Neste fim de semana, a Fórmula 3 segue com seu calendário com a corrida em Mônaco, trazendo mais um desafio para Rafael Câmara, atual líder do campeonato. O piloto da Trident e integrante do Ferrari Driver Academy vem de um terceiro lugar no último domingo, em Ímola, e busca, além de manter a ponta da tabela de pontos, se tornar mais um brasileiro a vencer no Principado.

Ao todo, seis brasileiros venceram corridas em Monte Carlo. Ayrton Senna venceu seis corridas no circuito monegasco, sempre na Fórmula 1, em 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993. Bruno Junqueira triunfou na extinta Fórmula 3000, em 2000, enquanto Jaime Melo Júnior venceu na F-Renault Eurocup, em 2003. Bruno Senna ganhou pela GP2, em 2008, enquanto Cacá Bueno foi ao alto do pódio no Jaguar I-PACE eTrophy, em 2019. Já Felipe Drugovich venceu na Fórmula 2 em 2022.

Câmara vem em uma temporada dominante na F3, com duas vitórias em corridas principais, além do terceiro lugar em Ímola, o único brasileiro do grid liderou treinos livres e marcou todas as poles positions do ano. E a posição de honra pode ser vital em Mônaco, já que o circuito é conhecido pela dificuldade em se conseguir ultrapassagens.

"Eu acho que a gente tem que manter o nosso momento. O final de semana em Ímola foi positivo, com a liderança no treino livre, a pole position e bom ritmo nas duas corridas. Então, vamos seguir focados no básico, em fazer as coisas como elas devem ser feitas, e então poderemos brigar pela pole em Mônaco”, disse Câmara.

Com três etapas, Rafael lidera o campeonato da F3 somando 73 pontos, e tem 21 de vantagem em relação ao segundo colocado. O desempenho do brasileiro também ajuda a Trident a pontear com folga a tabela de classificação das equipes, somando 135 pontos, com uma diferença de 59 pontos em relação aos segundos colocados.

