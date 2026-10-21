Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

F3

F3: Macedo lidera segundo dia de pós-temporada em Jerez; Clerot é terceiro

Gabriel Gomez foi o 20º mais rápido e Miguel Costa o 24º na pista espanhola

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Pedro Clerot

Pedro Clerot

Foto de: Dutch Photo Agency

O português Francisco Macedo, da VAR, liderou o segundo dia de testes de pós-temporada da Fórmula 3 em Jerez, cravando volta de 1min29s766. O brasileiro Pedro Clerot, da Rodin, foi o terceiro mais rápido, com 1min29s952.

O editor recomenda:

Ainda entre os brasileiros, Gabriel Gomez, que corre com carro da AIX, mas pilotará o carro da LN Fusion em 2027, fez o 20º tempo do dia, enquanto Miguel Costa, da DAMS, terminou em 24º na tabela, com 1min30s326 e 1min30s458, respectivamente.

As sessões da manhã espelharam os melhores tempos do dia, com Macedo, Enzo Deligny (VAR) e Clerot completando o top 3. Já no período da tarde, o líder foi Alessandro Giusti (Rodin), com 1min30s322, seguido de Macedo e Jin Nakamura (PREMA).

Tempos da manhã do segundo dia de testes em Jerez

posição Piloto país equipe volta rápida voltas
1 Francisco Macedo POR Van Amersfoort Racing 1:29.766 13
2 Enzo Deligny FRA Van Amersfoort Racing 1:29.935 47
3 Pedro Clerot BRA Rodin Motorsport 1:29.952 38
4 Reza Seewooruthun GBR Rodin Motorsport 1:30.003 38
5 Mattia Colnaghi ARG Campos Racing 1:30.037 36
6 Keanu Al Ahzari UAE Hitech 1:30.055 39
7 Taito Kato JPN ART Grand Prix 1:30.077 41
8 Emanuele Olivieri ITA ART Grand Prix 1:30.133 40
9 Alex Powell USA PREMA Racing 1:30.133 29
10 James Egozi USA AIX Racing 1:30.134 42
11 Jin Nakamura JPN PREMA Racing 1:30.173 26
12 Kean Nakamura-Berta GBR TRIDENT 1:30.187 24
13 Sebastian Wheldon USA TRIDENT 1:30.205 24
14 Salim Hanna COL Campos Racing 1:30.219 42
15 Dion Gowda IND AIX Racing 1:30.254 39
16 Rashid Al Dhaheri UAE Van Amersfoort Racing 1:30.270 55
17 Kanato Le JPN Hitech 1:30.283 39
18 Niccolò Maccagnani ITA TRIDENT 1:30.302 20
19 Gabriel Gomez BRA AIX Racing 1:30.326 40
20 Ernesto Rivera MEX Campos Racing 1:30.350 33
21 Zhenrui Chi ITA MP Motorsport 1:30.368 35
22 Enzo Yeh CHN ART Grand Prix 1:30.380 42
23 Miguel Costa BRA DAMS Lucas Oil 1:30.458 41
24 Maciej Gladysz POL MP Motorsport 1:30.471 31
25 Matteo De Palo ITA MP Motorsport 1:30.494 37
26 Nandhavud Bhirombhakdi THA DAMS Lucas Oil 1:30.526 35
27 Alexander Abkhazava KAZ DAMS Lucas Oil 1:30.557 26
28 Woohyun Shin KOR Hitech 1:30.643 32
29 Martin Molnar HUN PREMA Racing 1:30.953 40
30 Alessandro Giusti FRA Rodin Motorsport 1:43.636 3

Tempos da tarde do segundo dia de testes em Jerez

Posição piloto país equipe tempo voltas
1 Alessandro Giusti FRA Rodin Motorsport 1:30.322 49
2 Francisco Macedo POR Van Amersfoort Racing 1:31.401 32
3 Jin Nakamura JPN PREMA Racing 1:31.920 35
4 Alex Powell USA PREMA Racing 1:32.139 48
5 Nandhavud Bhirombhakdi THA DAMS Lucas Oil 1:32.621 28
6 Pedro Clerot BRA Rodin Motorsport 1:32.895 45
7 Alexander Abkhazava KAZ DAMS Lucas Oil 1:32.063 45
8 Sebastian Wheldon USA TRIDENT 1:32.966 52
9 Reza Seewooruthun GBR Rodin Motorsport 1:32.996 45
10 Enzo Deligny FRA Van Amersfoort Racing 1:33.081 48
11 Niccolò Maccagnani ITA TRIDENT 1:33.085 48
12 Keanu Al Ahzari UAE Hitech 1:33.105 47
13 Rashid Al Dhaheri UAE Van Amersfoort Racing 1:33.109 49
14 Kean Nakamura-Berta GBR TRIDENT 1:33.275 52
15 Kanato Le JPN Hitech 1:33.401 45
16 Woohyun Shin KOR Hitech 1:33.437 5
17 Matteo De Palo ITA MP Motorsport 1:33.453 48
18 Gabriel Gomez BRA AIX Racing 1:33.494 47
19 Emanuele Olivieri ITA ART Grand Prix 1:33.562 47
20 Mattia Colnaghi ARG Campos Racing 1:33.573 51
21 Maciej Gladysz POL MP Motorsport 1:33.613 46
22 James Egozi USA AIX Racing 1:33.621 47
23 Enzo Yeh CHN ART Grand Prix 1:33.648 47
24 Salim Hanna COL Campos Racing 1:33.709 50
25 Dion Gowda IND AIX Racing 1:33.745 23
26 Taito Kato JPN ART Grand Prix 1:33.748 47
27 Ernesto Rivera MEX Campos Racing 1:33.843 49
28 Zhenrui Chi ITA MP Motorsport 1:33.917 45
29 Miguel Costa BRA DAMS Lucas Oil 1:33.920 23
30 Martin Molnar HUN PREMA Racing 1:34.086 43

