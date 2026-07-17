F3: Pedro Clerot larga da terceira fila na sprint da Bélgica
Brasileiro acerta volta em classificação desafiadora em Spa-Francorchamps e garante sexto lugar no grid para o sábado
Pedro Clerot
Foto de: Dutch Photo Agency
Piloto que faz sua primeira temporada na Fórmula 3 em 2026, Pedro Clerot teve um bom desempenho na classificação realizada nesta sexta-feira (17) no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. O brasileiro da Rodin Motorsport vai largar na sexta posição da corrida sprint, e obteve a sétima colocação para a prova principal, marcada para o domingo.
Clerot sempre esteve entre os mais velozes da classificação, chegando a liderar a tabela de tempos. Com pouco menos de dez minutos para o final da atividade, um acidente com pilotos que buscavam aquecer os pneus para uma volta rápida encerrou a sessão. O brasileiro acabou com o sétimo melhor tempo.
“Terminamos a classificação com a sétima posição. Foi uma sessão muito bagunçada e estou feliz por conseguir acertar uma boa volta. Amanhã, na sprint, vamos largar da sexta colocação. Então, bora para cima na sequência do final de semana”, disse Pedro Clerot.
Passada a classificação, Clerot parte para a Sprint, marcada para 5h deste sábado (18). A corrida principal está marcada para o domingo, a partir das 3h30. A F1TV mostra as duas corridas ao vivo.
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