F3: Pedro Clerot garante lugar na primeira fila da Sprint na Itália

Piloto que faz sua primeira temporada na Fórmula 3, Pedro Clerot vai largar da primeira fila na sprint da penúltima etapa do campeonato, marcada para o Autódromo Nacional de Monza, na Itália. Em uma classificação que foi realizada em grupos nesta sexta-feira (4), o brasileiro da Rodin Motorsport foi o sexto melhor, ficando com o segundo lugar para o início da disputa da prova de sábado.

O dono do carro #17 integrou o segundo grupo de pilotos a visitar a pista na classificação. Como o pole position saiu deste grupo, Clerot e todos os pilotos foram para as posições ímpares do grid no domingo, ficando com o 11º lugar, abrindo a sexta fila. Na inversão de posições entre os 12 melhores para a sprint, o primeiro campeão da história da F4 Brasil ficou com o segundo lugar.

“Hoje foi um dia ok. Terminamos com o sexto tempo em nosso grupo tento apenas uma volta rápida. Então vamos largar da segunda posição amanhã e na 11ª colocação no domingo. Estou confiante com o time, então vamos com tudo para as corridas”, disse Pedro Clerot.

Atualmente na décima colocação do campeonato, Clerot soma três pódios e quatro top-5, além de sete corridas encerradas na zona de pontos da Fórmula 3. Mais do que isso, o piloto busca avançar na classificação do campeonato nas etapas finais da temporada 2026.

A F3 dá sequência à programação da etapa da Itália neste sábado (5), com a disputa da Sprint, marcada para 4h30, enquanto a disputa principal está marcada para 3h15 de domingo. As duas provas contam com transmissão da F1TV.

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