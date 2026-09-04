F3: Pedro Clerot garante lugar na primeira fila da Sprint na Itália
Brasileiro da Rodin Motorsport larga da segunda posição na corrida deste sábado e mira resultado positivo e subida no campeonato
Foto de: Dutch Photo Agency
Piloto que faz sua primeira temporada na Fórmula 3, Pedro Clerot vai largar da primeira fila na sprint da penúltima etapa do campeonato, marcada para o Autódromo Nacional de Monza, na Itália. Em uma classificação que foi realizada em grupos nesta sexta-feira (4), o brasileiro da Rodin Motorsport foi o sexto melhor, ficando com o segundo lugar para o início da disputa da prova de sábado.
O dono do carro #17 integrou o segundo grupo de pilotos a visitar a pista na classificação. Como o pole position saiu deste grupo, Clerot e todos os pilotos foram para as posições ímpares do grid no domingo, ficando com o 11º lugar, abrindo a sexta fila. Na inversão de posições entre os 12 melhores para a sprint, o primeiro campeão da história da F4 Brasil ficou com o segundo lugar.
“Hoje foi um dia ok. Terminamos com o sexto tempo em nosso grupo tento apenas uma volta rápida. Então vamos largar da segunda posição amanhã e na 11ª colocação no domingo. Estou confiante com o time, então vamos com tudo para as corridas”, disse Pedro Clerot.
Atualmente na décima colocação do campeonato, Clerot soma três pódios e quatro top-5, além de sete corridas encerradas na zona de pontos da Fórmula 3. Mais do que isso, o piloto busca avançar na classificação do campeonato nas etapas finais da temporada 2026.
A F3 dá sequência à programação da etapa da Itália neste sábado (5), com a disputa da Sprint, marcada para 4h30, enquanto a disputa principal está marcada para 3h15 de domingo. As duas provas contam com transmissão da F1TV.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Itália
Porsche Cup: Caio Castro supera Neumann no treino livre da Sprint Challenge em Interlagos
Stock Car: Rafael Suzuki é o sexto mais rápido do dia em Curvelo
Arthur Leist formará dupla com Gabriel Koenigkan na inédita prova de Endurance da Stock Car em Brasília
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.