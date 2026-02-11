F3: Pedro Clerot aprova desenvolvimento nos dois primeiros dias da pré-temporada com a Rodin em Barcelona
Piloto estreante na temporada de 2026 cumpriu todos os programas previstos pela equipe para a terça e a quarta
Pedro Clerot (Dutch Photo Agency /RF1)
Primeiro campeão da história da F4 Brasil, Pedro Clerot realizou seus dois primeiros dias de testes de pré-temporada da Fórmula 3, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, e aprovou a experiência acumulada com a equipe Rodin.
“Hoje nós focamos a maior parte do dia em ritmo de corrida. A gente sacrificou um pouquinho a nossa performance de classificação, mas foram dois bons dias. Nós estamos testando muitas coisas, conseguimos concluir todos os nossos programas, todas as nossas ideias de teste. O mais importante foi termos conseguido completar tudo, então tem sido positivo”, diz Clerot.
Quarto colocado na temporada 2025 da FRECA com duas vitórias e sete pódios conquistados, Clerot guiou o carro da F3 pela primeira vez ainda no final de 2025. O brasiliense acredita que as informações obtidas nesses três dias na Espanha serão fundamentais para a continuidade do desenvolvimento do carro para a abertura do campeonato.
“Estou realmente me adaptando com o carro novamente. Claro que ainda temos algumas coisas para trabalhar e melhorar, mas a gente com certeza está no caminho certo. Temos mais um dia amanhã para realmente finalizar as coisas antes de Melbourne, então estou bem confiante para a nossa sequência de trabalho”, falou Clerot, que finalizou a sessão da tarde desta terça-feira na 11ª colocação.
A quinta-feira prevê mais duas sessões de testes da F3 em Barcelona. A temporada será aberta nos dias 7 e 8 de março, na Austrália.
