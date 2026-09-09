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F3 Monza

F3: Pedro Clerot destaca características do circuito desafiador em Madri no encerramento da temporada

Piloto da Rodin Motorsport andou no mais novo traçado da categoria nos testes coletivos realizados há três semanas

Publicado:
Pedro Clerot

Pedro Clerot

Foto de: Dutch Grand Prix

Piloto que defende a Rodin Motorsport, Pedro Clerot encerra a temporada 2026 da Fórmula 3 neste final de semana, quando será realizada a etapa da Espanha, marcada para o novo circuito de Madri. O piloto busca encerrar o ano com bons resultados e mira terminar o campeonato entre os dez melhores em um circuito em que a categoria já andou há três semanas.

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Coube a F3 realizar dois dias de testes no Madring, em ocasião da qual Clerot completou 96 voltas com o carro da Rodin. Vindo de uma etapa em que mostrou boa velocidade em Monza, o primeiro campeão da história da F4 Brasil busca repetir o desempenho da última semana, mas converter a performance em pontos nesta etapa final.

“Há algumas semanas nós completamos dois dias de testes no Madring. O nosso programa foi realizado de uma forma muito positiva, então isso me deixa confiante para as corridas deste final de semana”, disse Clerot, que destacou algumas características do mais novo circuito do calendário da F3.

“Eu gostei muito da pista, que tem características de circuitos diferentes, como Mônaco, mas também de Jeddah e Baku. Foi muito bom guiar e de buscar o limite, e a gente passa muito perto do muro. Achei um traçado fantástico”, completa Clerot.

Diferente de todo o campeonato, a etapa de Madri contará com três corridas. Assim, a programação é um pouco diferente: a sexta-feira contará com o único treino livre e a classificação. O sábado terá a Sprint, às 6h05, e a corrida 2 às 13h. O domingo contará com a terceira prova para fechar o campeonato, às 4h45. A F1TV mostra todas as atividades de pista.

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