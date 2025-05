A Fórmula 3 fecha a primeira metade da temporada 2025 neste final de semana com a disputa da quinta etapa, marcada para o Circuito de Barcelona, na Espanha. Líder do campeonato, Rafael Câmara busca ampliar a vantagem na tabela de classificação após uma rodada dupla desafiadora no circuito de rua de Monte Carlo, em Mônaco.

O integrante do Ferrari Driver Academy desembarca no autódromo localizado em Montmeló com 77 pontos na tabela de classificação e tem uma vantagem de 13 pontos em relação ao segundo colocado. Câmara soma na atual temporada duas vitórias, três pódios e três poles positions, desempenho que coloca a Trident, equipe defendida pelo brasileiro, na liderança entre os times.

“Eu mal posso esperar para voltar à pista. Estou certo de que eu posso, mais uma vez, lutar pela pole position e fazer um bom papel nas corridas. Não será fácil, mas tenho total confiança em nosso potencial e tenho certeza de que nós temos tudo o que precisamos para ter um final de semana forte”, disse Rafael Câmara.

A programação da F3 em Barcelona terá início nesta sexta-feira (30), dia em que ocorre o único treino livre do final de semana e a classificação que determinará as posições de largada para as duas corridas. A Sprint será disputada no sábado, às 5h05, enquanto a corrida principal está marcada para 5h de domingo. O BandSports mostra toda a programação ao vivo.

