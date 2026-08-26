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F3

F3: Pedro Clerot completa programa da Rodin em testes coletivos em Madri

Piloto brasileiro fez mais 40 voltas nesta terça-feira e foca esforços nas etapas finais da temporada 2026

Redação Motorsport.com
Publicado:
Pedro Clerot

Pedro Clerot

Foto de: Dutch Photo Agency

Piloto que defende a Rodin Motorsport na Fórmula 3, Pedro Clerot encerrou nesta terça-feira (25) a bateria de testes coletivos da categoria de formação, que foi a primeira a ir para a pista do circuito de Madring, novidade do calendário de 2026 da Fórmula 1. O brasileiro, que faz sua primeira temporada na F3, completou o programa determinado pela equipe no circuito localizado em Madri, na Espanha, anotando o sexto melhor tempo na tarde.

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Ao longo da terça, Clerot completou 40 voltas pelo circuito de 5.416 metros, e trabalhou em ajustes no carro, tal qual fez na segunda (24) que abriu os testes. Agora, o piloto brasileiro volta seu foco para as duas etapas finais da temporada, marcadas para Monza, na Itália, e também para o Madring, na capital espanhola.

“Finalizamos dois dias muito positivos no circuito de Madring. Conseguimos completar todo o nosso programa, então estamos confiantes para voltar aqui para correr daqui três semanas. Antes, temos a etapa da Itália, em Monza, e vamos buscar terminar a temporada com bons resultados”, disse Clerot.

10º colocado na tabela de classificação do campeonato, o dono do carro #17 acumula três pódios, além de quatro top-5 e sete corridas finalizadas na zona de pontos. Além da rodada dupla na Itália, o Madring receberá a única rodada tripla da F3 em 2026, fechando o ano.

A etapa da Itália da F3 será disputada nos dias 4, 5 e 6 de setembro, no Autódromo Nacional de Monza.

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