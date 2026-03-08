F3: Pedro Clerot faz corrida combativa, fatura top 10 e pontua na Austrália
Brasileiro da Rodin Motorsport larga da 17ª colocação, escala pelotão e fecha prova principal do final de semana na oitava posição em Melbourne
A etapa de abertura da Fórmula 3, disputada neste sábado (7) no circuito de Albert Park, em Melbourne, terminou de forma positiva para Pedro Clerot. O brasileiro, que estreia na categoria neste ano, completou a corrida principal do final de semana com a oitava colocação pela Rodin Motorsport. O resultado ainda rendeu os primeiros quatro pontos do piloto na categoria.
Para garantir o top 10, Clerot teve de fazer uma corrida combativa. O primeiro campeão da história da F4 Brasil largou da 17ª colocação, e precisou fazer ultrapassagens ao longo das 23 voltas no traçado urbano na Austrália, garantindo seu objetivo no final.
“Foi uma boa corrida. Eu sabia que eu tinha mais ritmo que os carros da frente. Infelizmente tivemos problema na classificação, mas a gente separa as coisas, a gente faz o nosso. Eu sabia que eu tinha ritmo e que se eu fizesse um trabalho bom a gente tinha chance de pontuar. Claro que eu tenho um pouquinho de sorte aqui e ali, mas eu brinco que a gente cria a nossa própria sorte”, disse Clerot sobre a corrida.
“A gente fez um bom trabalho, eu consegui largar bem, consegui cuidar bem dos pneus no começo da corrida. Isso fez muita diferença no final. Foi minha primeira feature race. Honestamente, acho que foi um bom trabalho. A gente conseguiu ganhar dez posições. Então, estou muito feliz”, seguiu.
Resultado em Melbourne traz bom início de temporada na Fórmula 3 para Pedro Clerot.
Foto de: Dutch Photo Agency
“A gente fez um trabalho bom ontem, a gente já sabia que a gente tinha ritmo. Eu tive a última prova inteira pra entender um pouquinho. Estou muito feliz, é só o começo, mostra que se tudo der certo na classificação, a gente consegue brigar por posições boas”, concluiu o estreante da Fórmula 3.
A corrida principal da etapa da Austrália foi vencida por Ugo Ugochukwu, dos Estados Unidos, que triunfou pela primeira em dois anos de categoria. O jovem de 17 anos Freddie Slater, da Inglaterra, e o japonês Taiko Kato fecharam o pódio. A F3 tem sua segunda etapa programada para os dias 10, 11 e 12 de abril, no Bahrein.
