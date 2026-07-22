F3: Pedro Clerot mira entrada no top 5 do campeonato na Hungria

A Fórmula 3 inicia o terço decisivo da temporada 2026 com a sétima etapa do campeonato, marcada para o circuito de Hungaroring, na Hungria. Dono de três pódios no ano, sendo o último deles na Bélgica, o brasileiro Pedro Clerot busca avançar na tabela de classificação com a Rodin Motorsport na rodada dupla deste final de semana.

O dono do carro número 17 vem de grande atuação no circuito de Spa-Francorchamps, quando cruzou a linha de chegada com a terceira colocação da corrida Sprint, da qual batalhou pela vitória o tempo inteiro. Décimo colocado do campeonato da F3 após seis etapas, Clerot luta para entrar no top 5 da classificação já na Hungria.

“Nós temos mostrado bom ritmo nas últimas etapas e conseguimos converter bons resultados. Na Hungria, com uma pista travada, é importante conseguir uma boa posição de largada, então vamos trabalhar para maximizar o nosso desempenho na classificação para lutar na frente nas duas corridas”, disse Pedro Clerot.

Com 48 pontos somados em seis etapas, apenas oito pontos distante do quinto colocado, Clerot aparece na décima posição do campeonato da F3, onde também é o quinto melhor estreante na tabela de classificação. Até aqui, o primeiro campeão da história da F4 Brasil acumula três pódios, quatro chegadas entre os cinco melhores e sete top 10 no ano.

A programação da F3 na Hungria terá início na sexta-feira, quando será disputado o único treino livre do final de semana e a classificação que determinará as posições de largada. O sábado contará com a Sprint, às 5h05, enquanto a disputa principal tem início às 3h40 de domingo. A F1TV mostra todas as sessões.

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