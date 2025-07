Líder do campeonato da Fórmula 3, Rafael Câmara garantiu a segunda posição no grid de largada para a corrida principal da oitava etapa do campeonato, marcada para o circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Depois de liderar a parte inicial da classificação desta sexta-feira (25), o piloto da Trident registrou a segunda melhor marca e partirá da primeira fila no domingo.

“Conseguimos um bom resultado em uma classificação muito difícil, especialmente pelo tráfego. Você precisa ter uma boa posição na pista e consegui isso na minha volta rápida. Estou feliz com o resultado e com as posições que vou começar as corridas”, disse Câmara, que vai largar em 11º na Sprint com a inversão dos 12 primeiros.

“É um bom começo de final de semana aqui em Spa, mas ainda temos muitas coisas em jogo e muito trabalho para fazer. Vamos ver como nos sairemos nas corridas”, completou, após a classificação, Rafael Câmara.

Câmara lidera o campeonato da F3 e soma 120 pontos com uma campanha de três vitórias, quatro pódios, cinco top-5 e quatro poles positions. O único brasileiro do grid tem uma vantagem de 27 pontos em relação ao segundo colocado depois de sete rodadas duplas.

A Fórmula 3 dá sequência a programação do final de semana neste sábado (26), a partir das 4h15, com a disputa da corrida Sprint. A prova principal está reservada para o domingo, com largada às 3h30. O BandSports exibe as duas corridas ao vivo.