Tabela geral de tempos dos segundo dia em Jerez

Posição piloto equipe volta rápida dif. p/ líder voltas
1 Francisco MACEDO Van Amersfoort Racing 1:29.766 45
2 Enzo DELIGNY Van Amersfoort Racing 1:29.935 +0.169 95
3 Pedro CLEROT Rodin Motorsport 1:29.952 +0.186 83
4 Reza SEEWOORUTHUN Rodin Motorsport 1:30.003 +0.237 83
5 Mattia COLNAGHI Campos Racing 1:30.037 +0.271 87
6 Keanu AL AZHARI Hitech 1:30.055 +0.289 86
7 Taito KATO ART Grand Prix 1:30.077 +0.311 88
8 Emanuele OLIVIERI ART Grand Prix 1:30.133 +0.367 87
9 Alex POWELL PREMA Racing 1:30.133 +0.367 77
10 James EGOZI AIX Racing 1:30.134 +0.368 89
11 Jin NAKAMURA PREMA Racing 1:30.173 +0.407 61
12 Kean NAKAMURA-BERTA TRIDENT 1:30.187 +0.421 76
13 Sebastian WHELDON TRIDENT 1:30.205 +0.439 76
14 Salim HANNA Campos Racing 1:30.219 +0.453 92
15 Dion GOWDA AIX Racing 1:30.254 +0.488 62
16 Rashid AL DHAHERI Van Amersfoort Racing 1:30.270 +0.504 104
17 Kanato LE Hitech 1:30.283 +0.517 84
18 Niccolò MACCAGNANI TRIDENT 1:30.302 +0.536 68
19 Alessandro GIUSTI Rodin Motorsport 1:30.322 +0.556 52
20 Gabriel GOMEZ AIX Racing 1:30.326 +0.560 87
21 Ernesto RIVERA Campos Racing 1:30.350 +0.584 82
22 Zhenrui CHI MP Motorsport 1:30.368 +0.602 80
23 Enzo YEH ART Grand Prix 1:30.380 +0.614 89
24 Miguel COSTA DAMS Lucas Oil 1:30.458 +0.692 64
25 Maciej GŁADYSZ MP Motorsport 1:30.471 +0.705 77
26 Matteo DE PALO MP Motorsport 1:30.494 +0.728 85
27 Nandhavud BHIROMBHAKDI DAMS Lucas Oil 1:30.526 +0.760 63
28 Alexander ABKHAZAVA DAMS Lucas Oil 1:30.557 +0.791 71
29 Woohyun SHIN Hitech 1:30.643 +0.877 37
30 Martin MOLNÁR PREMA Racing 1:30.953 +1.187 83

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Nakamura-Berta lidera primeiro dia de treinos pós temporada da F3; Clerot é o mais rápido entre brasileiros

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

CEO de Losail garante que circuito está preparado para GP do Catar de F1 e de MotoGP

Fórmula 1
Fórmula 1
CEO de Losail garante que circuito está preparado para GP do Catar de F1 e de MotoGP

Motorsport.com transmite NASCAR em Talladega; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Talladega II
Motorsport.com transmite NASCAR em Talladega; saiba horários e como assistir

GP de São Paulo de F1 revela troféu da edição de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo de F1 revela troféu da edição de 2026

Últimas notícias

Gabriel Gomez abre caminho para 2027 com primeiros testes com equipe de Norris na F3

F3
F3 F3
Gabriel Gomez abre caminho para 2027 com primeiros testes com equipe de Norris na F3

Pedro Clerot fecha testes da F3 com terceiro lugar em Jerez

F3
F3 F3
Pedro Clerot fecha testes da F3 com terceiro lugar em Jerez

F3: Macedo lidera segundo dia de pós-temporada em Jerez; Clerot é terceiro

F3
F3 F3
F3: Macedo lidera segundo dia de pós-temporada em Jerez; Clerot é terceiro

F1: Marko classifica nova autobiografia de Horner como “coleção de inverdades”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Marko classifica nova autobiografia de Horner como “coleção de inverdades”