A Fórmula 3 fechou sua sexta-feira no Hungaroring com a classificação, válida pela nona de dez etapas da temporada 2025. Líder do campeonato, Rafael Câmara voou no final para garantir a pole e mais dois pontos na classificação, que o aproximam da chance de conquistar o título ainda neste fim de semana.

Na temporada 2025 da F3, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos. Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados na classificação.

Rafael Câmara voou em sua volta final, entregando um tempo de 01min32s510 para garantir a pole da prova principal, no domingo. Com isso, o brasileiro garante mais dois pontos e aumenta sua vantagem na classificação para 30, precisando abrir 40 ao final da semana para fechar o título com uma etapa de antecedência.

Mari Boya foi o segundo, com Tuukka Taponen em terceiro, Gerrard Xie em quarto e Théophile Näel fechando o top 5. Vice-líder do campeonato, Nikola Tsolov foi apenas o 21º colocado, ficando de fora da inversão de grid.

Com a inversão do top 12 para a corrida sprint do sábado, Tasanapol Inthraphuvasak larga na frente na primeira prova do fim de semana, tendo James Headley ao seu lado.

A Fórmula 3 volta à pista no sábado com a corrida sprint da etapa do Hungaroring. A largada está marcada para 05h05, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

