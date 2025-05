A Fórmula 3 segue a temporada 2025 neste final de semana com a terceira etapa, marcada para o Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália. E Rafael Câmara busca ampliar a liderança do campeonato no início da fase europeia do campeonato. O piloto da equipe Trident e integrante do Ferrari Driver Academy tem se mostrado absoluto no campeonato.

O atual campeão da FRECA faz sua temporada de estreia na Fórmula 3, e mostrou força nas duas primeiras etapas na categoria ao garantir as duas poles positions do ano, além de vencer as corridas principais tanto em Melbourne, na Austrália, quanto em Sakhir, no Bahrein. Tudo isso faz com que Câmara tenha 56 pontos e uma vantagem de 26 em relação ao vice-líder.

“Eu acho que o foco para as etapas é sempre o mesmo. Vamos focar no básico, fazer tudo certo e trabalhar com a gente como equipe. É um campeonato longo, temos ainda oito etapas para serem disputadas, mas certamente foi um ótimo começo de temporada”, disse Rafael Câmara, que destacou também o apoio que o Ferrari Driver Academy lhe oferece.

“Desde que entrei na academia da Ferrari eu tenho um suporte bem bacana. Isso ajuda bastante e tem boa influência para a gente como piloto. Acho que principalmente fora da pista eles sempre deram muita atenção, para que a gente possa estar o mais preparado possível para o final de semana”, completou Câmara, que tem patrocínio da Ambipar.

A programação da F3 em Ímola terá início na sexta-feira (16), quando ocorrem o treino livre e a classificação. O sábado é reservado para a corrida Sprint, às 5h05, enquanto o domingo terá a corrida principal, marcada para 3h30. O BandSports mostra toda a programação ao vivo.

