F3: Macedo lidera segundo dia de pós-temporada em Jerez; Clerot é terceiro
Gabriel Gomez foi o 20º mais rápido e Miguel Costa o 24º na pista espanhola
Pedro Clerot
Foto de: Dutch Photo Agency
O português Francisco Macedo, da VAR, liderou o segundo dia de testes de pós-temporada da Fórmula 3 em Jerez, cravando volta de 1min29s766. O brasileiro Pedro Clerot, da Rodin, foi o terceiro mais rápido, com 1min29s952.
Ainda entre os brasileiros, Gabriel Gomez, que corre com carro da AIX, mas pilotará o carro da LN Fusion em 2027, fez o 20º tempo do dia, enquanto Miguel Costa, da DAMS, terminou em 24º na tabela, com 1min30s326 e 1min30s458, respectivamente.
As sessões da manhã espelharam os melhores tempos do dia, com Macedo, Enzo Deligny (VAR) e Clerot completando o top 3. Já no período da tarde, o líder foi Alessandro Giusti (Rodin), com 1min30s322, seguido de Macedo e Jin Nakamura (PREMA).
Tempos da manhã do segundo dia de testes em Jerez
|posição
|Piloto
|país
|equipe
|volta rápida
|voltas
|1
|Francisco Macedo
|POR
|Van Amersfoort Racing
|1:29.766
|13
|2
|Enzo Deligny
|FRA
|Van Amersfoort Racing
|1:29.935
|47
|3
|Pedro Clerot
|BRA
|Rodin Motorsport
|1:29.952
|38
|4
|Reza Seewooruthun
|GBR
|Rodin Motorsport
|1:30.003
|38
|5
|Mattia Colnaghi
|ARG
|Campos Racing
|1:30.037
|36
|6
|Keanu Al Ahzari
|UAE
|Hitech
|1:30.055
|39
|7
|Taito Kato
|JPN
|ART Grand Prix
|1:30.077
|41
|8
|Emanuele Olivieri
|ITA
|ART Grand Prix
|1:30.133
|40
|9
|Alex Powell
|USA
|PREMA Racing
|1:30.133
|29
|10
|James Egozi
|USA
|AIX Racing
|1:30.134
|42
|11
|Jin Nakamura
|JPN
|PREMA Racing
|1:30.173
|26
|12
|Kean Nakamura-Berta
|GBR
|TRIDENT
|1:30.187
|24
|13
|Sebastian Wheldon
|USA
|TRIDENT
|1:30.205
|24
|14
|Salim Hanna
|COL
|Campos Racing
|1:30.219
|42
|15
|Dion Gowda
|IND
|AIX Racing
|1:30.254
|39
|16
|Rashid Al Dhaheri
|UAE
|Van Amersfoort Racing
|1:30.270
|55
|17
|Kanato Le
|JPN
|Hitech
|1:30.283
|39
|18
|Niccolò Maccagnani
|ITA
|TRIDENT
|1:30.302
|20
|19
|Gabriel Gomez
|BRA
|AIX Racing
|1:30.326
|40
|20
|Ernesto Rivera
|MEX
|Campos Racing
|1:30.350
|33
|21
|Zhenrui Chi
|ITA
|MP Motorsport
|1:30.368
|35
|22
|Enzo Yeh
|CHN
|ART Grand Prix
|1:30.380
|42
|23
|Miguel Costa
|BRA
|DAMS Lucas Oil
|1:30.458
|41
|24
|Maciej Gladysz
|POL
|MP Motorsport
|1:30.471
|31
|25
|Matteo De Palo
|ITA
|MP Motorsport
|1:30.494
|37
|26
|Nandhavud Bhirombhakdi
|THA
|DAMS Lucas Oil
|1:30.526
|35
|27
|Alexander Abkhazava
|KAZ
|DAMS Lucas Oil
|1:30.557
|26
|28
|Woohyun Shin
|KOR
|Hitech
|1:30.643
|32
|29
|Martin Molnar
|HUN
|PREMA Racing
|1:30.953
|40
|30
|Alessandro Giusti
|FRA
|Rodin Motorsport
|1:43.636
|3
Tempos da tarde do segundo dia de testes em Jerez
|Posição
|piloto
|país
|equipe
|tempo
|voltas
|1
|Alessandro Giusti
|FRA
|Rodin Motorsport
|1:30.322
|49
|2
|Francisco Macedo
|POR
|Van Amersfoort Racing
|1:31.401
|32
|3
|Jin Nakamura
|JPN
|PREMA Racing
|1:31.920
|35
|4
|Alex Powell
|USA
|PREMA Racing
|1:32.139
|48
|5
|Nandhavud Bhirombhakdi
|THA
|DAMS Lucas Oil
|1:32.621
|28
|6
|Pedro Clerot
|BRA
|Rodin Motorsport
|1:32.895
|45
|7
|Alexander Abkhazava
|KAZ
|DAMS Lucas Oil
