+47.645
41'23.132
|21.710
|184.320
|2
|dnf
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|20
|
+2 Voltas
37'25.902
|2 Voltas
|185.218
|1
|dnf
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|18
|
+4 Voltas
34'00.688
|2 Voltas
|183.405
|Acidente
|dnf
|
F. Slater Trident
|5
|12
|
+10 Voltas
21'50.211
|6 Voltas
|190.156
|Acidente
|2
|dnf
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|12
|
+10 Voltas
22'27.795
|37.584
|184.853
|1
|Acidente
|dnf
|
F. McLaughlin HitechGP
|24
|2
|
+20 Voltas
3'35.392
|10 Voltas
|188.480
|Acidente
|dnf
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|2
|
+20 Voltas
4'07.975
|32.583
|163.714
|1
|Abandono
|Ver resultados completos
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