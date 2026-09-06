Nicola Lacorte proporcionou a primeira alegria do dia aos torcedores italianos em Monza, vencendo a corrida principal da etapa da Fórmula 3. O piloto da DAMS assumiu a liderança na 10ª volta e não vacilou até a linha de chegada, conquistando sua primeira vitória, depois de largar em terceiro. Pedro Clerot, brasileiro da Rodin, terminou em 22°, enquanto Fefo Barrichello, compatriota da AIX, abandonou a prova.

Freddie Slater largou em primeiro e manteve a liderança, e suas chances de conquistar o título pareciam aumentar quando, na segunda volta, o rival pelo título Ugo Ugochukwu, que largou na parte de trás do grid, derrapou na primeira chicane após bater com o companheiro de equipe Théophile Nael.

Um incidente envolvendo Fionn McLaughlin na 3ª volta fez com que o safety car entrasse na pista e, quando a corrida foi retomada, o vencedor de sábado, Kato, ganhou duas posições e passou para o terceiro lugar.

À frente, Kanato Le ultrapassou Slater na curva 1 da sexta volta. Kato o seguiu, formando uma dobradinha da ART — e dos pilotos japoneses. No entanto, como em Monza o efeito de vácuo é considerável, os pilotos que vinham atrás se aproximavam em um 'trem' de vácuo e DRS. Lacorte assumiu a liderança na 10ª volta.

Na 14ª volta, Slater começou a perder posições por algum problema no carro, e a questão se confirmou quando o pneu traseiro direito se soltou, o que o obrigou a parar o carro ao sair da chicane Ascari. Isso provocou a entrada do safety car pela segunda vez na corrida.

A corrida foi retomada na volta 17. O líder, Lacorte, e o segundo colocado, Taponen, abriram vantagem, enquanto Kato ficou um pouco para trás.

No entanto, a corrida continuou com o carro de Rivera (que abandonou na mesma volta que Slater) parado à beira da pista na curva 1, o ponto de ultrapassagem mais importante. Devido à presença desse carro, a bandeira amarela continuava hasteada e nenhum piloto podia ultrapassar ali.

Ugochukwu continuou sua recuperação, chegando à 11ª posição. Em seguida, ele entrou no top 10 na volta 20. Taponen pressionava Lacorte, mas o acidente de Barrichello na curva 1 fez com que o uso do DRS não fosse permitido no trecho, o que facilitou as coisas para o italiano, que triunfou. Ugochukwu conseguiu terminar em oitavo, garantindo quatro pontos.

Resultados da corrida principal da F3 em Monza

CORRIDA 2 Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 22 40'35.487 187.926 25 2 T. Taponen MP Motorsport 8 22 +0.723 40'36.210 0.723 187.870 18 3 T. Kato ART Grand Prix 10 22 +2.212 40'37.699 1.489 187.756 15 4 Y. David AIX Racing 27 22 +4.041 40'39.528 1.829 187.615 12 5 K. Le ART Grand Prix 12 22 +4.403 40'39.890 0.362 187.587 10 6 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 22 +6.225 40'41.712 1.822 187.447 8 7 N. Strømsted Trident 4 22 +6.925 40'42.412 0.700 187.393 6 8 U. Ugochukwu Campos Racing 2 22 +7.295 40'42.782 0.370 187.365 4 9 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 22 +8.841 40'44.328 1.546 187.247 2 1 10 J. Wharton Prema Powerteam 21 22 +9.364 40'44.851 0.523 187.206 1 11 J. Garfias Prema Powerteam 22 22 +9.677 40'45.164 0.313 187.183 12 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 22 +9.988 40'45.475 0.311 187.159 13 C. Ho Rodin Motorsport 19 22 +10.624 40'46.111 0.636 187.110 14 A. Powell Prema Powerteam 20 22 +10.956 40'46.443 0.332 187.085 15 R. Escotto AIX Racing 26 22 +11.526 40'47.013 0.570 187.041 16 M. De Palo Trident 6 22 +12.292 40'47.779 0.766 186.983 17 T. Naël Campos Racing 1 22 +14.938 40'50.425 2.646 186.781 1 18 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 22 +15.365 40'50.852 0.427 186.748 1 19 M. Gładysz ART Grand Prix 11 22 +15.620 40'51.107 0.255 186.729 20 M. Colnaghi MP Motorsport 7 22 +18.425 40'53.912 2.805 186.515 21 J. Nakamura HitechGP 25 22 +22.399 40'57.886 3.974 186.214 22 P. Clerot Rodin Motorsport 17 22 +25.317 41'00.804 2.918 185.993 1 23 M. Shin HitechGP 23 22 +25.935 41'01.422 0.618 185.946 24 B. Badoer Rodin Motorsport 18 22 +47.645 41'23.132 21.710 184.320 2 dnf A. Giusti MP Motorsport 9 20 +2 Voltas 37'25.902 2 Voltas 185.218 1 dnf F. Barrichello AIX Racing 28 18 +4 Voltas 34'00.688 2 Voltas 183.405 Acidente dnf F. Slater Trident 5 12 +10 Voltas 21'50.211 6 Voltas 190.156 Acidente 2 dnf E. Rivera Campos Racing 3 12 +10 Voltas 22'27.795 37.584 184.853 1 Acidente dnf F. McLaughlin HitechGP 24 2 +20 Voltas 3'35.392 10 Voltas 188.480 Acidente dnf G. Xie DAMS Lucas Oil 31 2 +20 Voltas 4'07.975 32.583 163.714 1 Abandono

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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