|1:32.063
|45
|8
|Sebastian Wheldon
|USA
|TRIDENT
|1:32.966
|52
|9
|Reza Seewooruthun
|GBR
|Rodin Motorsport
|1:32.996
|45
|10
|Enzo Deligny
|FRA
|Van Amersfoort Racing
|1:33.081
|48
|11
|Niccolò Maccagnani
|ITA
|TRIDENT
|1:33.085
|48
|12
|Keanu Al Ahzari
|UAE
|Hitech
|1:33.105
|47
|13
|Rashid Al Dhaheri
|UAE
|Van Amersfoort Racing
|1:33.109
|49
|14
|Kean Nakamura-Berta
|GBR
|TRIDENT
|1:33.275
|52
|15
|Kanato Le
|JPN
|Hitech
|1:33.401
|45
|16
|Woohyun Shin
|KOR
|Hitech
|1:33.437
|5
|17
|Matteo De Palo
|ITA
|MP Motorsport
|1:33.453
|48
|18
|Gabriel Gomez
|BRA
|AIX Racing
|1:33.494
|47
|19
|Emanuele Olivieri
|ITA
|ART Grand Prix
|1:33.562
|47
|20
|Mattia Colnaghi
|ARG
|Campos Racing
|1:33.573
|51
|21
|Maciej Gladysz
|POL
|MP Motorsport
|1:33.613
|46
|22
|James Egozi
|USA
|AIX Racing
|1:33.621
|47
|23
|Enzo Yeh
|CHN
|ART Grand Prix
|1:33.648
|47
|24
|Salim Hanna
|COL
|Campos Racing
|1:33.709
|50
|25
|Dion Gowda
|IND
|AIX Racing
|1:33.745
|23
|26
|Taito Kato
|JPN
|ART Grand Prix
|1:33.748
|47
|27
|Ernesto Rivera
|MEX
|Campos Racing
|1:33.843
|49
|28
|Zhenrui Chi
|ITA
|MP Motorsport
|1:33.917
|45
|29
|Miguel Costa
|BRA
|DAMS Lucas Oil
|1:33.920
|23
|30
|Martin Molnar
|HUN
|PREMA Racing
|1:34.086
|43
Tabela geral de tempos dos segundo dia em Jerez
|Posição
|piloto
|equipe
|volta rápida
|dif. p/ líder
|voltas
|1
|Francisco MACEDO
|Van Amersfoort Racing
|1:29.766
|—
|45
|2
|Enzo DELIGNY
|Van Amersfoort Racing
|1:29.935
|+0.169
|95
|3
|Pedro CLEROT
|Rodin Motorsport
|1:29.952
|+0.186
|83
|4
|Reza SEEWOORUTHUN
|Rodin Motorsport
|1:30.003
|+0.237
|83
|5
|Mattia COLNAGHI
|Campos Racing
|1:30.037
|+0.271
|87
|6
|Keanu AL AZHARI
|Hitech
|1:30.055
|+0.289
|86
|7
|Taito KATO
|ART Grand Prix
|1:30.077
|+0.311
|88
|8
|Emanuele OLIVIERI
|ART Grand Prix
|1:30.133
|+0.367
|87
|9
|Alex POWELL
|PREMA Racing
|1:30.133
|+0.367
|77
|10
|James EGOZI
|AIX Racing
|1:30.134
|+0.368
|89
|11
|Jin NAKAMURA
|PREMA Racing
|1:30.173
|+0.407
|61
|12
|Kean NAKAMURA-BERTA
|TRIDENT
|1:30.187
|+0.421
|76
|13
|Sebastian WHELDON
|TRIDENT
|1:30.205
|+0.439
|76
|14
|Salim HANNA
|Campos Racing
|1:30.219
|+0.453
|92
|15
|Dion GOWDA
|AIX Racing
|1:30.254
|+0.488
|62
|16
|Rashid AL DHAHERI
|Van Amersfoort Racing
|1:30.270
|+0.504
|104
|17
|Kanato LE
|Hitech
|1:30.283
|+0.517
|84
|18
|Niccolò MACCAGNANI
|TRIDENT
|1:30.302
|+0.536
|68
|19
|Alessandro GIUSTI
|Rodin Motorsport
|1:30.322
|+0.556
|52
|20
|Gabriel GOMEZ
|AIX Racing
|1:30.326
|+0.560
|87
|21
|Ernesto RIVERA
|Campos Racing
|1:30.350
|+0.584
|82
|22
|Zhenrui CHI
|MP Motorsport
|1:30.368
|+0.602
|80
|23
|Enzo YEH
|ART Grand Prix
|1:30.380
|+0.614
|89
|24
|Miguel COSTA
|DAMS Lucas Oil
|1:30.458
|+0.692
|64
|25
|Maciej GŁADYSZ
|MP Motorsport
|1:30.471
|+0.705
|77
|26
|Matteo DE PALO
|MP Motorsport
|1:30.494
|+0.728
|85
|27
|Nandhavud BHIROMBHAKDI
|DAMS Lucas Oil
|1:30.526
|+0.760
|63
|28
|Alexander ABKHAZAVA
|DAMS Lucas Oil
|1:30.557
|+0.791
|71
|29
|Woohyun SHIN
|Hitech
|1:30.643
|+0.877
|37
|30
|Martin MOLNÁR
|PREMA Racing
|1:30.953
|+1.187
|83
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