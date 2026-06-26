F3: Pedro Clerot larga em terceiro na Sprint da etapa da Áustria

Piloto que defende a Rodin Motorsport na temporada 2026 da Fórmula 3, Pedro Clerot vai largar da terceira posição na corrida sprint da quarta etapa do campeonato, marcada para o Red Bull Ring, na Áustria. O piloto foi o décimo melhor na classificação realizada na manhã desta sexta-feira (26), garantindo um lugar no top 10 do grid das duas corridas do final de semana.

Depois de ficar com a sétima posição no único treino livre do final de semana, Clerot se manteve no grupo dos dez mais rápidos ao longo dos 30 minutos da sessão que definiu as posições de largada. No final, o tráfego atrapalhou o dono do carro número 17, que ainda assim ficou com o décimo tempo. Com a posição na Sprint, o brasileiro busca agora seu segundo pódio no ano.

“A gente melhorou o carro a cada saída para a pista. Na classificação, a primeira volta me permitiu ficar entre os dez melhores com um desempenho bom. O trânsito no final fez com que eu não conseguisse uma volta rápida, quando a gente poderia melhorar mais um pouco. Largando em terceiro amanhã, vamos lutar por um pódio, enquanto no domingo o objetivo é ir para cima e ganhar o máximo de posições possíveis”, disse Clerot.

Atualmente na décima colocação do campeonato, Clerot acumula um pódio, obtido na etapa de Mônaco, e três top 10 em três etapas disputadas até agora no ano. O piloto, primeiro campeão da história da F4 Brasil faz sua temporada de estreia na F3.

A programação no Red Bull Ring terá sequência neste sábado (27), a partir das 5h05, com a disputa da Sprint. A corrida principal da etapa da Áustria da Fórmula 3 será disputada no domingo, com largada às 3h40. O F1TV mostra as duas provas ao vivo.

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