Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana em Sochi, a Fórmula 3 realiza a quinta etapa da temporada 2021. E na classificação, Clément Novalak foi o mais rápido entre os 30 pilotos do grid, garantindo a pole position para a prova do domingo, enquanto Roman Stanek, que terminou em 12º, sai na frente na primeira corrida do sábado. Já o brasileiro Caio Collet foi o sétimo e sai em sexto na corrida desta sexta, devido à inversão do grid.

Na temporada 2021 da F3, são disputadas três provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 4 pontos.

Enquanto isso, a primeira corrida do sábado tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados. E o resultado desta prova define as posições da segunda, novamente com a inversão dos doze primeiros. As três corridas do final de semana terão 40 minutos de duração.

Com 65 pontos em jogo para esta última etapa da temporada, restam apenas dois pilotos na luta pelo título: Dennis Hauger, da Prema, é o líder, e com certa folga, tendo 193 pontos contra 150 do vice-líder Jack Doohan, da Trident.

A sessão foi interrompida com pouco mais de sete minutos transcorridos devido a uma batida de Jonny Edgar no terceiro setor. Neste momento, Collet era o líder, com 01min55s131, seguido de Arthur Leclerc, o líder Hauger em terceiro e o vice-líder Doohan em quarto. A classificação foi retomada cerca de dez minutos depois.

No final, Clément Novalak foi o mais rápido da classificação, com 01min54s658, tirando a pole nos últimos segundos de seu companheiro de Trident, o vice-líder Jack Doohan. Com isso, Novalak conquistou a pole position da prova do domingo, a terceira do final de semana.

Completaram o top 12, Jonathan Hoggard, Frederick Vesti, Juan Manuel Correa, Aleksandr Smolyar, Caio Collet, Dennis Hauger, Jak Crawford, Logan Sargeant, Victor Martins e Roman Stanek.

Aplicando a inversão das 12 posições, Roman Stanek, da Hitech, ficou com a pole position da primeira corrida da temporada, que será realizada ainda nesta sexta (24). Caio Collet, que terminou na sétima posição, sairá em sexto.

Devido à previsão de chuva torrencial no sábado, a F3 adiantou a primeira corrida do final de semana para esta sexta, a partir das 11h25, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. A segunda corrida da F3 em Sochi segue prevista para amanhã, às 07h40.

