Rafael Câmara, brasileiro da Trident, marcou tempo de 1min28s761 e garantiu a pole position para a corrida principal da etapa de Barcelona da Fórmula 3, no domingo. Tsolov, da Campos, e Van Hopen, da ART, completam o top 3 do treino classificatório espanhol.

Como foi?

Os trinta minutos definidores do grid das corridas em solo espanhol começaram com as tradicionais voltas de aquecimento e de reconhecimento, além do habitual trânsito intenso de carros que geralmente impedem a ação nos primeiros momentos,

Em sua primeira tentativa, Rafa Câmara até começou bem, com um primeiro e terceiro setor roxo, mas algumas destracionadas sem sair da pista fizeram o piloto da Trident ser superado pelos rivais rapidamente, como Taponen.

Em uma das curvas que o brasileiro deslizou, outros pilotos também sofreram derrapadas, mas, ao contrário de Câmara, saíram da pista, como Wurz, ou até rodarem, como Ugochukwu.

Depois de voltarem aos boxes, os pilotos começaram a fazer fila na saída do pitlane faltando 17 minutos para o fim da sessão. Câmara esperou um pouco e saiu depois do 'trânsito' de carros, que se manteve até 14 minutos.

Com 12 minutos para o final da sessão, Rafa marcou três setores roxos e marcou uma excelente volta de 1min28s761, superando o segundo lugar, Van Hopen, por mais de 0,3s de vantagem.

Nos oito minutos finais, todos os pilotos foram aos boxes para as últimas tentativas de volta rápida no treino classificatório. Apesar da maioria dos pilotos voltando à pista com cerca de seis minutos restantes, Câmara optou por escolher um pouco para ter uma pista mais livre.

Tsolov até teve uma boa tentativa, mas garantiu apenas a segunda colocação, enquanto Câmara se manteve na liderança com o mesmo tempo.

Informação principal Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 3 Informação principal Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 R. Câmara Trident 5 10 1'28.761 188.880 2 N. Tsolov Campos Racing 12 11 +0.216 1'28.977 0.216 188.421 3 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 11 +0.345 1'29.106 0.129 188.148 4 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 11 +0.353 1'29.114 0.008 188.132 5 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 11 +0.389 1'29.150 0.036 188.056 6 A. Giusti MP Motorsport 19 11 +0.434 1'29.195 0.045 187.961 7 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 11 +0.514 1'29.275 0.080 187.792 8 N. Strømsted Trident 4 11 +0.530 1'29.291 0.016 187.759 9 T. Taponen ART Grand Prix 8 11 +0.534 1'29.295 0.004 187.750 10 T. Tramnitz MP Motorsport 17 11 +0.566 1'29.327 0.032 187.683 11 M. Stenshorne Hitech TGR 14 11 +0.578 1'29.339 0.012 187.658 12 J. Wharton ART Grand Prix 9 11 +0.622 1'29.383 0.044 187.565 13 N. León Prema Powerteam 2 11 +0.629 1'29.390 0.007 187.551 14 M. Boya Campos Racing 10 11 +0.671 1'29.432 0.042 187.463 15 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 11 +0.672 1'29.433 0.001 187.461 16 C. Voisin Rodin Motorsport 23 11 +0.681 1'29.442 0.009 187.442 17 L. Sharp Rodin Motorsport 24 11 +0.704 1'29.465 0.023 187.393 18 C. Wurz Trident 6 11 +0.724 1'29.485 0.020 187.352 19 B. del Pino MP Motorsport 18 11 +0.754 1'29.515 0.030 187.289 20 B. Benavides AIX Racing 28 11 +0.754 1'29.515 0.000 187.289 21 B. Badoer Prema Powerteam 1 11 +0.790 1'29.551 0.036 187.213 22 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 11 +0.866 1'29.627 0.076 187.055 23 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 11 +0.938 1'29.699 0.072 186.905 24 J. Garfias AIX Racing 26 11 +0.955 1'29.716 0.017 186.869 25 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 11 +0.993 1'29.754 0.038 186.790 26 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 11 +1.099 1'29.860 0.106 186.570 27 J. Carrasquedo Hitech TGR 15 11 +1.214 1'29.975 0.115 186.331 28 N. Marinangeli AIX Racing 27 10 +1.265 1'30.026 0.051 186.226 29 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 11 +1.395 1'30.156 0.130 185.957 30 G. Xie Hitech TGR 16 11 +1.816 1'30.577 0.421 185.093

