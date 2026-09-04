Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

F3 Monza

F3: Pedro Clerot garante lugar na primeira fila da Sprint na Itália

Brasileiro da Rodin Motorsport larga da segunda posição na corrida deste sábado e mira resultado positivo e subida no campeonato

Publicado:
470164_1218649_mon_gp_fe_4163

Foto de: Dutch Photo Agency

Piloto que faz sua primeira temporada na Fórmula 3, Pedro Clerot vai largar da primeira fila na sprint da penúltima etapa do campeonato, marcada para o Autódromo Nacional de Monza, na Itália. Em uma classificação que foi realizada em grupos nesta sexta-feira (4), o brasileiro da Rodin Motorsport foi o sexto melhor, ficando com o segundo lugar para o início da disputa da prova de sábado.

Leia também:

O dono do carro #17 integrou o segundo grupo de pilotos a visitar a pista na classificação. Como o pole position saiu deste grupo, Clerot e todos os pilotos foram para as posições ímpares do grid no domingo, ficando com o 11º lugar, abrindo a sexta fila. Na inversão de posições entre os 12 melhores para a sprint, o primeiro campeão da história da F4 Brasil ficou com o segundo lugar.

“Hoje foi um dia ok. Terminamos com o sexto tempo em nosso grupo tento apenas uma volta rápida. Então vamos largar da segunda posição amanhã e na 11ª colocação no domingo. Estou confiante com o time, então vamos com tudo para as corridas”, disse Pedro Clerot.

Atualmente na décima colocação do campeonato, Clerot soma três pódios e quatro top-5, além de sete corridas encerradas na zona de pontos da Fórmula 3. Mais do que isso, o piloto busca avançar na classificação do campeonato nas etapas finais da temporada 2026.

A F3 dá sequência à programação da etapa da Itália neste sábado (5), com a disputa da Sprint, marcada para 4h30, enquanto a disputa principal está marcada para 3h15 de domingo. As duas provas contam com transmissão da F1TV.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F3: Slater conquista pole em Monza; Barrichello larga em 10º e Clerot em 11º

Últimas notícias

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Itália

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Itália

Porsche Cup: Caio Castro supera Neumann no treino livre da Sprint Challenge em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
Porsche Cup: Caio Castro supera Neumann no treino livre da Sprint Challenge em Interlagos

Stock Car: Rafael Suzuki é o sexto mais rápido do dia em Curvelo

Stock Car
STCK Stock Car
Chapecó
Stock Car: Rafael Suzuki é o sexto mais rápido do dia em Curvelo

Arthur Leist formará dupla com Gabriel Koenigkan na inédita prova de Endurance da Stock Car em Brasília

Stock Car
STCK Stock Car
Chapecó
Arthur Leist formará dupla com Gabriel Koenigkan na inédita prova de Endurance da Stock Car em Brasília