F3 muda etapa final da temporada 2021 de Austin para Sochi

A etapa final da temporada da Fórmula 3 foi transferida do Circuito das Américas em Austin para Sochi, ainda acompanhando a Fórmula 1, devido a "mudanças logísticas inevitáveis", que impedem a realização da prova nos Estados Unidos.

A sétima etapa aconteceria entre 22 e 24 de outubro, acompanhando o GP dos Estados Unidos, mas agora será realizada um mês mais cedo, entre 24 e 26 de outubro, no GP da Rússia.

Os organizadores disseram que as mudanças, que "impactam duramente os custos planejados para o evento de Austin" significam que a categoria não teria como correr mais lá. Com isso, F2 e F3 dividirão o palco com a F1 em Sochi.

"A Fórmula 3, a Fórmula 1 e a FIA anunciam que a etapa final da temporada 2021 da F3 será realizada ao lado da F1 e da F2 em Sochi, na Rússia, em vez de Austin. A modificação foi aprovada pelos diretores após mudanças logísticas inevitáveis, que impactaram duramente os custos do evento de Austin da F3".

A W Series, que também tem o Circuito das Américas em seu calendário, sendo a penúltima etapa da temporada 2021, afirmou que ainda pretende correr no local.

