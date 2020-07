Junto com a Fórmula 1, a F2 e a F3 estão correndo neste final de semana no Red Bull Ring. E, neste sábado, a F3 fez a sua primeira corrida do final de semana, que começou com uma certa confusão na primeira curva e terminou com a vitória de Oscar Piastri, piloto da Academia da Renault. Já os brasileiros Enzo Fittipaldi e Igor Fraga, que largaram nas últimas posições, tiveram que fazer uma corrida de recuperação.

Piastri conseguiu sobreviver à batida na primeira curva que terminou com a corrida do pole, o espanhol Sebastián Fernández.

Fernández teve uma largada lenta, o que permitiu que Lirim Zendeli, em segundo e Piastri, em terceiro, se colocassem lado a lado. Piastri ficou no meio dos dois e, com a batida, o espanhol, que corre na equipe ART, precisou ir para os boxes com danos no pneu traseiro direito.

Já na curva 3, Piastri assumiu a liderança e disparou na frente. Enquanto isso, Zendeli precisou se defender de uma sequência de pilotos formada por Logan Sargeant, Alex Peroni e Frederik Vesti.

Após assumir o segundo lugar, Sargeant tentou diminuir a diferença para Piastri, que ainda assim cruzou a linha de chegada 01s6 à frente. Em terceiro ficou Alex Peroni, que se juntou a Piastri formando uma dupla de australianos no pódio.

Os brasileiros do grid, Enzo Fittipaldi e Igor Fraga, largaram da última fila após problemas na classificação da última sexta-feira e tiveram que fazer uma corrida de recuperação. Igor, que fez sua estreia na categoria com a equipe Charouz, saiu de 30º para a 16ª posição, enquanto Enzo, que também é estreante na F3, terminou em 18º.

A F3 volta à pista amanhã para a segunda corrida do final de semana, a partir das 04h45, horário de Brasília.

Veja o resultado final:

Q4: Bottas surpreende, Norris se destaca e Ferrari é a decepção do quali na Áustria

PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com tio Ayrton Senna